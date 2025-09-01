https://crimea.ria.ru/20250901/sinyaya-forma-i-novye-predmety-glavnye-novshestva-v-shkolakh-kryma-1149115630.html

Синяя форма и новые предметы: главные новшества в школах Крыма

В школах Крыма с 1 сентября вступает в силу ряд изменений, которые затронут как учебный процесс, так и внеурочную деятельность. Об этом в эфире радио "Спутник в

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. В школах Крыма с 1 сентября вступает в силу ряд изменений, которые затронут как учебный процесс, так и внеурочную деятельность. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замначальника управления – заведующая отделом общего образования и оценки качества Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым Елена Сикачева.По ее словам, ключевая цель нововведений – создание единого образовательного пространства, в котором будет комфортно и детям, и педагогам.Домашние задания и контрольные работыМинистерство просвещения РФ установило нормативы времени на выполнение домашнего задания. Теперь первоклассники должны тратить на него не более одного часа в день, ученики вторых-третьих классов – полтора часа, а четвероклассники – до двух часов. Контролировать нагрузку будут администрации школ, пояснили в крымском Минобразе.Кроме того, введено ограничение на объем контрольных: они не должны занимать более 10% от общего времени изучения предмета, а их длительность сокращена до одного-двух уроков.Изменения в школьной программеС этого года обществознание начнут преподавать только с восьмого класса, при этом количество часов по предмету будет сокращено. Одновременно увеличится объем занятий по истории, в том числе вводится обязательный курс истории родного края для 5-7-х классов.Школьная формаВ Крыму вводится единый стандарт школьной формы. В этом учебном году цветовая гамма еще не регламентируется, однако с сентября 2026 года все школы региона перейдут на форму синего цвета. Решение принято по итогам республиканского родительского собрания.Единое расписание и профориентацияДля упрощения работы администрации и снижения нагрузки на учеников вводятся типовые расписания, разработанные Минпросвещения. Кроме того, в школах стартует республиканский проект "Образовательные вертикали". С 5 класса школьники будут знакомиться с различными профессиями, а с 7-го – изучать предметы углубленно по выбранным направлениям, включая математику, филологию и агротехнологии.Новый гимн и воспитательные проектыУчебный год в республике начался с исполнения нового гимна Крыма, который теперь будет звучать еженедельно на школьных линейках. Также продолжатся занятия в формате "Разговоры о важном", а по четвергам вводится курс "Россия – мои горизонты", посвященный достижениям страны и вопросам профориентации.Сикачева подчеркнула, что все изменения направлены на то, чтобы дети получали качественное образование и были готовы к будущей профессии.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму родительские чаты переводят в мессенджер МAXВремя на выполнение "домашки": как это контролируют в КрымуВ Севастополе учителям повысят зарплату

