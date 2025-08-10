https://crimea.ria.ru/20250810/v-krymu-v-2025-godu-zavershat-kapremont-kardiologicheskogo-dispansera-1148626893.html
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера - РИА Новости Крым, 10.08.2025
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр... РИА Новости Крым, 10.08.2025
2025-08-10T19:43
2025-08-10T19:43
2025-08-10T19:43
новости крыма
кардиология
медицина
здравоохранение в крыму и севастополе
здоровье
минздрав крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_0:144:3131:1905_1920x0_80_0_0_f6e5b63db5231ed90d938cebe4da0f07.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в ходе рабочего визита делегации ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" минздрава России.По его словам, специалисты посетили несколько больниц в разных городах Крыма, проанализировали маршрутизацию пациентов, оценили организацию помощи по профилям "кардиология" и "сердечно-сосудистая хирургия". Они отметили необходимость усиления работы амбулаторного звена в части увеличения охвата профилактической помощью пациентов с сердечно-сосудистыми рисками."Также был рассмотрен кадровый вопрос – руководству КФУ им. В. И. Вернадского предложено рассмотреть возможность увеличения мест в ординатуре для подготовки врачей-кардиологов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму открылось первое в регионе отделение кардиореабилитацииВ ремонт республиканской детской больницы Крыма вложили почти 2 миллиардаВ Крыму применяют новые методы диагностики и лечения сердца и сосудов
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/29/30/293067_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_79b020ecec3dea3ea9f6c1c34db058c0.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, кардиология, медицина, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, минздрав крыма
В Крыму в 2025 году завершат капремонт кардиологического диспансера
В крымском кардиодиспансере после капремонта установят ангиограф
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 авг – РИА Новости Крым. До конца года в Крыму планируют завершить капитальный ремонт кардиологического диспансера и оснастить его редким оборудованием. Об этом рассказал министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров в ходе рабочего визита делегации ФГБУ "Национальный медицинский исследовательский центр имени В.А. Алмазова" минздрава России.
"В этом году планируется завершить капитальный ремонт Кардиодиспансера и оснастить его дорогостоящим оборудованием – ангиографом (рентген-аппаратом для диагностики и лечения широкого спектра сердечно-сосудистых заболеваний). Помимо этого, в полной мере будет организована работа отделения кардиореабилитации", - цитирует Натарова пресс-служба минздрава Республики.
По его словам, специалисты посетили несколько больниц в разных городах Крыма, проанализировали маршрутизацию пациентов, оценили организацию помощи по профилям "кардиология" и "сердечно-сосудистая хирургия". Они отметили необходимость усиления работы амбулаторного звена в части увеличения охвата профилактической помощью пациентов с сердечно-сосудистыми рисками.
"Также был рассмотрен кадровый вопрос – руководству КФУ им. В. И. Вернадского предложено рассмотреть возможность увеличения мест в ординатуре для подготовки врачей-кардиологов", - говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Крыма.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: