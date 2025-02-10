Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с 5-летним ребенком в салоне – Балицкий
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с 5-летним ребенком в салоне
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На автомобильной трассе Михайловка – Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук", - написал он в своем Telegram-канале.
Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей, уточнил губернатор.
На минувшей неделе дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком в Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница.
Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.
4 февраля в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
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