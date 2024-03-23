https://crimea.ria.ru/20240323/spasatelnaya-operatsiya-v-krokuse-zavershena-opoznany-50-iz-133-pogibshikh-1135980826.html
Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших - РИА Новости Крым, 23.03.2024
Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
Спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей... РИА Новости Крым, 23.03.2024
2024-03-23T22:26
2024-03-23T22:26
2024-03-23T22:27
"крокус сити холл"
андрей воробьев
московская область
подмосковье
красногорск
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новости
теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар - РИА Новости Крым. Спасательная операция на месте трагедии в "Крокус Сити Холл" завершена, поисковая еще продолжается. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.По его информации, ночью приступят к созданию проема с западной стороны "Крокуса", это позволит облегчить доступ к концертному залу. "Что касается автомобилей, которые остались на парковке: после окончания поисковой операции — ориентировочно завтра вечером — мы начнем решать этот вопрос", - добавил губернатор.
https://crimea.ria.ru/20240323/terakt-v-krokus-siti-kholle-glavnoe-za-den-1135976942.html
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"крокус сити холл", андрей воробьев, московская область, подмосковье, красногорск, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, теракт
Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 из 133 погибших
Спасательная операция в "Крокусе" завершена: опознаны 50 погибших
22:26 23.03.2024 (обновлено: 22:27 23.03.2024)