В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня
2025-11-14T18:20
2025-11-14T18:20
2025-11-14T18:20
егэ
огэ
экзамены
рособрнадзор
образование в россии
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Более поздние сроки начала экзаменационной кампании позволят выпускникам завершить обучение без сокращения учебного процесса, добавили в ведомстве.Соответствующие приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора подготовлены и проходят процедуру регистрации в Минюсте России.Ранее Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
С 2026 года ЕГЭ и ОГЭ будут начинаться не ранее 1 июня – Рособрнадзор