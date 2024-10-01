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Главные новости Крыма: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Главные новости Крыма: 1 октября
Главные новости Крыма: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Главные новости Крыма: 1 октября
Жители Керчи массово отравились едой из доставки. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра спорта республики. Сотрудница "Крымэнерго" ответит за взятки... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T23:12
2024-10-01T23:12
крым
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главное за день
цены и тарифы
севастополь
укрытия
массовое отравление
коррупция
происшествия
кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жители Керчи массово отравились едой из доставки. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра спорта республики. Сотрудница "Крымэнерго" ответит за взятки. Эксперт объяснил, почему Крым стремительно потерял водные запасы. В Севастополе полностью завершили работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Крымчане с ноября будут платить за обслуживание общего имущества в многоквартирных домах по "справедливым тарифам".О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Массовое отравление едой в КерчиРуководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления людей едой из доставки в Керчи. Как сообщили в СК и прокуратуре, в больницу керчане попали после употребления в пищу еды, заказанной в суши-баре с доставкой. Среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.Аксенов назначил министра спорта КрымаМинистром спорта республики назначена Ольга Торубарова. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства. Ранее Ольга Торубарова была уволена с этой должности в связи с истечением срока полномочий. Коррупция в "Крымэнерго"Экс-начальнице отдела "Крымэнерго" грозит срок за взятки в 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Крыма. Отмечается, что задержанная в период, когда была ответственной за проведение процедуры поверки счетчиков потребленной электроэнергии, вступила в сговор "с лицами, осуществляющими установку приборов учета" и получила от них деньги "за ускорение процедуры поверки таких приборов".Водные запасы Крыма резко уменьшилисьЗапас воды в водохранилищах Крыма за месяц существенно снизился из-за аномальной жары в сентябре, заявили в крымском гидрометцентре. Общий суммарный запас воды в водоемах естественного стока к 1 октября составил 113,327 миллионов кубических метров, что на 11, 336 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад.В Севастополе установили более полутысячи укрытийВ Севастополе завершили работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Всего в городе появились 577 укрытий 300 из которых стоят на остановках общественного транспорта и еще 277 – на пляжах, площадях и в парках. В Крыму установят справедливые тарифы на ЖКХВ Крыму установят "справедливые тарифы" за обслуживание общего имущества многоквартирных домов и создадут инструменты обратной связи с населением. Такое поручение профильным ведомствам дал глава региона Сергей Аксенов."До 1 ноября необходимо повсеместно завершить работу по установлению справедливого размера платы за содержание общего имущества МКД, формированию инструментов обратной связи с гражданами", – сообщил Аксенов.
https://crimea.ria.ru/20241001/kogda-moreprodukty-mogut-byt-opasnymi-1140775161.html
https://crimea.ria.ru/20241001/vino-i-chereshnya-chem-krym-gotov-nakormit-belorussiyu-1140780167.html
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крым, новости крыма, главное за день, цены и тарифы, севастополь, укрытия, массовое отравление, коррупция, происшествия, кадровые перестановки во властных структурах крыма и севастополя
Главные новости Крыма: 1 октября

Новости Крыма: главные события и заявления вторника, 1 октября

23:12 01.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Жители Керчи массово отравились едой из доставки. Глава Крыма Сергей Аксенов назначил министра спорта республики. Сотрудница "Крымэнерго" ответит за взятки. Эксперт объяснил, почему Крым стремительно потерял водные запасы. В Севастополе полностью завершили работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Крымчане с ноября будут платить за обслуживание общего имущества в многоквартирных домах по "справедливым тарифам".
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Массовое отравление едой в Керчи

Руководитель Главного следственного управления Следственного комитета России по Крыму и Севастополю Владимир Тереньтев поручил возбудить уголовное дело по факту массового отравления людей едой из доставки в Керчи. Как сообщили в СК и прокуратуре, в больницу керчане попали после употребления в пищу еды, заказанной в суши-баре с доставкой. Среди заболевших есть взрослые и дети, они получают медицинскую помощь. По данными межрегионального управления Роспотребнадзора, причиной отравления стал сальмонеллез.
Морепродукты - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 21:00Эксклюзивы РИА Новости Крым
Когда морепродукты могут быть опасными

Аксенов назначил министра спорта Крыма

Министром спорта республики назначена Ольга Торубарова. Соответствующий указ главы региона Сергея Аксенова опубликован на сайте крымского правительства. Ранее Ольга Торубарова была уволена с этой должности в связи с истечением срока полномочий.

Коррупция в "Крымэнерго"

Экс-начальнице отдела "Крымэнерго" грозит срок за взятки в 300 тысяч рублей, сообщили в прокуратуре Крыма. Отмечается, что задержанная в период, когда была ответственной за проведение процедуры поверки счетчиков потребленной электроэнергии, вступила в сговор "с лицами, осуществляющими установку приборов учета" и получила от них деньги "за ускорение процедуры поверки таких приборов".

Водные запасы Крыма резко уменьшились

Запас воды в водохранилищах Крыма за месяц существенно снизился из-за аномальной жары в сентябре, заявили в крымском гидрометцентре. Общий суммарный запас воды в водоемах естественного стока к 1 октября составил 113,327 миллионов кубических метров, что на 11, 336 миллионов кубометров меньше, чем месяц назад.
Сбор черешни в Красногвардейском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 17:12Радио "Спутник в Крыму"
Вино и черешня: чем Крым готов накормить Белоруссию

В Севастополе установили более полутысячи укрытий

В Севастополе завершили работы по установке модульных бетонных укрытий от ракетных атак. Всего в городе появились 577 укрытий 300 из которых стоят на остановках общественного транспорта и еще 277 – на пляжах, площадях и в парках.

В Крыму установят справедливые тарифы на ЖКХ

В Крыму установят "справедливые тарифы" за обслуживание общего имущества многоквартирных домов и создадут инструменты обратной связи с населением. Такое поручение профильным ведомствам дал глава региона Сергей Аксенов.
"До 1 ноября необходимо повсеместно завершить работу по установлению справедливого размера платы за содержание общего имущества МКД, формированию инструментов обратной связи с гражданами", – сообщил Аксенов.
Выдача новых номерных знаков в Симферополе - РИА Новости, 1920, 01.10.2024
Вчера, 16:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
"Ждуны" на колесах – в Крыму предложили закрепить флаг на номерах авто
 
КрымНовости КрымаГлавное за деньЦены и тарифыСевастопольУкрытияМассовое отравлениеКоррупцияПроисшествияКадровые перестановки во властных структурах Крыма и Севастополя
 
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Заголовок открываемого материала
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22:42Главное за день: 1 октября
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22:0016 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
21:47Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
21:37Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей
21:19На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
21:00Когда морепродукты могут быть опасными
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