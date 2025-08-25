https://crimea.ria.ru/20250825/v-kakoy-den-nedeli-v-shkolakh-nelzya-provodit-kontrolnye-i-zachety-1148844026.html

В какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. Четверг является самым тяжелым днем недели для человека, особенно для ребенка, на этот день лучше не назначать контрольные и зачеты в школах, поскольку падают недельные биоритмы. Такое мнение выразил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.Академик рекомендовал проводить все контрольные в среду. Также он уточнил, что есть суточные биоритмы."Вот почему мы против второй смены? Потому что есть суточный биоритм у ребенка. Вот он утром проснулся, позавтракал, у него отдохнувший мозг, ему самое удобное время усваивать (материал школьных предметов – ред.). Если ребенок учится во вторую смену – это уже принципиально другая ситуация", – сказал Онищенко.При этом, затронув тему отмены домашних заданий в школах, эксперт сказал, что не согласен с таким предложением.Как заявил министр просвещения России Сергей Кравцов, по всей стране с января 2026 года планируют ввести оценки за поведение. Он также напомнил, что с 1 сентября 2026 года в России будет создано единое образовательное пространство, то есть общие требования преподавания предметов для всех учеников от 1 до 11 класса.Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал ряд поручений по стратегии развития образования до 2036 года. Перед Минпросвещения, Минобрнауки, Рособрнадзором и Росмолодежью поставлен ряд задач. Так, в ближайшее время министерства должны подготовить и предложить подходы к повышению зарплаты педагогов в рамках разработки новой системы оплаты труда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Школам и детским садам Крыма не хватает специалистовВ России с 1 сентября появится стипендия имени Жириновского: кому дадутБудущее детей России зависит от системы образования – Чернышенко

мнения, новости, образование в россии, школа, здоровье, дети, геннадий онищенко