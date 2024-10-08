https://crimea.ria.ru/20241008/buduschee-ukrainy-v-nato-est-li-ono-i-ot-kogo-zavisit-1140899506.html
Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит
Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит - РИА Новости Крым, 08.10.2024
Будущее Украины в НАТО: есть ли оно и от кого зависит
Вступит ли Украина в НАТО, зависит прежде всего от Российской Федерации, а не от обещаний лидеров Европы и Америки или от помощи Киеву в странах ЕС и НАТО. Об... РИА Новости Крым, 08.10.2024
2024-10-08T06:10
2024-10-08T06:10
2024-10-08T06:10
радио "спутник в крыму"
юрий светов
мнения
россия
украина
вооруженные силы россии
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым. Вступит ли Украина в НАТО, зависит прежде всего от Российской Федерации, а не от обещаний лидеров Европы и Америки или от помощи Киеву в странах ЕС и НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог и журналист Юрий Светов.По словам Светова, сегодня США и их союзники в Европе рассматривают вариант переговоров с Россией и остановку боевых действий на Украине. Это делается с целью поскорее принять в НАТО то, что еще осталось от территорий, на которые претендует преступный киевский режим.Он подчеркнул, что РФ неоднократно еще до начала СВО заявляла, что для нас неприемлемо нахождение Украины в составе НАТО. Это значит, что будут применены все возможные меры, и военные и дипломатические, чтобы этого не случилось, добавил эксперт.При этом Светов уверен, что никто из американских и тем более европейских лидеров, которые сегодня в эффектной форме заявляют, что не согласны с вступлением Украины в НАТО, на самом деле не способны повлиять на общую позицию Запада."Санкционная политика против России, согласованная ЕС, продолжается с 2014 года, усилившись с 2022-го. Это их общие технологии", – заметил Светов.И выразил мнение, что очень скептически относится к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Напомним, на днях тот снова заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство республики. А также, что сделает все, чтобы ЕС и Россия восстановили отношения, и сообщил о готовности ехать в Москву."Хорошо помним, когда начался разговор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, что Турция заявила: "Никогда, ни за что". Поторговалась, ей пообещали то и се, и она проголосовала за вступление. Очень быстро все произошло. И с Фицо будет то же самое. Он получил первое предупреждение, когда на него было совершено покушение. Надеюсь, его будут лучше охранять. Но выкрутят руки – и он проголосует, и своим депутатам скажет. Не надо питать иллюзий", – пояснил свою позицию политолог.По мнению Светова, об этом уже свидетельствует хотя бы то, что Фицо ни разу не проголосовал против антироссийских санкций в целом.Ничего не поменяют и выборы – ни в Америке, ни в Европе, считает он."Я не верю, что с выборами, на которых побеждают скептики, правые силы, изменится политика этих государств. Нам продемонстрировали это в Германии, где победила "Альтернатива для Германии" в Тюрингии, а правительство сформировали другие силы. Также во Франции, когда партия Макрона потерпела поражение и на парламентских выборах в Европарламент, и у себя в стране. Кто там премьер-министр? Совершенно не представитель тех сил, которые победили", – аргументировал Светов.Аналогичная ситуация в Нидерландах, где власть вроде бы власть сменилась, и на выборах победила партия, которая выступает против помощи Украине, но Амстердам уже запланировал 3 миллиарда евро помощи Киеву на будущий год, добавил политолог."Нидерланды все время в авангарде. Господин Рютте, который 1 октября стал 14-м генсеком НАТО, как раз этими поставками и добивался того, чтобы именно его на эту должность назначили", – заметил Светов.По мнению эксперта, новейшего вооружения Украине Запад не даст – его получает и испытывает Израиль, который также является для США полигоном, только на более важном на Штатов фронте – ближневосточном.Поэтому из Нидерландов Киеву поступили не истребители F-35, а пускай и эффективные, но не новые F-16, отметил политолог.Тем не менее любое вооружение – смертоносное, и Украину им продолжают снабжать, подчеркнул Светов. А значит, никакие разговоры здесь не решат вопроса: точку способно поставить только русское оружие, считает он.На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить вооружать Израиль и приносить в жертву народ Газы и Ливана.Комментируя это, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал, что французский лидер только изображает миротворца, но ничего не изменит и хорошо это понимает.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый генсек НАТО Рютте: Украина должна получить место в альянсеФицо оценил "добро" Запада на удары по РоссииПокушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе
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юрий светов, мнения, россия, украина, вооруженные силы россии, нато
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт – РИА Новости Крым.
