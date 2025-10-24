Рейтинг@Mail.ru
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев
Энергетики зафиксировали 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей.
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Энергетики зафиксировали 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго", уточнив, что борьба с воровством электроэнергии в регионе продолжается.По информации предприятия, в Крыму с начала года проведено более 200 рейдов по выявлению случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии."Любые попытки вмешательства в работу приборов учета и несанкционированного подключения к электрическим сетям являются противозаконными и представляют угрозу жизни и здоровью самих правонарушителей и окружающих. Кроме того, такие действия могут привести к скачкам напряжения, перегрузке сетей, возникновению аварийных ситуаций и сбоям в стабильном энергообеспечении населения", - напомнили в "Крымэнерго".Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев докладывал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Объекты "Крымэнерго" передали в федеральную собственностьЗима близко – в Крыму энергетики готовят сети к отопительному сезонуАксенов поручил обесточить незаконно используемый объект в Феодосии
гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма, электроэнергия, электросети крыма, электричество
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Энергетики зафиксировали 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго", уточнив, что борьба с воровством электроэнергии в регионе продолжается.
"Только за девять месяцев текущего года зафиксировано 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 млн кВт·ч на сумму более 56 млн рублей, заменено свыше 1,6 тысяч автоматических выключателей, не соответствующих техническим характеристикам завода-изготовителя", - говорится в сообщении.
По информации предприятия, в Крыму с начала года проведено более 200 рейдов по выявлению случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии.
"Любые попытки вмешательства в работу приборов учета и несанкционированного подключения к электрическим сетям являются противозаконными и представляют угрозу жизни и здоровью самих правонарушителей и окружающих. Кроме того, такие действия могут привести к скачкам напряжения, перегрузке сетей, возникновению аварийных ситуаций и сбоям в стабильном энергообеспечении населения", - напомнили в "Крымэнерго".
Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев докладывал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.
