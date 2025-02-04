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В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции

В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму проходят мероприятия в честь 80-летия Ялтинской конференции

В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T13:10

2025-02-04T13:10

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ЯЛТА, 4 фев - РИА Новости Крым. В Ливадийском дворце на Южном берегу Крыма проходят памятные мероприятия в честь 80-летия начала Ялтинской (Крымской) конференции 1945 года, определившей устройство мира после Второй мировой войны.В мероприятиях принимают участие руководители Крыма, депутаты Госдумы и крымского парламента, историки, политологи, общественные деятели.Организаторы мероприятий при поддержке клубов исторической реконструкции из Ялты, Симферополя и Севастополя постарались воссоздать атмосферу, в которой проходила конференция.Гостей и участников встречают молодые люди, одетые в форму сотрудников НКВД, обеспечивавших охрану дворца во время конференции. На территории дворца расставлены сторожевые пункты, реконструкторы также инсценировали кулуарные переговоры американских, британских и советских дипломатов.Также состоялась презентация выставки из собрания Ливадийского дворца, гостей ознакомили с экспозицией "Крымская конференция 1945 года". Также гостям и участникам представлены предметы, подаренные музею к юбилею Крымской конференции 1945 года.Состоялась презентация книги главы комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенникова "На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира 1939-1953".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной РоссииОперация "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьба мираЯлта 2.0: удастся ли договориться о новом миропорядке без большой войны

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта-45, ялта, новости крыма, память, история, великая отечественная война, крым в великой отечественной войне