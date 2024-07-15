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Крупный пожар под Новороссийском локализовали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Крупный пожар под Новороссийском локализовали
Крупный пожар под Новороссийском локализовали - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Крупный пожар под Новороссийском локализовали
В Краснодарском крае в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T16:52
2024-07-15T16:52
новости
новороссийск
краснодарский край
вениамин кондратьев
кубань
происшествия
пожар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.Однако, по информации минприроды Краснодарского края, в регионе зафиксировали два новых лесных пожара. Оба – в районе станицы Новодмитриевской Северского района."Возгорание в лесу на площади 1,2 гектара – в Калужском участковом лесничестве; в Смоленском участковом лесничестве площадь пожара 0,9 гектара", – сообщил оперштаб региона.Формирования "Краевого лесопожарного центра" приступили к ликвидации огня.14 июля стало известно о крупном лесном пожаре на Кубани, который распространился на территорию базы отдыха, были эвакуированы около 500 человек. К тушению привлекли авиацию. Три пункта временного размещения на 400 человек были подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. Огонь повредил около сорока строений на территории баз отдыха.На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара составила 62 гектара.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе ликвидировали пожар на Северной сторонеПожар под Симферополем локализован – жилые дома удалось отстоятьКарадагский заповедник в Крыма временно закрыт для туристов
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РИА Новости Крым
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новости, новороссийск, краснодарский край, вениамин кондратьев, кубань, происшествия, пожар
Крупный пожар под Новороссийском локализовали

Пожар под Новороссийском локализовали на площади 62 гектара

16:52 15.07.2024
 
© Telegram Вениамин КондратьевПожар под Новороссийском
Пожар под Новороссийском
© Telegram Вениамин Кондратьев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - РИА Новости Крым. В Краснодарском крае в районе урочища Сухая Щель локализован пожар на площади 62 гектара. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
"Пожар локализован на площади 62 гектара. Теперь не менее важная задача – полностью ликвидировать горение", – написал он в Telegram-канале.
Однако, по информации минприроды Краснодарского края, в регионе зафиксировали два новых лесных пожара. Оба – в районе станицы Новодмитриевской Северского района.
"Возгорание в лесу на площади 1,2 гектара – в Калужском участковом лесничестве; в Смоленском участковом лесничестве площадь пожара 0,9 гектара", – сообщил оперштаб региона.
Формирования "Краевого лесопожарного центра" приступили к ликвидации огня.
14 июля стало известно о крупном лесном пожаре на Кубани, который распространился на территорию базы отдыха, были эвакуированы около 500 человек. К тушению привлекли авиацию. Три пункта временного размещения на 400 человек были подготовлены в школе села Глебовского, на базе еще одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. Огонь повредил около сорока строений на территории баз отдыха.
На месте тушения пожара по поручению губернатора был развернут оперативный штаб под руководством заместителя главы региона Александр Нестеренко. Общая площадь лесного пожара составила 62 гектара.
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