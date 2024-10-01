https://crimea.ria.ru/20241001/glavnoe-za-den-1-oktyabrya-1140787285.html

Главное за день: 1 октября

Главное за день: 1 октября - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Главное за день: 1 октября

Иран атаковал Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы", а также первых лиц ХАМАС и КСИР. Армия России уничтожила руководство украинских морпехов под... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T22:42

2024-10-01T22:42

2024-10-01T22:45

новости

главное за день

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

украина

херсон

в мире

израиль

иран

нато

марк рютте

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111321/88/1113218895_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_c8092ed707bd65570060833e1d76a712.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Иран атаковал Израиль в ответ на убийство лидера "Хезболлы", а также первых лиц ХАМАС и КСИР. Армия России уничтожила руководство украинских морпехов под Херсоном. Новый генсек НАТО Марк Рютте вступил в должность и сразу же призвал принять Украину в альянс. Минобороны Украины захлестнула волна массовых увольнений. Госдума в первом чтении приняла закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции. ФСБ задержала десятки проукраинских радикалов за склонение подростков к насилию. В Москве умер композитор и певец Вячеслав Добрынин.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Иран атаковал ИзраильВо вторник вечером на всей территории Израиля объявили ракетную опасность. По данным местных СМИ, взрывы прозвучали над Иерусалимом. По данным Корпуса Стражей Исламской Революции, атака стала ответом на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям отказаться от полетов над территорией Израиля, Ирана и Ирака в связи с угрозой безопасности воздушным судам до особого распоряжения.У НАТО новый генсекВ штаб-квартире НАТО прошла церемония передачи полномочий генсека альянса от Йенса Столтенберга бывшему премьеру Нидерландов Марку Рютте. На пресс-конференции по ее итогам Рютте заявил, что выступает за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс.Массовые увольнения в минобороны УкраиныМинистр обороны Украины Рустем Умеров уволил своих заместителей Станислава Гайдера, Александра Сергея, Юрия Джигира, Людмилу Дараган. Он объяснил свое решение о кадровых изменениях попытками бывших замов влиять на ряд ведомств, которые находятся "за закрытым периметром". Ракетный удар по руководству морпехов ВСУРоссийские военные во вторник нанесли удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по зданию в подконтрольном киевскому режиму поселке Великая Александровка Херсонской области. В результате были уничтожены до 60 человек руководящего состава 37-й бригады морской пехоты военно-морских сил Украины (ВМСУ), три микроавтобуса и 12 единиц легковой автомобильной техники.Организаторы незаконной миграции лишатся имуществаДепутаты Государственной Думы в первом чтении приняли законопроект, который предусматривает конфискацию имущества и ценностей у организаторов незаконной миграции. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Задержание проукраинских радикалов в России В 778 регионах России ФСБ задержала 39 проукраинских радикалов, которые по указанию Киева склоняли подростков к насильственным акциям. Об этом сообщает Центр общественных связей ведомства."В результате данных мероприятий задержаны 39 радикалов возрастом от 14 до 35 лет, сторонников деятельности запрещенных в России украинских террористических организаций", – говорится в сообщении ведомства. Умер перец и композитор Вячеслав ДобрынинВ Москве 1 октября ушел из жизни Народный артист России, певец и композитор Вячеслав Добрынин. Об этом сообщил музыкант и композитор Юрий Антонов.Ранее некоторые СМИ сообщали о том, что Добрынина с подозрением на инсульт в тяжелом состоянии госпитализировали в столице.

https://crimea.ria.ru/20241001/vozmozhno-li-pogasit-konflikt-na-blizhnem-vostoke-1140785500.html

https://crimea.ria.ru/20241001/na-krasnoarmeyskom-napravlenii-za-mesyats-osvobodili-12-naselennykh-punktov-1140770700.html

украина

херсон

израиль

иран

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, главное за день, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), украина, херсон, в мире, израиль, иран, нато, марк рютте