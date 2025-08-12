https://crimea.ria.ru/20250812/v-drevnem-gorodische-mirmekiy-v-kerchi-obnaruzhili-unikalnye-artefakty-1148644771.html

В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты

В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты - РИА Новости Крым, 12.08.2025

В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты

Фрагменты мраморных статуэток, ониксовый постамент, монеты, керамика. Все это – находки археологов с уникального объекта культурного наследия – городища... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T06:28

2025-08-12T06:28

2025-08-12T06:28

эксклюзивы риа новости крым

керчь

археология в крыму

археология

раскопки

крым в истории: секреты, факты, фото

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0b/1148647867_0:2:3635:2047_1920x0_80_0_0_e1e729d03e9247177488c1d87fa92db0.jpg.webp

КЕРЧЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фрагменты мраморных статуэток, ониксовый постамент, монеты, керамика. Все это – находки археологов с уникального объекта культурного наследия – городища Мирмекий. В этом сезоне на берегу Керченского пролива собрались около 40 исследователей из разных регионов страны. О том, что уже успели сделать – в материале РИА Новости Крым.Одно городище – два раскопаВ этом сезоне мирмекийская экспедиция исследует два объекта. Один из них – римский колодец II-III веков нашей эры. Его глубина – 5-7 метров, сложен из тесанного камня. Раскоп находится недалеко от скалы Карантинного мыса. В планах историков после исследований сделать колодец музейным объектом.Находка впечатляющая, высшего аристократического уровня, добавил ученый. Она подтверждает теории исследователей, что в "римское время" на Мирмекии тоже продолжала жить аристократия. Возможно, это были народы, близкие к царям Боспора, которые контролировали север и северо-восток Керченского полуострова.Дороги МирмекияМирмекий появился в начале VI века до нашей эры. Здесь беспрерывно менялись народы и культуры на протяжении 900 лет. Город был уничтожен в середине IV века. По каким причинам – историки не могут понять до сих пор.Именно на Мирмекии в 2003 году был найден один из крупнейших кладов – 99 золотых монет – кизикинов. Это уникальная находка, сегодня она представлена в экспозиции Золотой кладовой.Кизикины нашли в так называемом секторе "И", это самый старый раскоп городища. В 2024 году там же археологи обнаружили сотый золотой кизикин. В этом сезоне исследование участка продолжили.Чтобы пройти пять метров сектора "И", историки затратили семь лет. Интересных находок много. В этом сезоне исследуется самая нижняя часть слоев классического времени – V века до нашей эры. После археологи планируют выйти на архаический период, ради которого и было проделано столько многолетнего кропотливого труда."На этапе изучения архаического периода работа идет медленнее. Мы должны честно изучить любой материал, который нам попадается", – поделился планами Александр Бутягин.Сейчас на раскопе "И" археологи изучают вымостку конца V – начала IV века до нашей эры. Историки предполагают, что она связана с сетью дорог городища Мирмекий.Неожиданные находкиМирмекий располагается в черте города на Карантинном мысе. Рядом – пляж Московский. В этом сезоне археологи решили исследовать и подводную часть рядом с городищем. Поиски дали плоды – обнаружили фрагмент мраморной статуэтки.Итоги полевых работ, рассказывают археологи, можно посмотреть в 3Д-развертке. Благодаря этому каждый изученный сантиметр объекта культурного наследия становится доступнее и ближе для каждого, кто интересуется историей своей страны. В этом сезоне на раскопки городища Мирмекий приехали около 40 археологов. Работы продлятся до начала сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов летСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи

https://crimea.ria.ru/20250804/poiskovye-raboty-v-adzhimushkayskikh-kamenolomnyakh--v-chem-smysl-ekspeditsii-1148474698.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_7ef3aa65fdf4d4d4909cb01c6c11c9d9.jpg.webp

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_7ef3aa65fdf4d4d4909cb01c6c11c9d9.jpg.webp

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Вадим Рыбалкин https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/11/1144979577_396:0:1351:955_100x100_80_0_0_7ef3aa65fdf4d4d4909cb01c6c11c9d9.jpg.webp

керчь, археология в крыму, археология, раскопки, крым в истории: секреты, факты, фото, история