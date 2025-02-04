https://crimea.ria.ru/20250204/v-krymu-ot-mazuta-ochischeno-bolshe-200-kilometrov-berega--kak-idut-raboty-1143894350.html

В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы

В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы - РИА Новости Крым, 04.02.2025

В Крыму от мазута очищено больше 200 километров берега – как идут работы

В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе... РИА Новости Крым, 04.02.2025

2025-02-04T10:23

2025-02-04T10:23

2025-02-04T10:23

разлив мазута

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

крым

новости крыма

севастополь

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

краснодарский край

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 фев – РИА Новости Крым. В Крыму сотрудники МЧС за минувшие сутки обследовали больше 450 километров береговой линии, от следов мазута после крушения нефтетанкеров в Керченском проливе очищено больше двухсот километров берега. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.В севастопольском регионе сотрудники спасательного ведомства обследуют 165 километров берега. Уже собрано 640 тонн загрязнений, из которых 620 тонн вывезено.В акватории Черного моря обследовано больше семи тысяч квадратных километров, сорбентом обработано больше 52 тысяч квадратных метров. Сейчас водолазы МЧС России отчищают от мазута акваторию возле причала Витязево, уточнили в пресс-службе.На Кубани мониторят 265 километров берега, уже вывезено больше 177 тысяч тонн загрязненного нефтепродуктами песка и грунта. При помощи вибрационной установки удалось очистить свыше 17 тысяч тонн песка.Всего с начала работ собрано больше 178 тысяч тонн загрязненного мазутом песка и грунта, добавили в МЧС.Накануне новые выбросы мазута были зафиксированы на 19 участках черноморского побережья.15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239". Были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Защищающий пляжи Краснодарского края от мазута ров продлили до 21 кмШесть попыток подхода – как спасали людей с "Волгонефти-212"Биобоны для очистки воды от капель мазута устанавливают в акватории Анапы

черное море

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севастополь

краснодарский край

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