"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым - РИА Новости Крым, 29.09.2025
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым - РИА Новости Крым, 29.09.2025
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым
В этом году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности является сочетание природных... РИА Новости Крым, 29.09.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В этом году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности является сочетание природных условий, авторитета вузов и исторической памяти. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.Директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук добавила, что экономическое развитие Крыма и наличие рабочих мест также повышают интерес к полуострову, а первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин отметил разнообразие возможностей для студентов в Крыму.При этом Курьянов отметил, что крымские выпускники, набравшие сто баллов по результатам ЕГЭ и победители олимпиад предпочитают продолжать обучение на материке."Наши стобальники и призеры олимпиад часто уезжают в Москву, Санкт-Петербург и крупные научные центры, например, в Сибири. Причина в том, что там есть развитая научно-исследовательская база, специализированные институты, лаборатории и инфраструктура для проведения серьезных исследований, которых в Крыму пока нет", – объяснил и.о. ректора КФУ.Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина добавила, что университет понимает этот отток и готов работать с талантливыми учащимися, даже если они в итоге выберут обучение на материке. По ее словам, главная задача – это поддерживать их подготовку, мотивировать на участие в олимпиадах и конкурсах, а также создавать возможности для исследовательской деятельности в Крыму, чтобы со временем часть этих талантов могла оставаться на полуострове.Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.
"Учиться и жить": почему абитуриенты со всей России выбирают Крым

Абитуриенты со всей России выбирают Крым из-за авторитета вузов и уникальной природы

08:37 29.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости Крым. В этом году студенты из Москвы и других регионов России проявили интерес к поступлению в крымские вузы. Фактором привлекательности является сочетание природных условий, авторитета вузов и исторической памяти. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым выразил и.о. ректора КФУ имени Вернадского Владимир Курьянов.

"Авторитет тех вузов, который сложился еще в советские времена, остался в памяти родителей и дедушек с бабушками. Они передают это своим детям. Плюс, рейтинги вузов показывают высокий уровень, а возможность подавать документы через Госуслуги делает поступление удобным", – пояснил Курьянов.

Директор Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марина Пальчук добавила, что экономическое развитие Крыма и наличие рабочих мест также повышают интерес к полуострову, а первый проректор Севастопольского государственного университета Денис Ярыгин отметил разнообразие возможностей для студентов в Крыму.
"Кроме Черного моря, у нас есть море возможностей для обучения, развития и практики", – заявил он.
При этом Курьянов отметил, что крымские выпускники, набравшие сто баллов по результатам ЕГЭ и победители олимпиад предпочитают продолжать обучение на материке.
"Наши стобальники и призеры олимпиад часто уезжают в Москву, Санкт-Петербург и крупные научные центры, например, в Сибири. Причина в том, что там есть развитая научно-исследовательская база, специализированные институты, лаборатории и инфраструктура для проведения серьезных исследований, которых в Крыму пока нет", – объяснил и.о. ректора КФУ.
И подчеркнул, что для студентов, ориентированных на научную карьеру, доступ к современному оборудованию, грантам и международным проектам играет ключевую роль.
Первый проректор Крымского инженерно-педагогического университета Анжелика Лучинкина добавила, что университет понимает этот отток и готов работать с талантливыми учащимися, даже если они в итоге выберут обучение на материке. По ее словам, главная задача – это поддерживать их подготовку, мотивировать на участие в олимпиадах и конкурсах, а также создавать возможности для исследовательской деятельности в Крыму, чтобы со временем часть этих талантов могла оставаться на полуострове.
Ранее сообщалось, что в Крыму 28 выпускников получили наивысший результат на Едином государственном экзамене, получив 100 баллов по разным дисциплинам.
