Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах - РИА Новости Крым, 25.08.2025
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах
В Крыму в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ - это новые и капитально отремонтированные учреждения. Как сообщил в понедельник председатель
2025-08-25T15:21
2025-08-25T15:21
новости
владимир константинов
крым
новости крыма
образование в крыму и севастополе
школа
детский сад
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг – РИА Новости Крым. В Крыму в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ - это новые и капитально отремонтированные учреждения. Как сообщил в понедельник председатель Госсовета республики Владимир Константинов, Крым полностью готов к началу учебного процесса.Школы и сады"Крым готовится к началу нового учебного года. В нем детей примут 437 детских садов и 537 школ. В них планируется обучать около 75 тысяч воспитанников и 229 тысяч учащихся. При этом в дошкольных организациях трудятся 6190 педагогов, в общеобразовательных — 21837 педагогов", – привел цифры Константинов.По его словам, капремонты проведены в 37 школах, 11 детских садах и 16 учреждениях среднего профобразования, в Евпатории отроют новую школу в микрорайоне Исмаил-Бей, в Симферополе – корпус Таврической школы-гимназии №20 имени Святителя Луки Крымского. Кроме того в новом учебном году открыты семь новых детских садов.Кроме того, крымские учреждения образования завершают лицензирование медкабинетов. Школы получат 40 новых школьных автобусов, новые учебники на 520 млн рублей, оборудование для кабинетов "Труд" и "Основы безопасности и защиты Родины". С 1 сентября в школах и колледжах создадут Научные общества обучающихся, для начальной школы вернут печатные дневники.Вузы и среднее профобразование"В учреждениях среднего профессионального образования в этом году было сформировано 8860 бюджетных мест, проведено увеличение количества бюджетных мест по направлениям, приоритетным для Крыма, включая биотехнологии, машиностроение, сельское хозяйство, строительство, образование и другим", – продолжил глава Госсовета.В крымских вузах в 2025 году создано 5622 бюджетных места, установлена квота на целевое обучение в объеме 1052 мест, добавил он"Таким образом, к новому учебному году в республике проделана масштабная, комплексная работа. Вся система образования готова к приему детей", – подчеркнул Константинов. И добавил, что профильному комитету Госсовета РК и республиканскому минобразования поручено направить в крымские образовательные учреждения новый Гимн республики для исполнения на праздничных линейках.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы СВО поучаствуют в школьных линейках в Севастополе 1 сентябряВ Севастополе стартовал прием документов на новые школьные выплатыВ какой день недели в школах нельзя проводить контрольные и зачеты
Учебный год в Крыму: что нового ждать в детсадах, школах и вузах

В Крыму в новом учебном году начнут работу 437 детсадов и 537 школ – Константинов

15:21 25.08.2025
 
© Telegram-канал Владимира КонстантиноваОбразование в Крыму
Образование в Крыму
© Telegram-канал Владимира Константинова
"До 1 января 2026 года планируется завершить капитальный ремонт 13 школ, в 2026-2027 – еще 13 учреждений. Подготовлены документы для предложений о модернизации 42 школ. В общеобразовательных организациях Крыма до конца года будут установлены четыре модульных пищеблока и 21 модульный спортзал", – добавил спикер Крымского парламента.
