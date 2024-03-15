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"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
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"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму
"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму - РИА Новости Крым, 15.03.2024
"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму
В 2023 году в Крыму выдано более 3,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по... РИА Новости Крым, 15.03.2024
2024-03-15T12:34
2024-03-15T12:34
сбербанк в крыму
крым
севастополь
ипотека
общество
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льготное кредитование
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В 2023 году в Крыму выдано более 3,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой, сообщил управляющий Головным отделением "Сбербанка" в Крыму Андрей Подсвиров.По его словам, самой популярной из льготных программ стала "Семейная ипотека". Он добавил, что в целом отмечается стабильно высокий спрос на ипотечное кредитование в Крыму и Севастополе. Причем жители региона активно приобретают жилье как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья.В свою очередь в банке напомнили, что "Семейная ипотека" подходит для семей с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года или с двумя и более детьми до 18 лет, или же с ребенком с инвалидностью. Родителям на момент предоставления кредита должно быть не менее 18 лет, а заемщик должен быть гражданином Российской Федерации.Кроме того, программой "Семейная ипотека" предусмотрена возможность приобрести не только квартиру, но и купить готовый дом или же построить его с одновременным приобретением земельного участка, заключили в пресс-службе.
https://crimea.ria.ru/20240112/sberbank-otkryl-chetvertyy-ofis-v-simferopole-1134158928.html
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сбербанк в крыму, крым, севастополь, ипотека, общество, деньги, кредит, льготное кредитование, финансы

"Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму

12:34 15.03.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой "Сбербанка""Семейная ипотека" стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму
Семейная ипотека стала самой популярной льготной госпрограммой в Крыму
© Фото предоставлено пресс-службой "Сбербанка"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар – РИА Новости Крым. В 2023 году в Крыму выдано более 3,6 тысячи жилищных кредитов на общую сумму почти 14 миллиардов рублей, из которых около 2,4 тысячи кредитов были выданы по программам с господдержкой, сообщил управляющий Головным отделением "Сбербанка" в Крыму Андрей Подсвиров.
По его словам, самой популярной из льготных программ стала "Семейная ипотека".
"По ней 1,2 тысячи семей смогли приобрести собственное жилье, а объем выданных средств составил свыше 5,5 миллиарда рублей. Также активно жители полуострова пользовались программой "Господдержка-2020", по ней было выдано почти четыре миллиарда рублей", - отметил Подсвиров, слова которого привели в пресс-службе банка.
Он добавил, что в целом отмечается стабильно высокий спрос на ипотечное кредитование в Крыму и Севастополе. Причем жители региона активно приобретают жилье как в новостройках, так и на рынке вторичного жилья.
В свою очередь в банке напомнили, что "Семейная ипотека" подходит для семей с одним ребенком, который родился после 1 января 2018 года и до 31 декабря 2023 года или с двумя и более детьми до 18 лет, или же с ребенком с инвалидностью. Родителям на момент предоставления кредита должно быть не менее 18 лет, а заемщик должен быть гражданином Российской Федерации.
Кроме того, программой "Семейная ипотека" предусмотрена возможность приобрести не только квартиру, но и купить готовый дом или же построить его с одновременным приобретением земельного участка, заключили в пресс-службе.
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