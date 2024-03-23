https://crimea.ria.ru/20240323/sk-nagradit-obezvredivshego-terrorista-v-krokuse-rossiyanina-1135971868.html
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина - РИА Новости Крым, 23.03.2024
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T17:26
2024-03-23T17:26
2024-03-23T17:26
ск рф (следственный комитет российской федерации)
"крокус сити холл"
общество
теракт
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомстваБастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к ведомственной награде.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
https://crimea.ria.ru/20240323/golikova-rasskaza-o-sostoyanii-postradavshikh-v-krokuse-vzroslykh-i-detey-1135971404.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", общество, теракт, россия, новости
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в "Крокус Сити Холле" мужчину
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомства
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - говорится в сообщении.
Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к ведомственной награде.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек,
в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу
и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Российский лидер также заверил
, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.