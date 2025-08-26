https://crimea.ria.ru/20250826/minprosvescheniya-ustanovilo-vremya-vypolneniya-domashnego-zadaniya-1148990925.html
Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания
"Сегодня приказом нормировано – с учетом нагрузки на школьников – количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", – цитирует министра РИА Новости.
Кравцов также отметил, что школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, добавил глава Минпросвещения.
По словам министра, для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
