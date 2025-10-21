https://crimea.ria.ru/20251021/nazvany-minimalnye-bally-ege-dlya-postupleniya-v-vuzy-v-2026-2027-godu-1150335235.html
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году
Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году
2025-10-21T18:37
2025-10-21T18:37
2025-10-21T18:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Минимум на ЕГЭ по физике – 41 балл, обществознанию – 45 баллов, информатике – 46 баллов.На данный момент проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.Таким образом, в сравнении с действующими нормами повышение проходных баллов предусмотрено по шести предметам: информатика (с 44 до 46), физика (с 39 до 41), химия и биология (с 39 до 40), история (с 36 до 40), иностранный язык (с 30 до 40).Новые требования вступят в силу в 2025-2026 учебном году.
Минобрнауки РФ представило проект о новых минимальных баллах ЕГЭ для поступления в вузы
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Согласно документу, на ЕГЭ по русскому языку, математике, истории, иностранному языку, литературе, биологии, географии и химии минимальное количество баллов – 40.
Минимум на ЕГЭ по физике – 41 балл, обществознанию – 45 баллов, информатике – 46 баллов.
На данный момент проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.
Таким образом, в сравнении с действующими нормами повышение проходных баллов предусмотрено по шести предметам: информатика (с 44 до 46), физика (с 39 до 41), химия и биология (с 39 до 40), история (с 36 до 40), иностранный язык (с 30 до 40).
Новые требования вступят в силу в 2025-2026 учебном году.
