Насколько школы Симферополя готовы к началу учебного года - РИА Новости Крым, 20.08.2025
2025-08-20T07:35
2025-08-20T07:35
крым
новости крыма
симферополь
татьяна сухина
образование в крыму и севастополе
радио "спутник в крыму"
школа
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. К началу нового учебного года в Симферополе на сегодняшний день готовы 90% школ и детских садов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.По ее словам, в комиссию по приемке, созданную летом по распоряжению главы администрации имферополя, вошли не только работники департамента образования и центра по обслуживанию образовательных учреждений, но и сотрудники департамента капитального строительства, МЧС и Росгвардии."Уже подписано 90% актов готовности. У 80% школ и дошкольных учреждений также подписаны акты готовности к отопительному сезону. Мы параллельно работаем с этим, чтобы не задерживаться, и если есть какие-то выявленные проблемы по подготовке, то их устранить", – сказала Сухина.Ряд образовательных учреждений при этом начнет учебный год с незаконченными ремонтами на территории, отметила она.В этом учебном году, как и в прошлом, в Симферополе будут работать 48 школ: три новых образовательных учреждения в микрорайонах Новониколаевский, Луговое и Марьино еще в процессе строительства, уточнила Сухина.
крым
симферополь
крым, новости крыма, симферополь, татьяна сухина, образование в крыму и севастополе, школа
07:35 20.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольный звонок
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. К началу нового учебного года в Симферополе на сегодняшний день готовы 90% школ и детских садов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.
По ее словам, в комиссию по приемке, созданную летом по распоряжению главы администрации имферополя, вошли не только работники департамента образования и центра по обслуживанию образовательных учреждений, но и сотрудники департамента капитального строительства, МЧС и Росгвардии.
"Уже подписано 90% актов готовности. У 80% школ и дошкольных учреждений также подписаны акты готовности к отопительному сезону. Мы параллельно работаем с этим, чтобы не задерживаться, и если есть какие-то выявленные проблемы по подготовке, то их устранить", – сказала Сухина.
Ряд образовательных учреждений при этом начнет учебный год с незаконченными ремонтами на территории, отметила она.
"Но это абсолютно не будет мешать учебно-воспитательному процессу. Все условия будут созданы для того, чтобы ребята, педагогический и технический персонал успешно, комфортно начали учебный год", – заверила Сухина.
В этом учебном году, как и в прошлом, в Симферополе будут работать 48 школ: три новых образовательных учреждения в микрорайонах Новониколаевский, Луговое и Марьино еще в процессе строительства, уточнила Сухина.
Обучение
