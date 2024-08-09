https://crimea.ria.ru/20240809/v-gosdume-predlozhili-obespechit-goryachim-pitaniem-vsekh-shkolnikov-1139453225.html

В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников

В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников - РИА Новости Крым, 09.08.2024

В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников

Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обеспечить горячим питанием всех школьников. В Крыму данную инициативу оценили... РИА Новости Крым, 09.08.2024

2024-08-09T09:28

2024-08-09T09:28

2024-08-09T09:28

государственная дума рф

радио "спутник в крыму"

сергей додонов

мнения

школа

дети

школьное питание

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обеспечить горячим питанием всех школьников. В Крыму данную инициативу оценили положительно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Сейчас в Крыму бесплатным горячим питанием обеспечены ученики 1-4 классов.По словам Додонова, средства в размере почти 1,2 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов выделяют из федерального бюджета. Питание учеников 5-9 классов обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.Софинансирование от республики составляет всего 61 миллион рублей. В свою очередь, муниципалитеты также обеспечивают питание для льготных категорий учеников 1-4 и 9-11 классов, на это выделяется чуть больше 800 миллионов рублей, добавил Додонов.В общей сумме на питание школьников республики, с учетом муниципальных средств, тратится порядка 2 миллиардов рублей, подытожил эксперт.По словам Додонова, идея централизованного питания правильная.Однако, по словам Додонова для того, чтобы реализовать централизованное питание в Крыму, нужно учесть несколько факторов."Необходимо учесть, выдержат ли наши пищеблоки организацию такого объема питания, во-вторых, сможем ли мы обеспечить по закупкам количество продуктов достойного качества", – сказал эксперт.Также, по словам эксперта, в наших школах дети обучаются посменно, следовательно, пищеблоки должны работать круглые сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - ГосдумаГосдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детямВ российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотры

https://crimea.ria.ru/20240731/sobrat-rebenka-v-shkolu-v-krymu--tseny-na-shkolnom-bazare-1139267723.html

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государственная дума рф, сергей додонов, мнения, школа, дети, школьное питание, новости