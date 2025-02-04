https://crimea.ria.ru/20250204/my-vse-pobedim-poet-iz-kryma-stala-prizerom-vserossiyskogo-konkursa-1143922478.html

"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса

"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса - РИА Новости Крым, 04.02.2025

"Мы все победим": поэт из Крыма стала призером всероссийского конкурса

Поэт из Севастополя Мария Батюхно победила во всероссийском конкурсе "По праву памяти", который проводит Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T20:41

2025-02-04T20:41

2025-02-04T20:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев - РИА Новости Крым. Поэт из Севастополя Мария Батюхно победила во всероссийском конкурсе "По праву памяти", который проводит Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". В номинации "Поэзия о СВОих" она представила собственные стихотворные письма к мужу – военному медику, который с первых дней находится на линии боевого соприкосновения.Семья Марии Батюхно сейчас находится в непростой жизненной ситуации: муж сражается за жизни солдат, а сама она и ее сын сражаются с онкологией. Но они не позволяют себе впадать в уныние и находят время, чтобы заниматься волонтерской деятельностью, рассказала девушка корреспонденту РИА Новости Крым."Свидание как у Штирлица"О том, что и ей самой, и ее младшему сыну Михаилу поставлен тяжелый диагноз Мария узнала в один день. На тот момент уже шла специальная военная операция, ее супруг был "за ленточкой", старший сын уехал учиться в Санкт-Петербург.Муж бывает дома редко, и несколько раз было так, когда в это время Мария находилась в закрытом стерильном боксе. Это стало самым сильным воспоминанием для нее – свидание, "как у Штирлица"."У нас была такая встреча незабываемая, как у Штирлица с женой, когда они друг друга видят, но не могут даже друг к другу подойти. Но тот самый страшный период позади, и вот в последний его отпуск мы были все вместе", - вспоминает она.Происходящее заставило Марию переоценить жизнь и понять, что в ней самое важное – возможность просто сесть, обняться, вместе попить чай."Поэзия о СВОих"С 11 по 14 февраля Мария будет представлять Севастополь и Крым на гала-концерте в Москве, в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Она и сама еще не до конца поверила в эту свою победу.Это конкурс для членов семей участников СВО и волонтеров, для всех тех, кто как-то связан со специальной военной операцией. Свои стихи Мария отправила в последний день."Я откладывала все в долгий ящик, так как мы с сыном на этот момент проходили химиотерапию. Но когда я вспомнила, что сегодня последний день, я отложила все. Я поняла, что буду себя прям очень сильно корить, если не присоединюсь ко всем этим людям", - поделилась поэтесса.Как озвучили потом организаторы, на участие в проекте поступило более 15 000 заявок в номинациях на исполнение авторской песни, прозы, поэзии и изобразительного искусства."Очень строгое жюри было там, и Машков, и группа Джанго, Алексей Поддубный, Ирина Губченко, то есть достаточно серьезные люди, уже добившиеся успеха на культурном фронте. Я представила туда штук 15, не меньше, стихотворений, потому что я не могла выбрать что-то самое важное", - рассказывает Мария.Отправленные стихи – самые "родные", как признается автор. Среди них – очень личные рифмованные письма к мужу-солдату."И вот пришло официальное письмо от оргкомитета этого конкурса с поздравлением. Нас всех, победителей, ждут с 11 по 14 число в Москве, будет организовано несколько мероприятий, а завершаться все будет большим гала-концертом в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя", - отметила она."Помогая другим, исцеляешься сам"Несмотря на тяжелую болезнь, Мария Батюхно и ее 16-летний сын находят время и силы для занятий волонтерской деятельностью. Она стала членом севастопольского Комитета семей воинов Отечества (КСВО). Такие комитеты созданы во всех регионах России, но севастопольский в этом году вошел в десятку лучших."Мы поддерживаем морально наши семьи, организовываем их досуг, сопровождаем психологической поддержкой, к сожалению, вдов и матерей, которые потеряли своих бойцов". - отмечает Мария.Каждая из участниц КСВО - супруга, мама или вдова погибшего героя СВО. Они плетут маскировочные сети, делают окопные свечи, собирают и доставляют на "передок" гуманитарку."Помогая другим, исцеляешься сам", говорит Мария. Иначе никак.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям ДонбассаДавай попробуем "кроп": в Крыму барбер стрижет бойцов в госпиталеВ Крыму волонтеры собрали 50 тонн гумпомощи для бойцов СВО

севастополь

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2025

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

севастополь, посылки в зону сво, помощь бойцам сво, литература, искусство , общество, волонтеры, авторы