https://crimea.ria.ru/20251114/v-rossii-izmenyat-raspisanie-ege-i-oge-1150931057.html

В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.11.2025

В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, РИА Новости Крым, 14.11.2025

2025-11-14T18:20

2025-11-14T18:20

2025-11-14T18:20

егэ

огэ

экзамены

рособрнадзор

образование в россии

новости

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111847/32/1118473264_0:2:1620:913_1920x0_80_0_0_604fbe99b78825d9d3651ac41c9f412e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Более поздние сроки начала экзаменационной кампании позволят выпускникам завершить обучение без сокращения учебного процесса, добавили в ведомстве.Соответствующие приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора подготовлены и проходят процедуру регистрации в Минюсте России.Ранее Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Больше бюджетных мест: в России расширят набор на инженеров и аграриев Фальков и Развожаев в Севастополе обсудили перспективы для вузов России ЕГЭ по истории хотят сделать обязательным для абитуриентов-гуманитариев

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

егэ, огэ, экзамены, рособрнадзор, образование в россии, новости, общество