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В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников - РИА Новости Крым, 09.08.2024
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В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников
В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников - РИА Новости Крым, 09.08.2024
В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников
Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обеспечить горячим питанием всех школьников. В Крыму данную инициативу оценили... РИА Новости Крым, 09.08.2024
2024-08-09T09:28
2024-08-09T09:28
государственная дума рф
радио "спутник в крыму"
сергей додонов
мнения
школа
дети
школьное питание
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обеспечить горячим питанием всех школьников. В Крыму данную инициативу оценили положительно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.Сейчас в Крыму бесплатным горячим питанием обеспечены ученики 1-4 классов.По словам Додонова, средства в размере почти 1,2 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов выделяют из федерального бюджета. Питание учеников 5-9 классов обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.Софинансирование от республики составляет всего 61 миллион рублей. В свою очередь, муниципалитеты также обеспечивают питание для льготных категорий учеников 1-4 и 9-11 классов, на это выделяется чуть больше 800 миллионов рублей, добавил Додонов.В общей сумме на питание школьников республики, с учетом муниципальных средств, тратится порядка 2 миллиардов рублей, подытожил эксперт.По словам Додонова, идея централизованного питания правильная.Однако, по словам Додонова для того, чтобы реализовать централизованное питание в Крыму, нужно учесть несколько факторов."Необходимо учесть, выдержат ли наши пищеблоки организацию такого объема питания, во-вторых, сможем ли мы обеспечить по закупкам количество продуктов достойного качества", – сказал эксперт.Также, по словам эксперта, в наших школах дети обучаются посменно, следовательно, пищеблоки должны работать круглые сутки.Читайте также на РИА Новости Крым:Преподаватели вузов будут заполнять меньше документов - ГосдумаГосдума приняла закон о запрете продажи энергетиков детямВ российских школах и детсадах будут проводить выездные медосмотры
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государственная дума рф, сергей додонов, мнения, школа, дети, школьное питание, новости
В Госдуме предложили обеспечить горячим питанием всех школьников

Законопроект об обеспечении горячим питанием всех школьников внесли в Госдуму

09:28 09.08.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота средней школы во Владивостоке
Работа средней школы во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости Крым. Депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, которым предлагается обеспечить горячим питанием всех школьников. В Крыму данную инициативу оценили положительно. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Сергей Додонов.
"Инициатива хорошая, ее стоит развивать и поддерживать. Здесь необходимо волевое решение федеральных органов, чтобы установить это направление к реализации", – сказал Додонов.
Сейчас в Крыму бесплатным горячим питанием обеспечены ученики 1-4 классов.
По словам Додонова, средства в размере почти 1,2 миллиарда рублей на обеспечение горячим питанием учеников начальных классов выделяют из федерального бюджета. Питание учеников 5-9 классов обходится примерно в 1,5 миллиарда рублей.
Софинансирование от республики составляет всего 61 миллион рублей. В свою очередь, муниципалитеты также обеспечивают питание для льготных категорий учеников 1-4 и 9-11 классов, на это выделяется чуть больше 800 миллионов рублей, добавил Додонов.
В общей сумме на питание школьников республики, с учетом муниципальных средств, тратится порядка 2 миллиардов рублей, подытожил эксперт.
По словам Додонова, идея централизованного питания правильная.

"Для ребят старших классов это, наверное, даже важнее, чем для малышей, потому что малыши до 12 часов уже дома, если нет продленки, а старшие классы в школе фактически на целый день", – отметил он.

Однако, по словам Додонова для того, чтобы реализовать централизованное питание в Крыму, нужно учесть несколько факторов.
"Необходимо учесть, выдержат ли наши пищеблоки организацию такого объема питания, во-вторых, сможем ли мы обеспечить по закупкам количество продуктов достойного качества", – сказал эксперт.
Также, по словам эксперта, в наших школах дети обучаются посменно, следовательно, пищеблоки должны работать круглые сутки.

"Инициативу нужно поддерживать, но очень многие организационные вопросы на сегодняшний день остаются открытыми. Но поскольку это федеральная инициатива, я думаю, что будут прописаны алгоритмы решения этого вопроса", – подытожил Додонов.

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