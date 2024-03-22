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В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 22.03.2024
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В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия - РИА Новости Крым, 22.03.2024
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости Крым, 22.03.2024
2024-03-22T21:44
2024-03-22T22:14
"крокус сити холл"
происшествия
новости
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сергей собянин
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания.На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке &gt;&gt;
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"крокус сити холл", происшествия, новости, москва, подмосковье, сергей собянин, общество
В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия

В Москве из-за ЧП в "Крокус Сити Холл" на выходные отменяют массовые мероприятия

21:44 22.03.2024 (обновлено: 22:14 22.03.2024)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкСтрельба в "Крокус Сити Холле"
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
© РИА Новости . Максим Блинов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мар - РИА Новости Крым. В связи с ЧП со стрельбой в подмосковном "Крокус Сити Холл" в эти выходные в столице отменены все массовые мероприятия, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Принял решение об отмене в эти выходные в Москве всех спортивных, культурных и других массовых мероприятий. Прошу с пониманием отнестись к этой мере", - написал градоначальник в своем ТГ-канале.

В пятницу вечером стрельба произошла в здании центра "Крокус Сити Холл". На данный момент идет эвакуация людей. Мэр столицы Сергей Собянин ранее сообщил, что есть погибшие и пострадавшие.
По информации МЧС по Московской области, около ста человек эвакуировали из подвальных помещений здания.
На месте работают силовики, сотрудники МЧС и медики. Пострадавшим оказывают помощь около 70 бригад скорой помощи.
Все о происшествии в "Крокус Сити Холле" читайте по ссылке >>
Стрельба в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
21:33
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"Крокус Сити Холл"ПроисшествияНовостиМоскваПодмосковьеСергей СобянинОбщество
 
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Заголовок открываемого материала
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21:44В Москве на выходные отменяют массовые мероприятия
21:33ФСБ: в результате нападения на "Крокус Сити Холл" есть погибшие и раненые
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