Вступит ли Украина в НАТО, зависит прежде всего от Российской Федерации, а не от обещаний лидеров Европы и Америки или от помощи Киеву в странах ЕС и НАТО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил политолог и журналист Юрий Светов.
По словам Светова, сегодня США и их союзники в Европе рассматривают вариант переговоров с Россией и остановку боевых действий на Украине. Это делается с целью поскорее принять в НАТО то, что еще осталось от территорий, на которые претендует преступный киевский режим.
"ФРГ ведь была в НАТО, хотя ГДР туда не входила. И вот они сейчас мечтают: пусть русские остаются там, где стоят, а остальную часть Украины мы примем в НАТО. Переформатируем, перевооружим и потом снова бросим на Россию. Согласимся мы? Сомневаюсь", – поделился мнением политолог.
Он подчеркнул, что РФ неоднократно еще до начала СВО заявляла, что для нас неприемлемо нахождение Украины в составе НАТО. Это значит, что будут применены все возможные меры, и военные и дипломатические, чтобы этого не случилось, добавил эксперт.
При этом Светов уверен, что никто из американских и тем более европейских лидеров, которые сегодня в эффектной форме заявляют, что не согласны с вступлением Украины в НАТО, на самом деле не способны повлиять на общую позицию Запада.
"Санкционная политика против России, согласованная ЕС, продолжается с 2014 года, усилившись с 2022-го. Это их общие технологии", – заметил Светов.
И выразил мнение, что очень скептически относится к словам премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Напомним, на днях тот снова заявил, что Украина не станет членом НАТО, пока он возглавляет правительство республики. А также, что сделает все, чтобы ЕС и Россия восстановили отношения, и сообщил
о готовности ехать в Москву.
"Хорошо помним, когда начался разговор о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО, что Турция заявила: "Никогда, ни за что". Поторговалась, ей пообещали то и се, и она проголосовала за вступление. Очень быстро все произошло. И с Фицо будет то же самое. Он получил первое предупреждение, когда на него было совершено покушение
. Надеюсь, его будут лучше охранять. Но выкрутят руки – и он проголосует, и своим депутатам скажет. Не надо питать иллюзий", – пояснил свою позицию политолог.
По мнению Светова, об этом уже свидетельствует хотя бы то, что Фицо ни разу не проголосовал против антироссийских санкций в целом.
"Никогда – они принимают эти решения единогласно. Просто Словакия и Венгрия выторговывают что-то для себя. Им говорят: "Ну ладно, продолжайте пользоваться российским газом, мы понимаем, что вам без этого не обойтись", – прокомментировал эксперт.
Ничего не поменяют и выборы – ни в Америке, ни в Европе, считает он.
"Я не верю, что с выборами, на которых побеждают скептики, правые силы, изменится политика этих государств. Нам продемонстрировали это в Германии, где победила "Альтернатива для Германии" в Тюрингии, а правительство сформировали другие силы. Также во Франции, когда партия Макрона потерпела поражение и на парламентских выборах в Европарламент, и у себя в стране. Кто там премьер-министр? Совершенно не представитель тех сил, которые победили", – аргументировал Светов.
Аналогичная ситуация в Нидерландах, где власть вроде бы власть сменилась, и на выборах победила партия, которая выступает против помощи Украине, но Амстердам уже запланировал 3 миллиарда евро помощи Киеву на будущий год, добавил политолог.
"Нидерланды все время в авангарде. Господин Рютте, который 1 октября стал 14-м генсеком НАТО, как раз этими поставками и добивался того, чтобы именно его на эту должность назначили", – заметил Светов.
По мнению эксперта, новейшего вооружения Украине Запад не даст – его получает и испытывает Израиль, который также является для США полигоном, только на более важном на Штатов фронте – ближневосточном.
Поэтому из Нидерландов Киеву поступили не истребители F-35, а пускай и эффективные, но не новые F-16, отметил политолог.
Тем не менее любое вооружение – смертоносное, и Украину им продолжают снабжать, подчеркнул Светов. А значит, никакие разговоры здесь не решат вопроса: точку способно поставить только русское оружие, считает он.
"Поэтому надо смотреть не на то, что говорит Фицо и другие политики, а на сводки нашего командования о продвижении российской армии на всех фронтах", – подытожил эксперт.
На днях президент Франции Эммануэль Макрон призвал прекратить вооружать Израиль
и приносить в жертву народ Газы и Ливана.
Комментируя это, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин сказал
, что французский лидер только изображает миротворца, но ничего не изменит и хорошо это понимает.
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