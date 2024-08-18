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В Крыму компьютеры будут проводить психологические тесты для подростков - РИА Новости Крым, 18.08.2024
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В Крыму компьютеры будут проводить психологические тесты для подростков
В Крыму компьютеры будут проводить психологические тесты для подростков - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В Крыму компьютеры будут проводить психологические тесты для подростков
Социально-психологическое тестирование в школах Крыма будут проводить с помощью специального компьютерного обеспечения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T21:05
2024-08-18T21:05
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образование в крыму и севастополе
психология
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Социально-психологическое тестирование в школах Крыма будут проводить с помощью специального компьютерного обеспечения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.В первую очередь речь идет о выявлении скрытых маркеров тревожности, связанной с насилием в семье, суицидальными настроениями, сексуальным насилием и так далее. Подросток очень редко признается в этом взрослым.Устанавливать такие изменения в психике подростка должно психологическое тестирование, которое с помощью компьютера будет проходить эффективнее, считает Тимур Асанов. Подростки часто пытаются манипулировать результатами тестов. Они могут не только скрывать свои переживания, но и показывать проблемы, которых на самом деле не существует. Таким образом они пытаются самоутвердиться и добиться авторитета среди сверстников.Компьютерные методы помогут более точно выявлять подобные нюансы, потому что современные дети перед компьютером раскрываются охотнее, чем перед другим человеком.При этом внедрение компьютерных технологий не отменяет того факта, что и педагоги, и родители должны быть внимательными и следить за изменениями психологического состояния ребенка.Тимур Асанов также рассказал, насколько крымские школы снабжены основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой. В учебных заведениях приведены в нормативное состояние подвалы, убежища и определены безопасные места для нахождения детей во врем тревог.Читайте также на РИА Новости Крым:Где в Симферополе появятся новые школы и детские садыУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому годуВ Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости крыма, школа, образование в крыму и севастополе, психология, тесты, компьютер, тимур асанов, минобраз крыма
В Крыму компьютеры будут проводить психологические тесты для подростков

В школах Крыма внедряют компьютерное обеспечение для психологических тестов

21:05 18.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДевушка за компьютером
Девушка за компьютером - РИА Новости, 1920, 18.08.2024
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. Социально-психологическое тестирование в школах Крыма будут проводить с помощью специального компьютерного обеспечения. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.

"С этого года министром образования принято решение, что социально-психологическое тестирование (СПО) в Республике Крым будет проводиться с помощью компьютерных методов. Программное обеспечение, которое на сегодняшний день уже есть, позволяет более глубоко выявлять проблемы у детей", сказал он.

В первую очередь речь идет о выявлении скрытых маркеров тревожности, связанной с насилием в семье, суицидальными настроениями, сексуальным насилием и так далее. Подросток очень редко признается в этом взрослым.
Устанавливать такие изменения в психике подростка должно психологическое тестирование, которое с помощью компьютера будет проходить эффективнее, считает Тимур Асанов. Подростки часто пытаются манипулировать результатами тестов. Они могут не только скрывать свои переживания, но и показывать проблемы, которых на самом деле не существует. Таким образом они пытаются самоутвердиться и добиться авторитета среди сверстников.
Компьютерные методы помогут более точно выявлять подобные нюансы, потому что современные дети перед компьютером раскрываются охотнее, чем перед другим человеком.

"Сейчас мы уже понимаем, что дети в своем, так скажем, технологическом развитии сильно опережают все наши алгоритмы по выявлению скрытого неблагополучия. Поэтому было принято решение, что на сегодняшний день нужно идти в ногу со временем", объяснил заместитель министра.

При этом внедрение компьютерных технологий не отменяет того факта, что и педагоги, и родители должны быть внимательными и следить за изменениями психологического состояния ребенка.
Тимур Асанов также рассказал, насколько крымские школы снабжены основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой. В учебных заведениях приведены в нормативное состояние подвалы, убежища и определены безопасные места для нахождения детей во врем тревог.
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Новости КрымаШколаОбразование в Крыму и СевастополеПсихологияТестыКомпьютерТимур АсановМинобраз Крыма
 
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