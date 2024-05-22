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Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе

Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе - РИА Новости Крым, 22.05.2024

Покушение на Фицо и "демократия" Запада - что угрожает Европе

Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо в очередной раз проявило лицо Запада, который не стесняется диктовать европейским политикам "правильный" курс,... РИА Новости Крым, 22.05.2024

2024-05-22T12:33

2024-05-22T12:33

2024-05-22T12:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Покушение на премьера Словакии Роберта Фицо в очередной раз проявило лицо Запада, который не стесняется диктовать европейским политикам "правильный" курс, прибегая для этого даже к преступным мерам. Такое мнение РИА Новости Крым высказал политолог Денис Батурин.Покушение на словацкого премьера Фицо показывает, что тотально-либеральные элиты переходят к открытому политическому террору против оппонентов, заявили в среду Службе внешней разведки России. В СВР поступают сведения, что к расследованию стремятся подключиться американские госорганы - чтобы направить его ход в "нужное" русло.Запад решает свои вопросы"Давайте смотреть на эту ситуацию в целом: два года назад был убит бывший премьер Японии Синдзо Абэ, которого называют одним из самых успешных премьеров в стране. Отмечали, что это был один из немногих политиков западного блока, которому удавалось поддерживать хорошие политические и даже личные отношения с президентом РФ Владимиром Путиным", - напоминает Батурин.По мнению политолога, эта история двухлетней давности становится в один ряд с происходящим сейчас в Европе. Руководители государств, которые стремятся к реализации национального курса, неудобны коллективному Западу. В частности Словакия, экономические интересы которой во многом завязаны на сотрудничество с РФ. Батурин убежден: покушение на Фицо - сигнал не только для этой страны, но и для всех "партнеров" США.Он также подчеркивает, что покушение не случайно произошло в преддверии выборов в европейские структуры - Евросовет и Еврокомиссию. Так Запад задает курс и намекает на то, что может ожидать отступников от этого курса.Покушение на Фицо15 мая в словацком городе Гандлов после выездного заседания правительства в премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили из пистолета. Он получил ранения в грудь и брюшную полость. Политик попал в операционную в угрожающем жизни состоянии. После операции политика ввели в состояние искусственной комы. 20 мая стало известно, что состояние премьер-министра улучшается.Министр обороны страны Роберт Калиняк заявил, что покушение на премьера было спланировано заранее. По данным МВД Словакии, стрелявшему уже предъявлено обвинение в попытке покушения на убийство по политическим мотивам. При этом министр внутренних дел республики Матуш Шутай-Эшток заявлял, что Словакия оказалась на пороге гражданской войны из-за покушения на Фицо. В МВД Сербии 16 мая сообщили о том, что из-за угрозы безопасности президента Вучича в стане задержали мужчину, угрожавшего убийством сербскому лидеру.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал покушение на Фицо чудовищным преступлениемМаски сброшены: что показало покушение на премьера Словакии ФицоКак выборы в Европарламент изменят отношения России и Запада

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