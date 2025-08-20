Насколько школы Симферополя готовы к началу учебного года

https://crimea.ria.ru/20250820/naskolko-shkoly-simferopolya-gotovy-k-nachalu-uchebnogo-goda-1148842449.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. К началу нового учебного года в Симферополе на сегодняшний день готовы 90% школ и детских садов. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замглавы администрации крымской столицы – начальник управления образования администрации города Татьяна Сухина.По ее словам, в комиссию по приемке, созданную летом по распоряжению главы администрации имферополя, вошли не только работники департамента образования и центра по обслуживанию образовательных учреждений, но и сотрудники департамента капитального строительства, МЧС и Росгвардии."Уже подписано 90% актов готовности. У 80% школ и дошкольных учреждений также подписаны акты готовности к отопительному сезону. Мы параллельно работаем с этим, чтобы не задерживаться, и если есть какие-то выявленные проблемы по подготовке, то их устранить", – сказала Сухина.Ряд образовательных учреждений при этом начнет учебный год с незаконченными ремонтами на территории, отметила она.В этом учебном году, как и в прошлом, в Симферополе будут работать 48 школ: три новых образовательных учреждения в микрорайонах Новониколаевский, Луговое и Марьино еще в процессе строительства, уточнила Сухина.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК Новый учебный год: сколько школ отремонтировали и построили в РФ Родители школьников в РФ смогут пожаловаться на цену школьных наборов

