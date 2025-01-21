https://crimea.ria.ru/20250121/menya-bylo-ne-ostanovit-kak-krymchanka-pomogaet-zhitelyam-donbassa-1143390734.html

"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса

"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса - РИА Новости Крым, 21.01.2025

"Меня было не остановить": как крымчанка помогает жителям Донбасса

Однажды Наталья принесла в больницу эвакуированной из Селидово пенсионерке теплую кофту. Та обрадовалась, но надев ее, запаниковала, у пациентки началась... РИА Новости Крым, 21.01.2025

2025-01-21T18:57

2025-01-21T18:57

2025-01-21T18:57

эксклюзивы риа новости крым

авторы

волонтеры

общество

донецкая народная республика (днр)

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/10/1143390008_0:299:960:839_1920x0_80_0_0_0f9286225df1b7511ce838a63885be33.jpg

Однажды Наталья принесла в больницу эвакуированной из Селидово пенсионерке теплую кофту. Та обрадовалась, но надев ее, запаниковала, у пациентки началась истерика. Обновка оказалась обтягивающей. А баба Люда теперь не переносит тесной одежды и замкнутых пространств. Она месяц просидела в подвале дома, который напалмом выжигали вэсэушники. Воздух в подвале раскалился до того, что лопались банки с домашними вареньями и маринадами, а яблоки, бережно собранные в саду, запеклись в ящике. Ее муж этого не видел. Он умер раньше – сердце не выдержало, когда увидел, как боевики сжигают его хату. А она выжила...Спасаясь от расправы ВСУ, многие жители донецких сел уже выехали на освобожденную российской армией территорию. Но не у всех есть такая возможность. Для того, чтобы их вывезти с линии боевого соприкосновения, надо найти бойцов, которые работают на этом направлении и договориться с ними. Еще собрать информацию у родных (а они часто на Украине, пусть и пророссийски настроенные), которые просят, чтобы вывезли их близких, связи с которыми нет. Этим непростым, но важным делом сейчас занимается и руководитель волонтерской организации "Зов Сердца", крымчанка Наталья Лобанкова.- В зону боевых действий я не езжу, меня туда и не пустят. Бойцы довозят гражданских до Авдеевки, где они сначала оседают в пункте временного размещения, а потом уже в Ясиноватой их подхватываю я, помогаю с оформлением российских документов, отправляю дальше, - объясняет волонтер.Во время интервью Наталья находится в Ясиноватой, куда на время длинных новогодних каникул перевезла и 6-летнюю дочку. Объясняет: рядом воюет муж и так семья чаще может быть вместе.Волонтер по зову сердцаРодом Наталья из Симферополя. Здесь выучилась на психолога, а позже, переехав в Санкт-Петербург, получила профессию менеджера-экономиста. Петербург она называет огромным и мягким, именно здесь ей захотелось помогать детям-сиротам. Но оказалось, что в большом Питере довольно сложно быть волонтером без связей, недостаточно просто прийти и сказать: "Здравствуйте! Меня зовут Наташа и я хочу вам помогать". После референдума, когда Крым вернулся состав России, родители уговорили ее вернуться домой, в Симферополь.- В декрете снова решила заниматься благотворительностью. Купила в кредит машину, и мы с моей малявкой, которой тогда был год, развозили по Крыму гуманитарку, - вспоминает она.Тогда же Наталья познакомилась с членом Общественной палаты Крыма, основателем межрегионального общественного движения Евгением Пичугиным. Волонтеры помогали многодетным и малообеспеченным семьям, формировали продуктовые наборы, передавали вещи.Через месяц после начала СВО Наталья вместе с Пичугиным и его командой уже возила гуманитарную помощь на херсонское направление. Однажды в селе Белозерка, что в двадцати километрах от Херсона, она познакомилась со священником, которого позже уговорила переехать в Крым.В Крыму Наталья помогла устроиться семье священника, в которой двенадцать детей. Ее подруга бесплатно приютила беженцев в своей гостинице в Алуште. Через полгода благодаря херсонским сертификатам они купили дом, и батюшке дали приход.6 июня 2023 года, когда ВСУ разрушили плотину на Каховской ГЭС, Наталья тоже находилась в Херсонской области. Возвращалась домой через Алешки, и на выезде из города автомобиль накрыло водой. Волонтера чудом спасли военные.