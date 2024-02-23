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Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T16:26
2024-02-23T16:26
2024-02-23T16:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер пишет РИА Новости.Сестры-близняшки родились 13 августа 1998 года в Нижегородской области. Дина и Арина начали заниматься гимнастикой в четыре года. Дина Аверина - член сборной команды России. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году стала серебряным призером. 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.Ее сестра Арина Аверина заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Игр стран СНГ и трехкратная абсолютная чемпионка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семьеВоительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины КульковойРоссия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
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спорт, художественная гимнастика, дина аверина, арина аверина , общество, россия, новости
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины завершили карьеру
16:26 23.02.2024 (обновлено: 16:27 23.02.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер пишет РИА Новости.
"Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им", - сказала Винер журналистам.
Сестры-близняшки родились 13 августа 1998 года в Нижегородской области. Дина и Арина начали заниматься гимнастикой в четыре года.
Дина Аверина - член сборной команды России. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году стала серебряным призером. 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.
Ее сестра Арина Аверина заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Игр стран СНГ и трехкратная абсолютная чемпионка России.
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