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"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры - РИА Новости Крым, 27.03.2024
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"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры
"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры - РИА Новости Крым, 27.03.2024
"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры
Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди. Об этом заявил президент России Владимир путин во время встречи с... РИА Новости Крым, 27.03.2024
2024-03-27T18:48
2024-03-27T18:51
владимир путин (политик)
новости
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культура
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА новости Крым. Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди. Об этом заявил президент России Владимир путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Он поблагодарил работников культуры за их труд и подчеркнул важность отрасли."Культура играет важную роль с переломные моменты, придает силу народу, каждому человеку. Эта работа создает морально-нравственную базу существования народа", – подчеркнул президент.Накануне президент России заявил, что в трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, духовных и нравственных ценностей. По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа. Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициямСергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в ГурзуфеПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов
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владимир путин (политик), новости, россия, культура, общество
"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры

Путин: отменить российскую культуру невозможно

18:48 27.03.2024 (обновлено: 18:51 27.03.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев "Лидеры России"
Президент РФ В. Путин встретился с победителями конкурса управленцев Лидеры России
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА новости Крым. Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди. Об этом заявил президент России Владимир путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.

"Мы слышим, со стороны кто-то говорит об отмене русской культуру или культуры народов России. Так могут говорить только не умные люди. Отменить культуру – это просто нереально", – констатировал президент.

Он поблагодарил работников культуры за их труд и подчеркнул важность отрасли.
"Культура играет важную роль с переломные моменты, придает силу народу, каждому человеку. Эта работа создает морально-нравственную базу существования народа", – подчеркнул президент.
Накануне президент России заявил, что в трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, духовных и нравственных ценностей. По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияКультураОбщество
 
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