https://crimea.ria.ru/20241002/v-rossii-nachnut-vypuskat-planshety-dlya-shkol-na-otechestvennoy-platforme-1140767099.html

В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе

В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе - РИА Новости Крым, 02.10.2024

В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе

В ближайшее время в России запустят массовое производство планшетов для учителей на основе отечественной операционной системы. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T08:56

2024-10-02T08:56

2024-10-02T08:56

михаил мишустин

россия

школа

программное обеспечение

импортозамещение

новости

интернет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В ближайшее время в России запустят массовое производство планшетов для учителей на основе отечественной операционной системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024.Это делается в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. В начале августа он поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы.Мишустин также заявил, что российские спутники, выведенные на низкую орбиту, будут способны обеспечить быстрым интернетом не только саму РФ, но и дружественные ей страны.Пробные запуски аппаратов уже состоялись. Основа этой спутниковой группировки будет сформирована к 2027 году. Для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные, уточняет РИА Новости.В августе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов сообщил, что программное обеспечение в школах будут внедрять для проведения психологического тестирования. По его словам, программное обеспечение, которое на сегодняшний день уже есть школах, позволяет более глубоко выявлять проблемы у детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и ГосуслугиАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзеЗарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, россия, школа, программное обеспечение, импортозамещение, новости, интернет