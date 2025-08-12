Рейтинг@Mail.ru
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
Фрагменты мраморных статуэток, ониксовый постамент, монеты, керамика. Все это – находки археологов с уникального объекта культурного наследия – городища... 12.08.2025
2025-08-12T06:28
2025-08-12T06:28
КЕРЧЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фрагменты мраморных статуэток, ониксовый постамент, монеты, керамика. Все это – находки археологов с уникального объекта культурного наследия – городища Мирмекий. В этом сезоне на берегу Керченского пролива собрались около 40 исследователей из разных регионов страны. О том, что уже успели сделать – в материале РИА Новости Крым.Одно городище – два раскопаВ этом сезоне мирмекийская экспедиция исследует два объекта. Один из них – римский колодец II-III веков нашей эры. Его глубина – 5-7 метров, сложен из тесанного камня. Раскоп находится недалеко от скалы Карантинного мыса. В планах историков после исследований сделать колодец музейным объектом.Находка впечатляющая, высшего аристократического уровня, добавил ученый. Она подтверждает теории исследователей, что в "римское время" на Мирмекии тоже продолжала жить аристократия. Возможно, это были народы, близкие к царям Боспора, которые контролировали север и северо-восток Керченского полуострова.Дороги МирмекияМирмекий появился в начале VI века до нашей эры. Здесь беспрерывно менялись народы и культуры на протяжении 900 лет. Город был уничтожен в середине IV века. По каким причинам – историки не могут понять до сих пор.Именно на Мирмекии в 2003 году был найден один из крупнейших кладов – 99 золотых монет – кизикинов. Это уникальная находка, сегодня она представлена в экспозиции Золотой кладовой.Кизикины нашли в так называемом секторе "И", это самый старый раскоп городища. В 2024 году там же археологи обнаружили сотый золотой кизикин. В этом сезоне исследование участка продолжили.Чтобы пройти пять метров сектора "И", историки затратили семь лет. Интересных находок много. В этом сезоне исследуется самая нижняя часть слоев классического времени – V века до нашей эры. После археологи планируют выйти на архаический период, ради которого и было проделано столько многолетнего кропотливого труда."На этапе изучения архаического периода работа идет медленнее. Мы должны честно изучить любой материал, который нам попадается", – поделился планами Александр Бутягин.Сейчас на раскопе "И" археологи изучают вымостку конца V – начала IV века до нашей эры. Историки предполагают, что она связана с сетью дорог городища Мирмекий.Неожиданные находкиМирмекий располагается в черте города на Карантинном мысе. Рядом – пляж Московский. В этом сезоне археологи решили исследовать и подводную часть рядом с городищем. Поиски дали плоды – обнаружили фрагмент мраморной статуэтки.Итоги полевых работ, рассказывают археологи, можно посмотреть в 3Д-развертке. Благодаря этому каждый изученный сантиметр объекта культурного наследия становится доступнее и ближе для каждого, кто интересуется историей своей страны. В этом сезоне на раскопки городища Мирмекий приехали около 40 археологов. Работы продлятся до начала сентября.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как волонтеры помогают сохранить историческое наследие крепости Керчь В пещере "Таврида" ученые обнаружили зуб акулы возрастом 45 миллионов летСтрашно красиво: как работают исследователи подземного мира спелеологи
керчь, археология в крыму, археология, раскопки, крым в истории: секреты, факты, фото, история
В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты

В Керчи на раскопках городища Мирмекий обнаружили уникальные находки в земле и море

06:28 12.08.2025
 
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вадим Рыбалкин, собственный корреспондент РИА Новости Крым в г. Керчь
Вадим Рыбалкин
Собственный корреспондент
Все материалы
КЕРЧЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Фрагменты мраморных статуэток, ониксовый постамент, монеты, керамика. Все это – находки археологов с уникального объекта культурного наследия – городища Мирмекий. В этом сезоне на берегу Керченского пролива собрались около 40 исследователей из разных регионов страны. О том, что уже успели сделать – в материале РИА Новости Крым.

