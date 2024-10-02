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В среду в Краснодарском крае запустят сирены - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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В среду в Краснодарском крае запустят сирены
В среду в Краснодарском крае запустят сирены - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В среду в Краснодарском крае запустят сирены
На территории Краснодарского края в среду проверят системы оповещения. Об этом предупредили в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T06:51
2024-10-02T06:51
новости
краснодарский край
кубань
министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На территории Краснодарского края в среду проверят системы оповещения. Об этом предупредили в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.В ведомстве уточнили, что звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает "Внимание всем!"По сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов, приемники проводного вещания на программу "Радио России", а приемники эфирного вещания на канал "Радио России" и прослушать специальное сообщение, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Севастополь усиливает защиту населения от атакОперштаб в Крыму будет управлять операциями контртеррора в Азовском мореРазвожаев оценил уровень борьбы с диверсиями в Севастополе
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новости, краснодарский край, кубань, министерство гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций краснодарского края, безопасность
В среду в Краснодарском крае запустят сирены

Системы оповещения проверят в Краснодарском крае 2 октября – МЧС

06:51 02.10.2024
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымСистема оповещения и информирования населения
Система оповещения и информирования населения
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. На территории Краснодарского края в среду проверят системы оповещения. Об этом предупредили в краевом министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.

"2 октября в Краснодарском крае пройдет комплексная проверка готовности систем оповещения. Запуск электросирен будет производиться два раза: в 10:40 и в 10:50, а перехват теле-радиотрансляции с 10:43", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что звучание сирен является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности, который означает "Внимание всем!"
По сигналу необходимо включить телевизионные приемники на любой из 10 общероссийских общедоступных телевизионных каналов, приемники проводного вещания на программу "Радио России", а приемники эфирного вещания на канал "Радио России" и прослушать специальное сообщение, добавили в ведомстве.
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