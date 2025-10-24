https://crimea.ria.ru/20251024/krymchane-pokhitili-elektroenergii-na-56-millionov-rubley-za-9-mesyatsev-1150398405.html

Крымчане похитили электроэнергии на 56 миллионов рублей за 9 месяцев

Энергетики зафиксировали 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей. РИА Новости Крым, 24.10.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Энергетики зафиксировали 230 случаев неправомерного потребления электроэнергии общим объемом около 7,8 миллиона киловатт-час на сумму свыше 56 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба госпредприятия "Крымэнерго", уточнив, что борьба с воровством электроэнергии в регионе продолжается.По информации предприятия, в Крыму с начала года проведено более 200 рейдов по выявлению случаев безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии."Любые попытки вмешательства в работу приборов учета и несанкционированного подключения к электрическим сетям являются противозаконными и представляют угрозу жизни и здоровью самих правонарушителей и окружающих. Кроме того, такие действия могут привести к скачкам напряжения, перегрузке сетей, возникновению аварийных ситуаций и сбоям в стабильном энергообеспечении населения", - напомнили в "Крымэнерго".Ранее министр энергетики Российской Федерации Сергей Цивилев докладывал, что в Крыму до конца года проведут большую работу по увеличению энергомощностей и развитию сетевого комплекса.

