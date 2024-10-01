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Главное за день: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2024
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Главное за день: 1 октября
Главное за день: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Главное за день: 1 октября
Иран атаковал Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы", а также первых лиц ХАМАС и КСИР. Армия России уничтожила руководство украинских морпехов под... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T22:42
2024-10-01T22:45
новости
главное за день
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Иран атаковал Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы", а также первых лиц ХАМАС и КСИР. Армия России уничтожила руководство украинских морпехов под Херсоном. Новый генсек НАТО Марк Рютте вступил в должность и сразу же призвал принять Украину в альянс. Минобороны Украины захлестнула волна массовых увольнений. Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. ФСБ задержала десятки проукраинских радикалов за склонение подростков к насилию. В Москве умер композитор и певец Вячеслав Добрынин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иран атаковал ИзраильВо вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.У НАТО новый генсекВ штаб-квартире НАТО прошла церемония передачи полномочий генсека альянса от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. На пресс-конференции по ее итогам Рютте заявил, что выступает за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс.Массовые увольнения в минобороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилу Дараган. Он объяснил свое решение о кадровых изменениях попытками бывших замов влиять на ряд ведомств, которые находятся "за закрытым периметром". Ракетный удар по руководству морпехов ВСУРоссийские военные во вторник нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. В результате были уничтожены до 60 человек руководящего состава 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины (ВМСУ), три микроавтобуса и 12 единиц легковой автомобильной техники.Организаторы незаконной миграции лишатся имуществаДепутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Задержание проукраинских радикалов в России В 778 регионах России ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства."В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций", – говорится в сообщении ведомства. Умер перец и композитор Вячеслав ДобрынинВ Москве 1 октября ушел из жизни Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом сообщил музыкант и композитор Юрий Антонов.Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Добрынина с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии госпитализировали в столице.
https://crimea.ria.ru/20241001/vozmozhno-li-pogasit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1140785500.html
https://crimea.ria.ru/20241001/na-krasnoarmeyskom-napravlenii-za-mesyats-osvobodili-12-naselennykh-punktov-1140770700.html
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новости, главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, херсон, в мире, израиль, иран, нато, марк рютте
Главное за день: 1 октября

Главные события и заявления вторника, 1 октября

22:42 01.10.2024 (обновлено: 22:45 01.10.2024)
 
© AP Photo/ Nasser NasserОбострение в Израиле
Обострение в Израиле
© AP Photo/ Nasser Nasser
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Иран атаковал Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы", а также первых лиц ХАМАС и КСИР. Армия России уничтожила руководство украинских морпехов под Херсоном. Новый генсек НАТО Марк Рютте вступил в должность и сразу же призвал принять Украину в альянс. Минобороны Украины захлестнула волна массовых увольнений. Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. ФСБ задержала десятки проукраинских радикалов за склонение подростков к насилию. В Москве умер композитор и певец Вячеслав Добрынин.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Иран атаковал Израиль

Во вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.
Израильские солдаты на танке на позиции в неизвестном месте на границе
22:21Радио "Спутник в Крыму"
Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке

У НАТО новый генсек

В штаб-квартире НАТО прошла церемония передачи полномочий генсека альянса от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. На пресс-конференции по ее итогам Рютте заявил, что выступает за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО", – сказал Рютте.

Массовые увольнения в минобороны Украины

Министр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилу Дараган. Он объяснил свое решение о кадровых изменениях попытками бывших замов влиять на ряд ведомств, которые находятся "за закрытым периметром".

Ракетный удар по руководству морпехов ВСУ

Российские военные во вторник нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. В результате были уничтожены до 60 человек руководящего состава 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины (ВМСУ), три микроавтобуса и 12 единиц легковой автомобильной техники.
Солдаты ВС РФ в зоне спецоперации
13:36
На Красноармейском направлении за месяц освободили 12 населенных пунктов

Организаторы незаконной миграции лишатся имущества

Депутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Вводится конфискация денег, имущества и ценностей, полученных в результате организации незаконной миграции", – уточнил он.

Задержание проукраинских радикалов в России

В 778 регионах России ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства.
"В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций", – говорится в сообщении ведомства.

Умер перец и композитор Вячеслав Добрынин

В Москве 1 октября ушел из жизни Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом сообщил музыкант и композитор Юрий Антонов.
Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Добрынина с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии госпитализировали в столице.
 
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Заголовок открываемого материала
23:12Главные новости Крыма: 1 октября
22:59Назван главный "регион-донор" туристов для Крыма
22:42Главное за день: 1 октября
22:21Возможно ли погасить конфликт на Ближнем Востоке
22:0016 миллиардов рублей по нацпроектам – что сделано в Крыму
21:47Росавиация призвала отказаться от полетов над Израилем и Ираном
21:37Пострадавшие от атак ВСУ жители Севастополя получат 287 тысяч рублей
21:19На Украине школьникам раздали открытки с картой без Крыма и Донбасса
21:00Когда морепродукты могут быть опасными
20:35Иран атакует Израиль в ответ на убийство Насруллы – КСИР
20:08В Крыму готовят педагогов для курса "Основы безопасности и защиты Родины"
19:53Иран запустил ракеты на Израиль - ЦАХАЛ
19:42В Севастополе сошел сель
19:28Вяжут нашлемники и ходят в музеи: чем в Крыму занимают пожилых людей
19:13Русский мир – мой: как режиссер из Молдовы нашла Родину в России
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18:47Храм и братская могила разрушены ударом ВСУ в Белгородской области
18:38Эксперты: для крымчан активность солнца опасна почти весь год
18:25"Искандер" уничтожил 60 руководителей бригады морпехов ВСУ на Херсонщине
18:07В Минтопэнерго пообещали не допустить повторения летних блэкаутов на юге
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