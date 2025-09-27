https://crimea.ria.ru/20250927/zachem-v-rossii-sobirayutsya-vvesti-limit-na-vydachu-bankovskikh-kart-1149762685.html
Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт
Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт - РИА Новости Крым, 27.09.2025
Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт
Введение ограничения числа банковских карт для граждан необходимо, чтобы сделать ранее принятые меры по борьбе с мошенниками более действенными. Об этом в эфире
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Введение ограничения числа банковских карт для граждан необходимо, чтобы сделать ранее принятые меры по борьбе с мошенниками более действенными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в ближайшее время в Госдуму РФ внесут законопроект, принятие которого ограничит допустимое для одного человека количество банковских карт – не более 20.Депутат отметил, что 1 сентября вступили в силу принятые Госдумой изменения в законодательство, которыми в России была ужесточена до уголовной ответственность для участников преступных схем по хищению средств граждан с банковских счетов.Также в финансовой сфере ввели так называемый период охлаждения для потребительского кредитования, расширили возможности ввести самозапрет на оформление кредита, приняли новые правила выдачи микрозаймов и многое другое, добавил он.Тем не менее, судя по количеству обращений обманутых граждан, которые продолжают поступать в правоохранительные органы и комитет Госдумы по финрынку, этого недостаточно, так как в законодательстве остаются лазейки для аферистов, пояснил Бахарев."Правоохранители нам говорят, что на одного дроппера может быть зарегистрировано и 100, и 200, и 500, и тысяча, и даже больше банковских карт. Это из материалов конкретных уголовных дел. Причем все абсолютно законно, так как сегодня нет законодательных ограничений по количеству банковских карт, которые можно оформлять на одно лицо", – отметил парламентарий.И если учитывать, что в России действует 400 банков, у одного человека может быть две тысячи банковских карт, если он оформит в каждой кредитной организации по пять, включая дебетовые и кредитные, добавил он.Поскольку карты и электронные кошельки дропперов – это основной канал вывода средств, похищенных у граждан, новая законодательная инициатива в России объясняется стремлением максимально перекрыть мошенникам такую возможность, подчеркнул он.По словам Бахарева, введение лимита на выдачу карт сейчас только обсуждается, в частности, экспертами и участниками финансового рынка на ежегодном банковском форуме в Сочи.Законопроект пока не внесен в ГД, на данный момент все сформулированные предложения переданы в Банк России – главный финансовый регулятор в стране, где должны оценить их с точки зрения влияния на рынок и, самое главное, эффективности в реализации правоприменительной практики, резюмировал парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в КрымуБлокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для КрымаДеньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана
Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт
Лимит на банковские карты необходим для защиты россиян от мошенников – депутат Госдумы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым.
Введение ограничения числа банковских карт для граждан необходимо, чтобы сделать ранее принятые меры по борьбе с мошенниками более действенными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил депутат ГД РФ от Крыма, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.
25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в ближайшее время в Госдуму РФ внесут законопроект, принятие которого ограничит допустимое для одного человека количество банковских карт – не более 20.
"Это ограничение необходимо исключительно для того, чтобы сделать ранее уже принятые меры более действенными", – прокомментировал новость Бахарев.
Депутат отметил, что 1 сентября вступили в силу принятые Госдумой изменения в законодательство, которыми в России была ужесточена до уголовной ответственность для участников преступных схем по хищению средств граждан с банковских счетов.
Также в финансовой сфере ввели так называемый период охлаждения для потребительского кредитования, расширили возможности ввести самозапрет на оформление кредита, приняли новые правила выдачи микрозаймов и многое другое, добавил он.
Тем не менее, судя по количеству обращений обманутых граждан, которые продолжают поступать в правоохранительные органы и комитет Госдумы по финрынку, этого недостаточно, так как в законодательстве остаются лазейки для аферистов, пояснил Бахарев.
"Правоохранители нам говорят, что на одного дроппера может быть зарегистрировано и 100, и 200, и 500, и тысяча, и даже больше банковских карт. Это из материалов конкретных уголовных дел. Причем все абсолютно законно, так как сегодня нет законодательных ограничений по количеству банковских карт, которые можно оформлять на одно лицо", – отметил парламентарий.
И если учитывать, что в России действует 400 банков, у одного человека может быть две тысячи банковских карт, если он оформит в каждой кредитной организации по пять, включая дебетовые и кредитные, добавил он.
"Но законопослушным гражданам такое количество банковских карт не нужно. Мы спросили в Банке России статистику, и нам сказали, что в среднем на одного взрослого гражданина страны – а у нас с 14 лет можно оформлять банковские карты – оформлено четыре банковские карты", – сказал Бахарев.
Поскольку карты и электронные кошельки дропперов – это основной канал вывода средств, похищенных у граждан, новая законодательная инициатива в России объясняется стремлением максимально перекрыть мошенникам такую возможность, подчеркнул он.
По словам Бахарева, введение лимита на выдачу карт сейчас только обсуждается, в частности, экспертами и участниками финансового рынка на ежегодном банковском форуме в Сочи.
"Звучали и другие, более жесткие ограничения – 10 карт, например. Но все-таки нам кажется, что 20 карт – это та золотая середина, которая позволит нам и законопослушных граждан ни в чем их не ограничивать, и решить задачи, которые мы перед собой ставим. И очевидно, что те механизмы, которые в итоге мы сформулируем и положим на бумагу в виде конкретных законопроектов, войдут в так называемый второй законодательный пакет для борьбы с финансовыми мошенниками", – заключил Бахарев.
Законопроект пока не внесен в ГД, на данный момент все сформулированные предложения переданы в Банк России – главный финансовый регулятор в стране, где должны оценить их с точки зрения влияния на рынок и, самое главное, эффективности в реализации правоприменительной практики, резюмировал парламентарий.
