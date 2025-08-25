Рейтинг@Mail.ru
В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты - РИА Новости Крым, 25.08.2025
В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
Четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают... РИА Новости Крым, 25.08.2025
2025-08-25T07:49
2025-08-25T08:27
мнения
новости
образование в россии
школа
здоровье
дети
геннадий онищенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Академик рекомендовал проводить все контрольные в среду. Также он уточнил, что есть суточные биоритмы."Вот почему мы против второй смены? Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать (материал школьных предметов – ред.). Если ребенок учится во вторую смену – это уже принципиально другая ситуация", – сказал Онищенко.При этом, затронув тему отмены домашних заданий в школах, эксперт сказал, что не согласен с таким предложением.Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, по всей стране с января 2026 года планируют ввести оценки за поведение. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.
2025
В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты

Контрольные и зачеты в школах нельзя проводить по четвергам из-за биоритмов – мнение

07:49 25.08.2025 (обновлено: 08:27 25.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

"В течение недели самый тяжелый день для всех нас, а для детей тем более – это четверг. Потому что недельный биоритм работает так: мы отдыхаем в воскресенье, в понедельник он начинает подниматься и к среде он достигает максимума. Но в четверг не надо никаких контрольных и экзаменов устраивать, потому что идет резкое падение биоритма", – сказал Онищенко в ходе пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

Академик рекомендовал проводить все контрольные в среду. Также он уточнил, что есть суточные биоритмы.
"Вот почему мы против второй смены? Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать (материал школьных предметов – ред.). Если ребенок учится во вторую смену – это уже принципиально другая ситуация", – сказал Онищенко.
При этом, затронув тему отмены домашних заданий в школах, эксперт сказал, что не согласен с таким предложением.

"Не могу согласиться с тем, чтобы убрать домашние задания. Не получится. Таких простых решений нет... Для того, чтобы отменить домашние задания, надо принципиально изменить всю программу, принцип образования", – сказал академик.

Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, по всей стране с января 2026 года планируют ввести оценки за поведение. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.
