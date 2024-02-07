Валиева назвала три версии попадания в организм запрещенного вещества
Камила Валиева в суде выдвинула три версии попадания запрещенного вещества в организм
© РИА Новости . Александр Вильф / Перейти в фотобанкКамила Валиева выступает с произвольной программой в женском одиночном катании
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 фев - РИА Новости Крым. Обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж на чемпионате России – такие версии попадания запрещенного триметазидина в свой организм назвала фигуристка Камила Валиева на слушаниях в Спортивном арбитражном суде (CAS), пишет РИА Новости.
"Согласно опубликованной CAS информации, среди версий попадания вещества в организм были обед у дедушки, загрязненная добавка и саботаж из-за не лучшей организации безопасности на чемпионате России", – пишет издание.
По словам фигуристки, на соревнованиях доступ в раздевалки и зону питания спортсменов имели большое число людей, в том числе родственники спортсменов. Кто-то мог подбросить или подсыпать запрещенное вещество в ее пищу.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Все ее результаты, достигнутые после 25 декабря 2021 года, были аннулированы.
Российская сборная по фигурному катанию в командных соревнованиях опустилась с первого места на третье. Золото досталось спортсменам из США, а серебро – японцам.
В МИД России назвали дисквалификацию фигуристки "попыткой избавиться от сильнейшего конкурента на соревнованиях". Официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова заявила, что российская сторона продолжит отстаивать перед международными структурами право спортсменки, в том числе в плане подачи апелляции на такое несправедливое, дикое решение.
Олимпийский комитет России (ОКР) готовит апелляцию в Спортивный арбитражный суд относительно перераспределения мест в командном турнире. По мнению юристов ОКР, последствия решения о санкциях в отношении отдельно взятого спортсмена (в данном случае Камилы Валиевой) не могут являться основанием для пересмотра результатов командного турнира.
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