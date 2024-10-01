https://crimea.ria.ru/20241001/novyy-gensek-nato-ryutte-ukraina-dolzhna-poluchit-mesto-v-alyanse-1140766706.html

Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе - РИА Новости Крым, 01.10.2024

Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе

Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Йенсом... РИА Новости Крым, 01.10.2024

2024-10-01T11:57

2024-10-01T11:57

2024-10-01T12:17

нато

марк рютте

йенс столтенберг

коллективный запад

новости

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1b/1138420659_0:529:2020:1665_1920x0_80_0_0_f879bf78546c63e4fb1232d44988425f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, которого он сегодня сменил на посту главы НАТО, пишет РИА Новости.Во вторник Йенс Столтенберг официально передал полномочия генсека альянса Марку Рютте. Столтенберг находился на этой должности с 2014 года.Ранее Столтенберг заявил, что среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс.Приглашение Украины в НАТО является одним из главных пунктов "плана победы" Зеленского. Россия неоднократно выступала против участия Украины в альянсе, президент РФ Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции.14 июня глава России на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеВ НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса

россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нато, марк рютте, йенс столтенберг, коллективный запад, новости, россия, украина