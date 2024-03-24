https://crimea.ria.ru/20240324/opoznanie-pogibshikh-pri-terakte-v-krokus-siti-kholle-nachalos-v-moskve-1135993092.html

Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве

Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве - РИА Новости Крым, 24.03.2024

Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве

Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. РИА Новости Крым, 24.03.2024

2024-03-24T16:52

2024-03-24T16:52

2024-03-24T16:58

"крокус сити холл"

новости

теракт

траур

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.Для опознания погибших может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственникам на месте помогают оформить все документы, также организована служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно, добавили в департаменте.Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена. Из-под завалов достали 133 тела.

https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html

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2024

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"крокус сити холл", новости, теракт, траур