https://crimea.ria.ru/20250927/zachem-v-rossii-sobirayutsya-vvesti-limit-na-vydachu-bankovskikh-kart-1149762685.html

Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт

Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт - РИА Новости Крым, 27.09.2025

Зачем в России собираются ввести лимит на выдачу банковских карт

Введение ограничения числа банковских карт для граждан необходимо, чтобы сделать ранее принятые меры по борьбе с мошенниками более действенными. Об этом в эфире РИА Новости Крым, 27.09.2025

2025-09-27T10:10

2025-09-27T10:10

2025-09-27T09:55

крым

константин бахарев

мошенничество

банк

банковская карта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374705_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_67430b15d1f59b4534d75cb49bc66120.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 сен – РИА Новости Крым. Введение ограничения числа банковских карт для граждан необходимо, чтобы сделать ранее принятые меры по борьбе с мошенниками более действенными. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил депутат ГД РФ от Крыма, первый заместитель председателя комитета по финансовому рынку Константин Бахарев.25 сентября глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что в ближайшее время в Госдуму РФ внесут законопроект, принятие которого ограничит допустимое для одного человека количество банковских карт – не более 20.Депутат отметил, что 1 сентября вступили в силу принятые Госдумой изменения в законодательство, которыми в России была ужесточена до уголовной ответственность для участников преступных схем по хищению средств граждан с банковских счетов.Также в финансовой сфере ввели так называемый период охлаждения для потребительского кредитования, расширили возможности ввести самозапрет на оформление кредита, приняли новые правила выдачи микрозаймов и многое другое, добавил он.Тем не менее, судя по количеству обращений обманутых граждан, которые продолжают поступать в правоохранительные органы и комитет Госдумы по финрынку, этого недостаточно, так как в законодательстве остаются лазейки для аферистов, пояснил Бахарев."Правоохранители нам говорят, что на одного дроппера может быть зарегистрировано и 100, и 200, и 500, и тысяча, и даже больше банковских карт. Это из материалов конкретных уголовных дел. Причем все абсолютно законно, так как сегодня нет законодательных ограничений по количеству банковских карт, которые можно оформлять на одно лицо", – отметил парламентарий.И если учитывать, что в России действует 400 банков, у одного человека может быть две тысячи банковских карт, если он оформит в каждой кредитной организации по пять, включая дебетовые и кредитные, добавил он.Поскольку карты и электронные кошельки дропперов – это основной канал вывода средств, похищенных у граждан, новая законодательная инициатива в России объясняется стремлением максимально перекрыть мошенникам такую возможность, подчеркнул он.По словам Бахарева, введение лимита на выдачу карт сейчас только обсуждается, в частности, экспертами и участниками финансового рынка на ежегодном банковском форуме в Сочи.Законопроект пока не внесен в ГД, на данный момент все сформулированные предложения переданы в Банк России – главный финансовый регулятор в стране, где должны оценить их с точки зрения влияния на рынок и, самое главное, эффективности в реализации правоприменительной практики, резюмировал парламентарий.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:23 миллиона за неделю – какие схемы используют аферисты в КрымуБлокировка SIM-карт на "Госуслугах": в ГД предложат поправки для КрымаДеньги в подушку: мошенники в Крыму изобрели новую схему обмана

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, константин бахарев, мошенничество, банк, банковская карта