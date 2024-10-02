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В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
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В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе
В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе - РИА Новости Крым, 02.10.2024
В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе
В ближайшее время в России запустят массовое производство планшетов для учителей на основе отечественной операционной системы. Об этом заявил премьер-министр... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T08:56
2024-10-02T08:56
михаил мишустин
россия
школа
программное обеспечение
импортозамещение
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В ближайшее время в России запустят массовое производство планшетов для учителей на основе отечественной операционной системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024.Это делается в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. В начале августа он поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы.Мишустин также заявил, что российские спутники, выведенные на низкую орбиту, будут способны обеспечить быстрым интернетом не только саму РФ, но и дружественные ей страны.Пробные запуски аппаратов уже состоялись. Основа этой спутниковой группировки будет сформирована к 2027 году. Для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные, уточняет РИА Новости.В августе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов сообщил, что программное обеспечение в школах будут внедрять для проведения психологического тестирования. По его словам, программное обеспечение, которое на сегодняшний день уже есть школах, позволяет более глубоко выявлять проблемы у детей.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В смартфоны россиян "вошьют" платежный сервис "МИР" и ГосуслугиАрмия РФ испытывает в зоне СВО первых в мире наземных роботов-камикадзеЗарядка гаджетов в общественных местах: в чем опасность
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михаил мишустин, россия, школа, программное обеспечение, импортозамещение, новости, интернет
В России начнут выпускать планшеты для школ на отечественной платформе

В России начнут производство планшетов для учителей на отечественной операционке

08:56 02.10.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВсероссийская перепись наcеления в регионах России
Всероссийская перепись наcеления в регионах России - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт - РИА Новости Крым. В ближайшее время в России запустят массовое производство планшетов для учителей на основе отечественной операционной системы. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на пленарном заседании Евразийского экономического форума-2024.
"В ближайшее время также будет организован и массовый выпуск планшетов на отечественной защищенной мобильной операционной системе. Они станут предоставляться учителям в школах для работы с электронным образовательным контентом", - цитирует Мишустина РИА Новости.
Это делается в рамках поручения президента РФ Владимира Путина. В начале августа он поручил правительству проработать обеспечение учителей и врачей неотложной и скорой медицинской помощи российскими планшетами на базе отечественной операционной системы.
Мишустин также заявил, что российские спутники, выведенные на низкую орбиту, будут способны обеспечить быстрым интернетом не только саму РФ, но и дружественные ей страны.
"Планируем создать группировку, которая удовлетворит потребности в быстром интернете не только нашей страны, но и дружественных государств. К концу 2027 года намечен запуск почти трехсот аппаратов", - сказал он в ходе выступления.
Пробные запуски аппаратов уже состоялись. Основа этой спутниковой группировки будет сформирована к 2027 году. Для глобального покрытия спутниковым интернетом потребуется группировка из 292 космических аппаратов, включая резервные, уточняет РИА Новости.
В августе заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов сообщил, что программное обеспечение в школах будут внедрять для проведения психологического тестирования. По его словам, программное обеспечение, которое на сегодняшний день уже есть школах, позволяет более глубоко выявлять проблемы у детей.
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Михаил МишустинРоссияШколаПрограммное обеспечениеИмпортозамещениеНовостиИнтернет
 
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