Крымские розы в ДонецкеВ Донецк Лобанкова стала возить гуманитарку осенью того же года. Сначала приехала познакомиться с городом. Оказавшись на мемориальном комплексе "Аллея ангелов", решила высадить здесь 19 розовых кустов. Друзья по соцсетям откликнулись на предложение вместе сделать доброе дело. Позже на аллее стараниями волонтера и ее единомышленников появились две березки: одна побольше, другая – поменьше, как мать и дитя.- А как вы оказались в Авдеевке? - У меня было огромное желание помочь людям в ДНР, которые больше десяти лет живут в войне. Когда освободили Авдеевку, мне захотелось туда приехать, хотя в нее до сих пор не пускают гражданских, если нет разрешения или местной регистрации. Но меня было не остановить.Настырный волонтер стала "пробивать" по знакомым, как попасть в город. Бойцы называли ее шальной, всячески отговаривали. Но она лишь твердила: "Замотаете меня в три "броника", три шлема наденьте. Мне надо туда попасть". И военные пошли навстречу. Нашелся и боец, которому поручили сопроводить Наталью - штурмовик с позывным "Бугги". Волонтерская вылазка в Авдеевку оказалась удачной: под обстрел не попали, продукты местным жителям раздали. Еще и в местной церкви, полуразрушенной, но не опустевшей, помолились за здравие российских бойцов и за Победу.Позже "Бугги" - сибиряк Владимир Лобанков - стал ее мужем. Венчались в Крыму. У того самого батюшки, который пек булочки для российских военных в Херсоне.Помощь всем миромОднажды Наталья пришла в больницу и увидела там одинокую 75-летнюю бабушку, больную полиомиелитом.- Муж бабы Нины умер. Сына, которого убило американской ракетой, она похоронила в огороде. У нее ничего не осталось. Вся ее жизнь - пакет с вещами. Когда рассказала ее историю подписчикам, они за вечер собрали ей на гостинцы больше шести тысяч рублей, - вспоминает волонтер. И добавляет: "Позже удалось отыскать в Москве родственников бабушки. Так что она теперь под присмотром".В той же палате, на соседней кровати, лежала и 84-летняя баба Катя. Ее родственников в Донецке также удалось отыскать благодаря соцсетям и неравнодушным людям.А однажды пришлось искать дом для юноши, который только справил совершеннолетие. Его отец погиб, подорвавшись на растяжке, оставленной украинскими боевиками при отступлении из Горняка. Мать, не выдержав стресса, вскоре ушла вслед за ним. 18-летний осиротевший парень оказался один с украинским паспортом и справкой о смерти матери, которую похоронил сам - в пункте временного размещения в Ясиноватой. И тогда на помощь пришла Наталья.- Со мной связались сотрудники ПВР, попросили поддержать мальчишку. Мы с ним встретились, оставила ему свой номер. Рассказала его историю в своих соцсетях. Подписчики собрали ему на одежду - 30 тысяч рублей за вечер! Потом на меня вышел знакомый его покойного отца, с которым они вместе когда-то работали в шахте, сказал, что может присмотреть за парнем, - рассказывает волонтер.Этот знакомый оказался добропорядочным человеком, директором строительной компании в Мариуполе, он забрал осиротевшего мальчишку к себе – дал ему жилье и пристроил на работу. А на Новый год сотрудники его фирмы подарили своему подопечному компьютер.- Такие моменты придают сил, уверенности, что все делаю правильно, что нужна этим людям, измученным войной, - признается Наталья. - Война закончится, а зов сердца, который объединяет людей во благо, останется.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из бизнесменов получаются лучшие волонтеры – маркетолог о помощи фронтуШвейное дело отца Богдана: как крымский священник помогает фронтуБрат там, где болит: как бухгалтер стала волонтером "Кружка добра"

донецкая народная республика (днр)

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

авторы, волонтеры, общество, донецкая народная республика (днр), крым