"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым

"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым - РИА Новости Крым, 29.09.2025

"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым

В этом году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности является сочетание природных... 29.09.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В этом году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности является сочетание природных условий, авторитета вузов и исторической памяти. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.Директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук добавила, что экономическое развитие Крыма и наличие рабочих мест также повышают интерес к полуострову, а первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин отметил разнообразие возможностей для студентов в Крыму.При этом Курьянов отметил, что крымские выпускники, набравшие сто баллов по результатам ЕГЭ и победители олимпиад предпочитают продолжать обучение на материке."Наши стобальники и призеры олимпиад часто уезжают в Москву, Санкт-Петербург и крупные научные центры, например, в Сибири. Причина в том, что там есть развитая научно-исследовательская база, специализированные институты, лаборатории и инфраструктура для проведения серьезных исследований, которых в Крыму пока нет", – объяснил и.о. ректора КФУ.Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина добавила, что университет понимает этот отток и готов работать с талантливыми учащимися, даже если они в итоге выберут обучение на материке. По ее словам, главная задача – это поддерживать их подготовку, мотивировать на участие в олимпиадах и конкурсах, а также создавать возможности для исследовательской деятельности в Крыму, чтобы со временем часть этих талантов могла оставаться на полуострове.Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ЕГЭ будут совершенствовать – Рособрнадзор начал сбор предложенийКак прошел основной период ЕГЭ-2025В Крыму 28 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

