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В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены

В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены - РИА Новости Крым, 04.06.2024

В Ялте ремонтируют дорогу после обрушения подпорной стены

В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко. РИА Новости Крым, 04.06.2024

2024-06-04T20:53

2024-06-04T20:53

2024-06-04T20:53

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юрий гоцанюк

городская среда

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ремонт и строительство дорог в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июн – РИА Новости Крым. В Ялте начали ремонт дороги, перекрытой после обрушения подпорной стены из-за сильных ливней. Об этом сообщает глава администрации города Янина Павленко.После, по словам Янины Павленко, завезут грунт и щебень, чтобы укрепить склон. Также установят бурильную машину, так как для воссоздания крепкой подпорной стены понадобится монтаж 16-ти свай.Янина Павленко напомнила, что движение на этой дороге было перекрыто в январе, так как из-за обильных осадков произошло обрушение подпорной стены. В результате серьезно "просела" часть автомобильной дороги и тротуара.В марте Янина Павленко сообщала, что на ремонт подпорных стен в городе потребуется больше 800 миллионов рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На восстановление подпорной стены в Алупке выделено 25 миллионов рублейОползни и стройки: могут ли они ужиться в КрымуПодпорная стена обрушилась на дорогу в Ялте

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2024

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янина павленко, новости крыма, крым, ялта, юрий гоцанюк, городская среда, благоустройство, ремонт и строительство дорог в крыму