Одно городище – два раскопа

В этом сезоне мирмекийская экспедиция исследует два объекта. Один из них – римский колодец II-III веков нашей эры. Его глубина – 5-7 метров, сложен из тесанного камня. Раскоп находится недалеко от скалы Карантинного мыса. В планах историков после исследований сделать колодец музейным объектом.
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи
"Мы уже обнаруживаем там любопытные находки. Например, кусок ониксового постамента. Возможно, для какой-либо статуи. Это уникальный материал. Я ничего подобного не встречал. В этом году мы нашли еще один кусочек этого столика", – заявил заведующий сектором античной археологии Северного Причерноморья отдела Античного мира "Государственного Эрмитажа", начальник мирмекийской экспедиции Александр Бутягин.
Находка впечатляющая, высшего аристократического уровня, добавил ученый. Она подтверждает теории исследователей, что в "римское время" на Мирмекии тоже продолжала жить аристократия. Возможно, это были народы, близкие к царям Боспора, которые контролировали север и северо-восток Керченского полуострова.
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи

Дороги Мирмекия

Мирмекий появился в начале VI века до нашей эры. Здесь беспрерывно менялись народы и культуры на протяжении 900 лет. Город был уничтожен в середине IV века. По каким причинам – историки не могут понять до сих пор.

Именно на Мирмекии в 2003 году был найден один из крупнейших кладов – 99 золотых монет – кизикинов. Это уникальная находка, сегодня она представлена в экспозиции Золотой кладовой.
Кизикины нашли в так называемом секторе "И", это самый старый раскоп городища. В 2024 году там же археологи обнаружили сотый золотой кизикин. В этом сезоне исследование участка продолжили.
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи
"Мы продолжаем раскоп еще 30-х годов (XX века – ред.). В свое время мы дошли до края греческого квартала и улицы, уходящей в северном направлении. Нас заинтересовал вопрос – а что за ней? Мы не знаем до куда продолжался архаический город. Вот в этом году, наконец, мы можем, наверное, это выяснить", – рассказал начальник мирмекийской экспедиции.
Чтобы пройти пять метров сектора "И", историки затратили семь лет. Интересных находок много. В этом сезоне исследуется самая нижняя часть слоев классического времени – V века до нашей эры. После археологи планируют выйти на архаический период, ради которого и было проделано столько многолетнего кропотливого труда.
"На этапе изучения архаического периода работа идет медленнее. Мы должны честно изучить любой материал, который нам попадается", – поделился планами Александр Бутягин.
Сейчас на раскопе "И" археологи изучают вымостку конца V – начала IV века до нашей эры. Историки предполагают, что она связана с сетью дорог городища Мирмекий.
"Культурный слой здесь накапливался очень быстро. Это уже большой город, в котором люди постоянно что-то строили, перестраивали. Мощность культурного слоя, на нашем рабочем участке достигает четырех метров. И мы опустимся еще минимум на метр. То есть, люди здесь почти за 1000 лет жизни накопили порядка пяти метров культурного слоя", – рассказала о тонкостях работы лаборант отдела Античного мира "Государственного Эрмитажа", начальник раскопа Анастасия Гиблова.
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
Раскопки на городище Мирмекий в Керчи

Неожиданные находки

Мирмекий располагается в черте города на Карантинном мысе. Рядом – пляж Московский. В этом сезоне археологи решили исследовать и подводную часть рядом с городищем. Поиски дали плоды – обнаружили фрагмент мраморной статуэтки.

"Случайно нашли фрагмент небольшой мраморной статуэтки. Это редкая находка. Один из участников нашей экспедиции мониторил море и нашел несколько клейм (которые ставили на амфорах – ред.) и часть этой статуэтки", – сообщили участники экспедиции.

Итоги полевых работ, рассказывают археологи, можно посмотреть в 3Д-развертке. Благодаря этому каждый изученный сантиметр объекта культурного наследия становится доступнее и ближе для каждого, кто интересуется историей своей страны. В этом сезоне на раскопки городища Мирмекий приехали около 40 археологов. Работы продлятся до начала сентября.
