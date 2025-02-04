Рейтинг@Mail.ru
В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы - РИА Новости Крым, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-ot-mazuta-ochischeno-bolshe-200-kilometrov-berega--kak-idut-raboty-1143894350.html
В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы - РИА Новости Крым, 04.02.2025
В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе... РИА Новости Крым, 04.02.2025
2025-02-04T10:23
2025-02-04T10:23
разлив мазута
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
крым
новости крыма
севастополь
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143894231_0:293:3120:2048_1920x0_80_0_0_dbaaa18e13d48670584ddba3975ef432.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе очищено больше двухсот километров берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.В акватории Черного моря обследовано больше семи тысяч квадратных километров, сорбентом обработано больше 52 тысяч квадратных метров. Сейчас водолазы МЧС России отчищают от мазута акваторию возле причала Витязево, уточнили в пресс-службе.На Кубани мониторят 265 километров берега, уже вывезено больше 177 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. При помощи вибрационной установки удалось очистить свыше 17 тысяч тонн песка.Всего с начала работ собрано больше 178 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, добавили в МЧС.Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
черное море
крым
севастополь
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/02/04/1143894231_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ebb91cdf9887f84eb3dd1bb671e3f0c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
разлив мазута, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, крым, новости крыма, севастополь, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), краснодарский край
В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы

В Крыму от мазута очищено больше 200 километров побережья – МЧС

10:23 04.02.2025
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкЛиквидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы
Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе очищено больше двухсот километров берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
"В Крыму за сутки обследовали более 450 километров береговой линии. Очищено порядка 212 километров берега. Собрано и вывезено свыше 685 тонн загрязненного песка и грунта", - говорится в сообщении.
В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.
В акватории Черного моря обследовано больше семи тысяч квадратных километров, сорбентом обработано больше 52 тысяч квадратных метров. Сейчас водолазы МЧС России отчищают от мазута акваторию возле причала Витязево, уточнили в пресс-службе.
На Кубани мониторят 265 километров берега, уже вывезено больше 177 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. При помощи вибрационной установки удалось очистить свыше 17 тысяч тонн песка.
Всего с начала работ собрано больше 178 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, добавили в МЧС.
Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.
15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 км
Шесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"
Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы
 
Разлив мазутаРазлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореКрымНовости КрымаСевастопольМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)Краснодарский край
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:09"Давно пора": Азаров прокомментировал закрытие USAID на Украине
11:48Джентльмены удачи: 13 украинцев пытались бежать из страны в грузовике
11:35Новую систему международных отношений определят три государства – мнение
11:09ВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человек
10:39Защитники земли русской: великий подвиг на Малой земле
10:38Стало известно состояние раненных при атаке на школьный автобус
10:23В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы
10:14СВО и холодная война 20 века имеют одну причину – мнение
10:03В Крыму из-за ОРВИ закрывают классы в школах и группы в детсадах
09:42Снежный шторм оставил без света часть Ростовской области
09:12Отказ Вашингтона от Устава ООН приведет к хаосу – Лавров
09:02ВСУ ударили по школьному автобусу в Запорожской области – ранены дети
08:48В Крыму у дорог появятся цифровые табло с информацией о погодных условиях
08:30Нефть, уголь и сжиженный газ: Китай ввел ответные меры на пошлины США
08:07"Стратегия безумца": зачем Трампу войны и редкоземельные металлы Украины
07:40В Крым пришли морозы: обстановка на дорогах полуострова
07:12ПВО сбила украинскую ракету большой дальности над Азовским морем
07:10Историк назвал главный урок Ялтинской конференции для современной России
06:38Обычные "ГАЗели" в электрические: в Крыму создали уникальный комплекс
06:10Операция "Аргонавт": как 80 лет назад в Крыму решалась судьба мира
Лента новостейМолния