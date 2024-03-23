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СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина - РИА Новости Крым, 23.03.2024
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СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина - РИА Новости Крым, 23.03.2024
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T17:26
2024-03-23T17:26
ск рф (следственный комитет российской федерации)
"крокус сити холл"
общество
теракт
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомстваБастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к ведомственной награде.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html
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ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", общество, теракт, россия, новости
СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина

Бастрыкин поручил наградить обезвредившего террориста в "Крокус Сити Холле" мужчину

17:26 23.03.2024
 
© РИА Новости КрымГерб Следственного комитета России
Герб Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомства
"В ходе атаки террористов один из присутствовавших в зале проявил беспримерное мужество. Мужчина, пытаясь защитить свою супругу от стрелявших в людей террористов, набросился на одного из них и обезвредил его. Своими активными и решительными действиями он спас жизни окружавших его в тот момент людей", - говорится в сообщении.
Бастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к ведомственной награде.
Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.
По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".
Медиаэкран Скорбим недалеко от здания концертного зала Крокус Сити Холл, где произошла стрельба и начался пожар - РИА Новости, 1920, 23.03.2024
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В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.
После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.
Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.
Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.
По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.
Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.
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СК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)"Крокус Сити Холл"ОбществоТерактРоссияНовости
 
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