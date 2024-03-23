https://crimea.ria.ru/20240323/sk-nagradit-obezvredivshego-terrorista-v-krokuse-rossiyanina-1135971868.html

СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина

СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина - РИА Новости Крым, 23.03.2024

СК наградит обезвредившего террориста в "Крокусе" россиянина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T17:26

2024-03-23T17:26

2024-03-23T17:26

ск рф (следственный комитет российской федерации)

"крокус сити холл"

общество

теракт

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить к ведомственной награде мужчину, который самоотверженно обезвредил одного из террористов в концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом сообщает пресс-служба ведомстваБастрыкин, отмечая героизм мужчины, поручил профильным подразделениям Следственного комитета представить его к ведомственной награде.Вечером 22 марта ФСБ сообщила о стрельбе и пожаре перед музыкальным концертом в "Крокус Сити Холле" в подмосковном Красногорске. По последним данным Следственного комитета, погибли 115 человек. Поисковые работы продолжаются.По данным Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадал 121 человек, из них в 107 находятся в больницах Москвы и области. Шестнадцать раненых, среди которых один ребенок, находятся в крайне тяжелом состоянии. Состояние еще 44 человек, среди которых двое детей, оценивается как тяжелое.По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт".В субботу ФСБ сообщила о задержании 11 человек, в том числе четверых непосредственных исполнителей теракта.После совершения преступления террористы пытались пересечь границу и скрыться на территории Украины, где у них были соответствующие контакты.Силовики задержали их на территории Брянской области. В ведомстве отметили, что теракт был тщательно спланирован, оружие было заранее приготовлено в тайнике.Президент России объявил 24 марта днем общенационального траура по погибшим.По словам главы государства, во всех регионах России введены дополнительные антитеррористические и противодиверсионные меры.Российский лидер также заверил, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут справедливое и неизбежное наказание, кем бы они ни были и кто бы их ни направлял.

https://crimea.ria.ru/20240323/strelyayut-bezhim-krymchanka-rasskazala-o-tragedii-v-krokus-siti-kholl-1135968907.html

https://crimea.ria.ru/20240323/golikova-rasskaza-o-sostoyanii-postradavshikh-v-krokuse-vzroslykh-i-detey-1135971404.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ск рф (следственный комитет российской федерации), "крокус сити холл", общество, теракт, россия, новости