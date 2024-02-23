Рейтинг@Mail.ru
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240223/chempionki-mira-po-khudozhestvennoy-gimnastike-averiny-ukhodyat-iz-sporta-1135175989.html
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта - РИА Новости Крым, 23.02.2024
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со... РИА Новости Крым, 23.02.2024
2024-02-23T16:26
2024-02-23T16:27
спорт
художественная гимнастика
дина аверина
арина аверина
общество
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135175873_0:0:3002:1688_1920x0_80_0_0_2282732efa4d939704958851ea97b7fe.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер пишет РИА Новости.Сестры-близняшки родились 13 августа 1998 года в Нижегородской области. Дина и Арина начали заниматься гимнастикой в четыре года. Дина Аверина - член сборной команды России. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году стала серебряным призером. 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.Ее сестра Арина Аверина заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Игр стран СНГ и трехкратная абсолютная чемпионка России.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семьеВоительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины КульковойРоссия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/17/1135175873_47:0:2778:2048_1920x0_80_0_0_e4688406e764218bee050d4a37545bc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
спорт, художественная гимнастика, дина аверина, арина аверина , общество, россия, новости
Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Аверины завершили карьеру

16:26 23.02.2024 (обновлено: 16:27 23.02.2024)
 
© РИА Новости . Светлана Шевченко / Перейти в фотобанкГимнастки Дина и Арина Аверины
Гимнастки Дина и Арина Аверины - РИА Новости, 1920, 23.02.2024
© РИА Новости . Светлана Шевченко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев - РИА Новости Крым. Российские спортсменки, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сестры Дина и Арина Аверины завершают свою спортивную карьеру. Об этом со ссылкой на президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главного тренера сборной России Ирину Винер пишет РИА Новости.
"Сегодня Дина и Арина Аверины сообщили мне, что выступать больше не будут. Мы прошли с ними огромный путь. Спасибо им", - сказала Винер журналистам.
Сестры-близняшки родились 13 августа 1998 года в Нижегородской области. Дина и Арина начали заниматься гимнастикой в четыре года.
Дина Аверина - член сборной команды России. На Олимпийских играх в Токио в 2020 году стала серебряным призером. 18-кратная чемпионка мира, в том числе четырехкратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европейских игр, 10-кратная чемпионка Европы и трехкратная абсолютная чемпионка России. Заслуженный мастер спорта.
Ее сестра Арина Аверина заслуженный мастер спорта, пятикратная чемпионка мира, девятикратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка Игр стран СНГ и трехкратная абсолютная чемпионка России.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Путин назвал "Игры будущего" даром России мировой спортивной семье
Воительницы цирка: русские "Амазонки" Валентины Кульковой
Россия будет отстаивать право Камилы Валиевой на апелляцию – Захарова
 
СпортХудожественная гимнастикаДина АверинаАрина АверинаОбществоРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:40Армия России освобождает города: уничтожено 7505 боевиков ВСУ
17:21Замкомандующего Черноморским флотом Романов попал под санкции ЕС
16:54Авиация РФ уничтожила Миг-29, западные ракеты и больше 600 дронов ВСУ
16:3837 групповых ударов по "оборонке" ВСУ: поражены аэродромы и арсеналы
16:26Чемпионки мира по художественной гимнастике Аверины уходят из спорта
16:05Землетрясение произошло в 100 км от Стамбула
15:48В Никитском ботсаду новые сорта хризантем назвали в честь героев Донбасса
15:2113-й пакет санкции против России: что ответил МИД
14:55Защитник Отечества: "генерал-метеор" Петр Котляревский
14:29Первые жители освобожденной Авдеевки получили российские паспорта
13:52От защиты Севастополя до СВО: роль блокпоста "Шайба" в судьбах крымчан
13:36Взрыв и пожар: что происходит в городах Украины
13:14Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
12:42Под Севастополем активизировался оползень - ученый назвал причину
12:01Над Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
11:55Как празднуют в Крыму День защитника Отечества - ВИДЕО
11:08Михаил Развожаев поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
10:59В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
10:25Как будут работать в Крыму отделения МРЭО на праздники
10:04Сергей Аксенов поздравил крымчан с Днем защитника Отечества
Лента новостейМолния