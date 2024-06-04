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В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 04.06.2024
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В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 04.06.2024
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 04.06.2024
2024-06-04T20:53
2024-06-04T20:53
янина павленко
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благоустройство
ремонт и строительство дорог в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.После, по словам Янины Павленко, завезут грунт и щебень, чтобы укрепить склон. Также установят бурильную машину, так как для воссоздания крепкой подпорной стены понадобится монтаж 16-ти свай.Янина Павленко напомнила, что движение на этой дороге было перекрыто в январе, так как из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. В результате серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.В марте Янина Павленко сообщала, что на ремонт подпорных стен в городе потребуется больше 800 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублейОползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте
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янина павленко, новости крыма, крым, ялта, юрий гоцанюк, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены

После обрушения подпорной стены из-за ливней в Ялте начали ремонт дороги

20:53 04.06.2024
 
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоВ Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.

"Приступили к ремонту дороги на улице Свердлова. Сейчас идут демонтажные работы, расчищается строительная площадка", – написала мэр в своем Telegram-канале.

После, по словам Янины Павленко, завезут грунт и щебень, чтобы укрепить склон. Также установят бурильную машину, так как для воссоздания крепкой подпорной стены понадобится монтаж 16-ти свай.
Янина Павленко напомнила, что движение на этой дороге было перекрыто в январе, так как из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. В результате серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.

"Для качественного ремонта провели геологические изыскания и разработали проект. Работы стали возможными благодаря помощи из резервного фонда и участию Председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка, который неоднократно лично выезжал на этот проблемный участок", – подытожила мэр Ялты.

В марте Янина Павленко сообщала, что на ремонт подпорных стен в городе потребуется больше 800 миллионов рублей.
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Янина ПавленкоНовости КрымаКрымЯлтаЮрий ГоцанюкГородская средаБлагоустройствоРемонт и строительство дорог в Крыму
 
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