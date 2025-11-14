Рейтинг@Mail.ru
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году - РИА Новости Крым, 14.11.2025
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году
Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, РИА Новости Крым, 14.11.2025
2025-11-14T18:20
2025-11-14T18:20
егэ
огэ
экзамены
рособрнадзор
образование в россии
новости
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.Более поздние сроки начала экзаменационной кампании позволят выпускникам завершить обучение без сокращения учебного процесса, добавили в ведомстве.Соответствующие приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора подготовлены и проходят процедуру регистрации в Минюсте России.Ранее Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.
егэ, огэ, экзамены, рособрнадзор, образование в россии, новости, общество
В России перенесут даты начала ЕГЭ и ОГЭ в 2026 году

С 2026 года ЕГЭ и ОГЭ будут начинаться не ранее 1 июня – Рособрнадзор

18:20 14.11.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЕГЭ русский язык
ЕГЭ русский язык - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости Крым. Начиная со следующего года основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
"Начиная с 2025/2026 учебного года, основной период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня. Данное решение принято для обеспечения полноценного освоения обучающимися учебных программ по всем предметам школьного курса", - говорится в сообщении.
Более поздние сроки начала экзаменационной кампании позволят выпускникам завершить обучение без сокращения учебного процесса, добавили в ведомстве.
Соответствующие приказы Министерства просвещения РФ и Рособрнадзора подготовлены и проходят процедуру регистрации в Минюсте России.
Ранее Министерство науки и высшего образования России повысило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные вузы на 2026-2027 учебный год по ряду предметов, в том числе информатике, физике, химии, биологии и истории.
ЕГЭОГЭЭкзаменыРособрнадзорОбразование в РоссииНовостиОбщество
 
