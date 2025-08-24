https://crimea.ria.ru/20250824/kak-pravilno-sobrat-rebenka-v-shkolu--sovety-eksperta-1124264076.html

Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта

Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта - РИА Новости Крым, 24.08.2025

Как правильно собрать ребенка в школу – советы эксперта

Летние каникулы завершаются, а значит, пора готовиться к началу нового учебного года. Что нужно знать, покупая школьные принадлежности, как проверить качество... РИА Новости Крым, 24.08.2025

2025-08-24T20:28

2025-08-24T20:28

2025-08-24T18:54

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

общество

надежда анельчук

школа

1 сентября

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111708/84/1117088482_0:580:5568:3712_1920x0_80_0_0_1d87aef735db4cbc0794772981810e17.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 авг - РИА Новости Крым. Летние каникулы завершаются, а значит, пора готовиться к началу нового учебного года. Что нужно знать, покупая школьные принадлежности, как проверить качество товаров и можно ли их вернуть - об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Республике Крым Надежда Анельчук.По ее словам, самое ответственное приобретение для школы – ученическая форма, в которой ребенок будет ежедневно проводить не менее 5-6 часов. В этой связи, покупая комплект школьной одежды, следует обратить внимание на маркировку.По ее словам, то же относится к одежде для занятий физкультурой: спортивная одежда должна быть достаточно эластична, но должна "дышать". Нижнее белье и носки школьника должны состоять из холопка минимум на 95%.Также важно, чтобы одежда для школьника не имела неприятного запаха, швы и строчки должны быть ровными. При этом одежда "на вырост" – не лучший вариант, поскольку в ней ребенку будет неудобно.Лучше всего купить два комплекта школьной формы, которые можно менять. При выборе обуви важны жесткий задник и гнущаяся подошва, предпочтение лучше отдать моделям из натуральных материалов. Выбирая рюкзак, важно выяснить, для какого возраста рекомендована та или иная модель - эта информация также должна быть указана на маркировке."Вес пустого рюкзака для первоклассника не может превышать 700 граммов, должны быть широкие мягкие лямки, рекомендуется перемычка впереди - это дополнительная фиксация, снимающая нагрузку со спины, ортопедическая спинка изделия – жесткая с мягкими "подушечками". Рюкзак не должен выходить за линию плеч и опускаться ниже линии талии. Также важно наличие светоотражающих элементов", – дает рекомендации Анельчук.К канцелярии также предъявляется целый набор требований, если есть сомнения в качестве – покупатель может требовать декларацию соответствия. При этом карандаши, фломастеры, тетради и другие канцелярские принадлежности можно вернуть или обменять в течение 14 дней. В целом возврату и обмену подлежит абсолютное большинство товаров для школьников. За исключением нотных и картографических пособий, а также учебников, которые не входят в перечень невозвратных товаров.Ранее Анельчук разъяснила порядок обмена и возврата товаров из интернета.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Домино и лото помогут подготовить ребенка к школеСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних тратНасколько школы Симферополя готовы к началу учебного года

https://crimea.ria.ru/20220820/kak-opredelit-gotovnost-rebenka-k-shkole-1124225693.html

https://crimea.ria.ru/20250821/kak-podgotovit-rebenka-k-nachalu-uchebnogo-goda--sovety-psikhiatra-1148892102.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, общество, надежда анельчук, школа, 1 сентября, крым, новости крыма