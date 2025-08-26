Рейтинг@Mail.ru
Минпросвещения установило время выполнения домашнего задания
2025-08-26T14:53
2025-08-26T14:53
новости
сергей кравцов
школа
дети
здоровье
образование в россии
роспотребнадзор
минпросвещения рф
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собранияКравцов также отметил, что школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, добавил глава Минпросвещения.По словам министра, для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузахВ какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачетыКак правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта
новости, сергей кравцов, школа, дети, здоровье, образование в россии, роспотребнадзор, минпросвещения рф
14:53 26.08.2025
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкКомпьютерное образование учащихся в Калининградской области
Компьютерное образование учащихся в Калининградской области - РИА Новости, 1920, 26.08.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг – РИА Новости Крым. На выполнение домашнего задания первоклассники должны тратить один час, учащиеся вторых и третьих классов – полтора, а четвероклассники – два часа. Об этом сообщил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов в ходе XII общероссийского родительского собрания
"Сегодня приказом нормировано – с учетом нагрузки на школьников – количество и время на выполнение домашнего задания. Роспотребнадзор этот приказ согласовал с учетом возрастных особенностей ребенка", – цитирует министра РИА Новости.
Кравцов также отметил, что школа должна контролировать объем домашнего задания обучающихся каждого класса по всем предметам.
Домашнее задание на следующий урок рекомендуется задавать на текущем уроке, при наличии электронного журнала педагог должен дублировать туда всю информацию не позднее времени окончания учебного дня, добавил глава Минпросвещения.
По словам министра, для выполнения задания, требующего длительной подготовки (реферат, доклад, презентация, заучивание стихотворения), школьникам необходимо давать на подготовку достаточное количество времени.
Новости Сергей Кравцов Школа дети Здоровье Образование в России Роспотребнадзор Минпросвещения РФ
 
