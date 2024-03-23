https://crimea.ria.ru/20240323/spasatelnaya-operatsiya-v-krokuse-zavershena-opoznany-50-iz-133-pogibshikh-1135980826.html

Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших

Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших - РИА Новости Крым, 23.03.2024

Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших

Спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости Крым, 23.03.2024

2024-03-23T22:26

2024-03-23T22:26

2024-03-23T22:27

"крокус сити холл"

андрей воробьев

московская область

подмосковье

красногорск

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

теракт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его информации, ночью приступят к созданию проема с западной стороны "Крокуса", это позволит облегчить доступ к концертному залу. "Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос", - добавил губернатор.

https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html

московская область

подмосковье

красногорск

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"крокус сити холл", андрей воробьев, московская область, подмосковье, красногорск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, теракт