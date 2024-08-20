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Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор
Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор
Суд приговорил к 18 годам колонии мужчину, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма. Об этом сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T18:16
2024-08-20T18:21
генеральная прокуратура россии
новости
антитеррор
суд
приговор
автомобиль
взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии мужчину, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма. Об этом сообщает Генпрокуратура России."Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Корчинского. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств)", – сказано в сообщении ведомства.В суде установлено, что Корчинский под руководством сотрудника службы безопасности Украины обучился навыкам применения взрывных устройств. Действуя по указанию того же лица, в июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, подчеркнули в Генпрокуратуре.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионкуСуд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в МосквеАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое
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генеральная прокуратура россии, новости, антитеррор, суд, приговор, автомобиль, взрыв
Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор

Вынесен приговор по делу о подготовке теракта по подрыву автомобиля главы Крыма

18:16 20.08.2024 (обновлено: 18:21 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры РФ на улице Петровка в Москве. - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии мужчину, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма. Об этом сообщает Генпрокуратура России.
"Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Корчинского. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств)", – сказано в сообщении ведомства.
В суде установлено, что Корчинский под руководством сотрудника службы безопасности Украины обучился навыкам применения взрывных устройств. Действуя по указанию того же лица, в июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, подчеркнули в Генпрокуратуре.
"С учетом мнения государственного обвинителя суд приговорил Корчинского к 18 годам лишения свободы с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 350 тысяч рублей", – подытожили в ведомстве.
С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.
В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.
Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.
В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.
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