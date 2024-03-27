https://crimea.ria.ru/20240327/nevozmozhno-putin-o-popytkakh-otmeny-rossiyskoy-kultury-1136083963.html

"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры

"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры - РИА Новости Крым, 27.03.2024

"Невозможно": Путин о попытках отмены российской культуры

Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди. Об этом заявил президент России Владимир путин во время встречи с... РИА Новости Крым, 27.03.2024

2024-03-27T18:48

2024-03-27T18:48

2024-03-27T18:51

владимир путин (политик)

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культура

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар - РИА новости Крым. Отменить российскую культуру невозможно, а те, кто делают такие попытки – неумные люди. Об этом заявил президент России Владимир путин во время встречи с работниками культуры Тверской области.Он поблагодарил работников культуры за их труд и подчеркнул важность отрасли."Культура играет важную роль с переломные моменты, придает силу народу, каждому человеку. Эта работа создает морально-нравственную базу существования народа", – подчеркнул президент.Накануне президент России заявил, что в трагические и тяжелые для страны периоды еще больше возрастает значение культуры, духовных и нравственных ценностей. По словам Путина, колоссальную роль играет четкая и однозначная позиция тех, кто служит культуре. Их слово, мнение и само творчество напрямую влияет на настроения людей и укрепление патриотических чувств народа. Читайте также на РИА Новости Крым:Патриарх Кирилл: мы вправе требовать от мигрантов уважения к традициямСергей Жигунов с супругой восстановили дом-музей Коровина в ГурзуфеПредатели не должны зарабатывать в России – Михалков о правах иноагентов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, культура, общество