Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы в 2026-2027 году

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министерство науки и высшего образования России определило минимальные баллы единого государственного экзамена (ЕГЭ) для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.Минимум на ЕГЭ по физике – 41 балл, обществознанию – 45 баллов, информатике – 46 баллов.На данный момент проект приказа проходит независимую антикоррупционную экспертизу.Таким образом, в сравнении с действующими нормами повышение проходных баллов предусмотрено по шести предметам: информатика (с 44 до 46), физика (с 39 до 41), химия и биология (с 39 до 40), история (с 36 до 40), иностранный язык (с 30 до 40).Новые требования вступят в силу в 2025-2026 учебном году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.

