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Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе - РИА Новости Крым, 01.10.2024
Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Йенсом... РИА Новости Крым, 01.10.2024
2024-10-01T11:57
2024-10-01T11:57
2024-10-01T12:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, которого он сегодня сменил на посту главы НАТО, пишет РИА Новости.Во вторник Йенс Столтенберг официально передал полномочия генсека альянса Марку Рютте. Столтенберг находился на этой должности с 2014 года.Ранее Столтенберг заявил, что среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс.Приглашение Украины в НАТО является одним из главных пунктов "плана победы" Зеленского. Россия неоднократно выступала против участия Украины в альянсе, президент РФ Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции.14 июня глава России на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мирный план Путина по Украине – услышат ли на ЗападеВ НАТО не видят военной угрозы со стороны России – Столтенберг75-й саммит НАТО: каковы истинные цели альянса
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нато, марк рютте, йенс столтенберг, коллективный запад, новости, россия, украина
Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсе
Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за вступление Украины в альянс
11:57 01.10.2024 (обновлено: 12:17 01.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт – РИА Новости Крым. Новый генсек НАТО Марк Рютте выступил за дальнейшую поддержку Украины и ее вступление в альянс. Об этом он заявил во время пресс-конференции с Йенсом Столтенбергом, которого он сегодня сменил на посту главы НАТО, пишет РИА Новости.
Во вторник Йенс Столтенберг официально передал полномочия генсека альянса Марку Рютте. Столтенберг находился на этой должности с 2014 года.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Мы должны реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО, потому что место Украины – в НАТО", – сказал Рютте.
Ранее Столтенберг заявил, что среди стран-членов НАТО все еще нет консенсуса
по вопросу приема Украины в Североатлантический альянс.
Приглашение Украины в НАТО является одним из главных пунктов "плана победы" Зеленского. Россия неоднократно выступала против участия Украины в альянсе, президент РФ Владимир Путин называл стремление Украины в НАТО одной из причин начала военной операции.
14 июня глава России на встрече с руководством МИД РФ озвучил предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине
. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ; закрепление международными договорами базовых соглашений по мирному урегулированию и отмена санкций против России.
Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск, а также уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, Россия незамедлительно прекратит огонь и начнет переговоры, а также гарантирует беспрепятственный и безопасный отвод украинских частей и соединений, подчеркнул глава государства.
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