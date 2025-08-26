https://crimea.ria.ru/20250826/minprosvescheniya-ustanovilo-vremya-vypolneniya-domashnego-zadaniya-1148990925.html

Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания

Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания

26.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собранияКравцов также отметил, что школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, добавил глава Минпросвещения.По словам министра, для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузахВ какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачетыКак правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта

