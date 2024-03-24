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Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве - РИА Новости Крым, 24.03.2024
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Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве - РИА Новости Крым, 24.03.2024
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве
Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы. РИА Новости Крым, 24.03.2024
2024-03-24T16:52
2024-03-24T16:58
"крокус сити холл"
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.Для опознания погибших может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственникам на месте помогают оформить все документы, также организована служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно, добавили в департаменте.Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена. Из-под завалов достали 133 тела.
https://crimea.ria.ru/20240324/v-rossii--den-natsionalnogo-traura-po-pogibshim-v-krokus-siti-kholle-1135983949.html
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"крокус сити холл", новости, теракт, траур
Опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началось в Москве

В Москве началось опознание погибших при теракте в "Крокус Сити Холле"

16:52 24.03.2024 (обновлено: 16:58 24.03.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Процедура опознания погибших при теракте в "Крокус Сити Холле" началась в Москве, сообщили в департаменте здравоохранения столицы.
"Процедура проходит в Бюро судебно-медицинской экспертизы Москвы, куда заранее приглашают родственников. Работа осуществляется совместно со специалистами Москвы и Московской области, МЧС, СК", – говорится в заявлении.
Для опознания погибших может потребоваться молекулярно-генетическая экспертиза, которая займет не менее двух недель. Родственникам на месте помогают оформить все документы, также организована служба психологической поддержки. Процедура проходит в бюро круглосуточно, добавили в департаменте.
Накануне вечером губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена. Из-под завалов достали 133 тела.
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