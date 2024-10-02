https://crimea.ria.ru/20241002/v-sredu-v-krasnodarskom-krae-zapustyat-sireny-1140658503.html

В среду в Краснодарском крае запустят сирены

В среду в Краснодарском крае запустят сирены - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В среду в Краснодарском крае запустят сирены

На территории Краснодарского края в среду проверят системы оповещения. Об этом предупредили в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T06:51

2024-10-02T06:51

2024-10-02T06:51

новости

краснодарский край

кубань

министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На территории Краснодарского края в среду проверят системы оповещения. Об этом предупредили в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.В ведомстве уточнили, что звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает "Внимание всем!"По сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов, приемники проводного вещания на программу "Радио России", а приемники эфирного вещания на канал "Радио России" и прослушать специальное сообщение, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20240926/diversanty-obrecheny-v-krymu-otrabatyvayut-perekhvat-grupp-protivnika-1140651145.html

краснодарский край

кубань

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, краснодарский край, кубань, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, безопасность