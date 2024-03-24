https://crimea.ria.ru/20240324/opoznanie-pogibshikh-pri-terakte-v-krokus-siti-kholle-nachalos-v-moskve-1135993092.html
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T16:52
2024-03-24T16:52
2024-03-24T16:58
"крокус сити холл"
новости
теракт
траур
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135993198_0:0:3082:1735_1920x0_80_0_0_bb99e3cdd9cd68aca83037e020c0a378.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.Для опознания погибших может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственникам на месте помогают оформить все документы, также организована служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно, добавили в департаменте.Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена. Из-под завалов достали 133 тела.
https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/18/1135993198_351:0:3082:2048_1920x0_80_0_0_d057ea4d574d18207f9dc016166e0b5f.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
"крокус сити холл", новости, теракт, траур
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"
16:52 24.03.2024 (обновлено: 16:58 24.03.2024)