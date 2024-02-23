https://crimea.ria.ru/20240223/chempionki-mira-po-khudozhestvennoy-gimnastike-averiny-ukhodyat-iz-sporta-1135175989.html

Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта

Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024

Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта

Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.02.2024

2024-02-23T16:26

2024-02-23T16:26

2024-02-23T16:27

спорт

художественная гимнастика

дина аверина

арина аверина

общество

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135175873_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_2282732efa4d939704958851ea97b7fe.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер пишет РИА Новости.Сестры-близняшки родились 13 августа 1998 года в Нижегородской области. Дина и Арина начали заниматься гимнастикой в четыре года. Дина Аверина - член сборной команды России. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году стала серебряным призером. 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.Ее сестра Арина Аверина заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Игр стран СНГ и трехкратная абсолютная чемпионка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семьеВоительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины КульковойРоссия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

спорт, художественная гимнастика, дина аверина, арина аверина , общество, россия, новости