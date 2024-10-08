https://crimea.ria.ru/20241008/buduschee-ukrainy-v-nato-est-li-ono-i-ot-kogo-zavisit-1140899506.html

Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит

Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит - РИА Новости Крым, 08.10.2024

Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит

Вступит ли Украина в НАТО, зависит прежде всего от Российской Федерации, а не от обещаний лидеров Европы и Америки или от помощи Киеву в странах ЕС и НАТО. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2024

2024-10-08T06:10

2024-10-08T06:10

2024-10-08T06:10

радио "спутник в крыму"

юрий светов

мнения

россия

украина

вооруженные силы россии

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вступит ли Украина в НАТО, зависит прежде всего от Российской Федерации, а не от обещаний лидеров Европы и Америки или от помощи Киеву в странах ЕС и НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, сегодня США и их союзники в Европе рассматривают вариант переговоров с Россией и остановку боевых действий на Украине. Это делается с целью поскорее принять в НАТО то, что еще осталось от территорий, на которые претендует преступный киевский режим.Он подчеркнул, что РФ неоднократно еще до начала СВО заявляла, что для нас неприемлемо нахождение Украины в составе НАТО. Это значит, что будут применены все возможные меры, и военные и дипломатические, чтобы этого не случилось, добавил эксперт.При этом Светов уверен, что никто из американских и тем более европейских лидеров, которые сегодня в эффектной форме заявляют, что не согласны с вступлением Украины в НАТО, на самом деле не способны повлиять на общую позицию Запада."Санкционная политика против России, согласованная ЕС, продолжается с 2014 года, усилившись с 2022-го. Это их общие технологии", – заметил Светов.И выразил мнение, что очень скептически относится к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Напомним, на днях тот снова заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство республики. А также, что сделает все, чтобы ЕС и Россия восстановили отношения, и сообщил о готовности ехать в Москву."Хорошо помним, когда начался разговор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, что Турция заявила: "Никогда, ни за что". Поторговалась, ей пообещали то и се, и она проголосовала за вступление. Очень быстро все произошло. И с Фицо будет то же самое. Он получил первое предупреждение, когда на него было совершено покушение. Надеюсь, его будут лучше охранять. Но выкрутят руки – и он проголосует, и своим депутатам скажет. Не надо питать иллюзий", – пояснил свою позицию политолог.По мнению Светова, об этом уже свидетельствует хотя бы то, что Фицо ни разу не проголосовал против антироссийских санкций в целом.Ничего не поменяют и выборы – ни в Америке, ни в Европе, считает он."Я не верю, что с выборами, на которых побеждают скептики, правые силы, изменится политика этих государств. Нам продемонстрировали это в Германии, где победила "Альтернатива для Германии" в Тюрингии, а правительство сформировали другие силы. Также во Франции, когда партия Макрона потерпела поражение и на парламентских выборах в Европарламент, и у себя в стране. Кто там премьер-министр? Совершенно не представитель тех сил, которые победили", – аргументировал Светов.Аналогичная ситуация в Нидерландах, где власть вроде бы власть сменилась, и на выборах победила партия, которая выступает против помощи Украине, но Амстердам уже запланировал 3 миллиарда евро помощи Киеву на будущий год, добавил политолог."Нидерланды все время в авангарде. Господин Рютте, который 1 октября стал 14-м генсеком НАТО, как раз этими поставками и добивался того, чтобы именно его на эту должность назначили", – заметил Светов.По мнению эксперта, новейшего вооружения Украине Запад не даст – его получает и испытывает Израиль, который также является для США полигоном, только на более важном на Штатов фронте – ближневосточном.Поэтому из Нидерландов Киеву поступили не истребители F-35, а пускай и эффективные, но не новые F-16, отметил политолог.Тем не менее любое вооружение – смертоносное, и Украину им продолжают снабжать, подчеркнул Светов. А значит, никакие разговоры здесь не решат вопроса: точку способно поставить только русское оружие, считает он.На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить вооружать Израиль и приносить в жертву народ Газы и Ливана.Комментируя это, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что французский лидер только изображает миротворца, но ничего не изменит и хорошо это понимает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсеФицо оценил "добро" Запада на удары по РоссииПокушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе

https://crimea.ria.ru/20241007/vstrecha-v-formate-ramshtayn-na-baze-nato-v-germanii-chto-zadumali-ssha--1140896194.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий светов, мнения, россия, украина, вооруженные силы россии, нато