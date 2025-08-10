Рейтинг@Mail.ru
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250810/v-krymu-v-2025-godu-zavershat-kapremont-kardiologicheskogo-dispansera-1148626893.html
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в ходе рабочего визита делегации ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" минздрава России.
новости крыма, кардиология, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, минздрав крыма
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера

В крымском кардиодиспансере после капремонта установят ангиограф

19:43 10.08.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкОперация на открытом сердце в Калининградском Центре сердечно-сосудистой хирургии
Операция на открытом сердце в Калининградском Центре сердечно-сосудистой хирургии - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в ходе рабочего визита делегации ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" минздрава России.
"В этом году планируется завершить капитальный ремонт Кардиодиспансера и оснастить его дорогостоящим оборудованием – ангиографом (рентген-аппаратом для диагностики и лечения широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний). Помимо этого, в полной мере будет организована работа отделения кардиореабилитации", - цитирует Натарова пресс-служба минздрава Республики.
По его словам, специалисты посетили несколько больниц в разных городах Крыма, проанализировали маршрутизацию пациентов, оценили организацию помощи по профилям "кардиология" и "сердечно-сосудистая хирургия". Они отметили необходимость усиления работы амбулаторного звена в части увеличения охвата профилактической помощью пациентов с сердечно-сосудистыми рисками.
"Также был рассмотрен кадровый вопрос – руководству КФУ им. В. И. Вернадского предложено рассмотреть возможность увеличения мест в ординатуре для подготовки врачей-кардиологов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Крыма.
