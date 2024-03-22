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В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:44
2024-03-22T21:44
2024-03-22T22:14
"крокус сити холл"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
https://crimea.ria.ru/20240322/fsb-v-rezultate-napadeniya-na-krokus-siti-kholl-est-pogibshie-i-ranenye-1135939957.html
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"крокус сити холл", происшествия, новости, москва, подмосковье, сергей собянин, общество
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
В Москве из-за ЧП в "Крокус Сити Холл" на выходные отменяют массовые мероприятия
21:44 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)