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Как крымские медики справляются с наплывом туристов - РИА Новости Крым, 27.07.2025
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Как крымские медики справляются с наплывом туристов
Как крымские медики справляются с наплывом туристов - РИА Новости Крым, 27.07.2025
Как крымские медики справляются с наплывом туристов
В Крыму в курортный сезон отмечается нагрузка на первичное звено здравоохранения. Но эти показатели незначительные, на местах специалисты полностью справляются... РИА Новости Крым, 27.07.2025
2025-07-27T19:10
2025-07-27T19:10
крым
радио "спутник в крыму"
анна рубель
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
медицина
отдых в крыму
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в курортный сезон отмечается нагрузка на первичное звено здравоохранения. Но эти показатели незначительные, на местах специалисты полностью справляются с потоком пациентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.Однако нагрузка на первичное звено здравоохранения все же есть. Специалист напомнила, что любой гражданин может обратиться в медучреждение по месту своего фактического нахождения."В этом случае, конечно, нагрузка на местах возрастает. Но, знаете, после ковида, мне кажется, что наши учебные учреждения готовы к любым испытаниям. К тому же, наплыв туристов – это для нас традиционная история. И мы к этому готовы", – заявила председатель республиканского комитета госсовета по здравоохранению.Анна Рубель напомнила, что в республике успешно работают программы "Земский доктор" и Земский фельдшер" – в Крыму за 10 лет устроились 613 человек."Важно, что в прошлом году мы перевыполнили квоту. У нас был план 94 специалиста. А на конец года у нас по факту было 118 участников программ", – рассказала гостья эфира.В 2025 году в республике по данным программам трудоустройства ждут 62 врача и 32 сотрудника среднего звена медперсонала. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уже приняли 22 врача и два сотрудника среднего звена, отметила Анна Рубель.Также специалист сообщила, что в программы постоянно вносят новые пункты, дополняют перечень специалистов. Кроме того, расширяют и сами географические понятия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жара и трафик в Крыму: "скорая" фиксирует всплеск ДТП и перегревовВ Крыму за полгода благодаря ЭКО родились 139 детейВ России выделят 147 млрд на развитие инфраструктуры для матерей и детей
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96
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крым, анна рубель, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, медицина, отдых в крыму, крым курортный
Как крымские медики справляются с наплывом туристов

В Крыму летом фиксируется незначительная нагрузка на первичное звено здравоохранения

19:10 27.07.2025
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваОтоларинголог
Отоларинголог
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. В Крыму в курортный сезон отмечается нагрузка на первичное звено здравоохранения. Но эти показатели незначительные, на местах специалисты полностью справляются с потоком пациентов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым по здравоохранению Анна Рубель.

"Мы для примера взяли два района Крыма. Отклонение в летний период не составляют более 15-20%. Какого-то многократного увеличения вызовов – в десятки раз – такого нет", – отметила эксперт.

Однако нагрузка на первичное звено здравоохранения все же есть. Специалист напомнила, что любой гражданин может обратиться в медучреждение по месту своего фактического нахождения.
"В этом случае, конечно, нагрузка на местах возрастает. Но, знаете, после ковида, мне кажется, что наши учебные учреждения готовы к любым испытаниям. К тому же, наплыв туристов – это для нас традиционная история. И мы к этому готовы", – заявила председатель республиканского комитета госсовета по здравоохранению.
Анна Рубель напомнила, что в республике успешно работают программы "Земский доктор" и Земский фельдшер" – в Крыму за 10 лет устроились 613 человек.
"Важно, что в прошлом году мы перевыполнили квоту. У нас был план 94 специалиста. А на конец года у нас по факту было 118 участников программ", – рассказала гостья эфира.
В 2025 году в республике по данным программам трудоустройства ждут 62 врача и 32 сотрудника среднего звена медперсонала. В этом году по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" уже приняли 22 врача и два сотрудника среднего звена, отметила Анна Рубель.
Также специалист сообщила, что в программы постоянно вносят новые пункты, дополняют перечень специалистов. Кроме того, расширяют и сами географические понятия.
"Раньше, например, было понятие – только сельская местность, село. Или поселок городского типа. А теперь принимают участие населенные пункты до 50 тысяч населения. То есть, например, Белогорск – это город, но приехавшие туда могут принять участие в программе", – объяснила Рубель.
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Радио "Спутник в Крыму"КрымАнна РубельЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдоровьеМедицинаОтдых в КрымуКрым курортный
 
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