https://crimea.ria.ru/20240820/planiroval-podryv-avtomobilya-glavy-kryma--terroristu-vynesen-prigovor-1139744918.html

Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор

Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор - РИА Новости Крым, 20.08.2024

Планировал подрыв автомобиля главы Крыма – террористу вынесен приговор

Суд приговорил к 18 годам колонии мужчину, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма. Об этом сообщает Генпрокуратура России. РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T18:16

2024-08-20T18:16

2024-08-20T18:21

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антитеррор

суд

приговор

автомобиль

взрыв

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Суд приговорил к 18 годам колонии мужчину, который по заданию СБУ планировал покушение на главу Крыма. Об этом сообщает Генпрокуратура России."Южный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 35-летнего Игоря Корчинского. Он признан виновным по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к совершению террористического акта), ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) и п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение взрывных устройств)", – сказано в сообщении ведомства.В суде установлено, что Корчинский под руководством сотрудника службы безопасности Украины обучился навыкам применения взрывных устройств. Действуя по указанию того же лица, в июне 2023 года в Симферополе он забрал из тайника взрывное устройство для дальнейшей установки в автомобиль главы Республики Крым в целях совершения его убийства. Преступные действия были пресечены сотрудниками правоохранительных органов, подчеркнули в Генпрокуратуре.С начала года в России предотвращено 110 террористических актов, в подготовке которых участвовали завербованные противником граждане. По информации председателя НАК, в этом году раскрыта деятельность 45 законспирированных ячеек международных террористов.В конце июля в Каспийске (Дагестан) задержаны трое местных жителей, планировавших совершить террористические акции в отношении правоохранительных органов и православного храма.Также в июле в Мариуполе задержаны двое местных жителей, которые планировали поджечь мечеть в Белгороде по указанию спецслужб Украины.В Донецке с поличным задержали россиянку, которая по заданию украинских националистов готовилась совершить теракт в столице ДНР. За денежное вознаграждение она планировала поджечь здание Петровского районного суда.Читайте также на РИА Новости Крым:Год наводила ракеты на Луганск - ФСБ задержала украинскую шпионкуСуд заочно арестовал подозреваемого в подрыве авто в МосквеАгента СБУ будут судить за покушение на военнослужащего в Джанкое

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, новости, антитеррор, суд, приговор, автомобиль, взрыв