https://crimea.ria.ru/20250810/v-krymu-v-2025-godu-zavershat-kapremont-kardiologicheskogo-dispansera-1148626893.html

В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера

В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.08.2025

В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера

До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.08.2025

2025-08-10T19:43

2025-08-10T19:43

2025-08-10T19:43

новости крыма

кардиология

медицина

здравоохранение в крыму и севастополе

здоровье

минздрав крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_f6e5b63db5231ed90d938cebe4da0f07.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в ходе рабочего визита делегации ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" минздрава России.По его словам, специалисты посетили несколько больниц в разных городах Крыма, проанализировали маршрутизацию пациентов, оценили организацию помощи по профилям "кардиология" и "сердечно-сосудистая хирургия". Они отметили необходимость усиления работы амбулаторного звена в части увеличения охвата профилактической помощью пациентов с сердечно-сосудистыми рисками."Также был рассмотрен кадровый вопрос – руководству КФУ им. В. И. Вернадского предложено рассмотреть возможность увеличения мест в ординатуре для подготовки врачей-кардиологов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили почти 2 миллиардаВ Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, кардиология, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, минздрав крыма