В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
После обрушения подпорной стены из-за ливней в Ялте начали ремонт дороги
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.
"Приступили к ремонту дороги на улице Свердлова. Сейчас идут демонтажные работы, расчищается строительная площадка", – написала мэр в своем Telegram-канале.
После, по словам Янины Павленко, завезут грунт и щебень, чтобы укрепить склон. Также установят бурильную машину, так как для воссоздания крепкой подпорной стены понадобится монтаж 16-ти свай.
Янина Павленко напомнила, что движение на этой дороге было перекрыто в январе, так как из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. В результате серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.
"Для качественного ремонта провели геологические изыскания и разработали проект. Работы стали возможными благодаря помощи из резервного фонда и участию Председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, который неоднократно лично выезжал на этот проблемный участок", – подытожила мэр Ялты.
В марте Янина Павленко сообщала, что на ремонт подпорных стен в городе потребуется больше 800 миллионов рублей.
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