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Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025
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Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025
Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области
В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2025
2025-02-10T16:31
2025-02-10T16:31
новости
запорожская область
евгений балицкий
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
беспилотник (бпла, дрон)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей, уточнил губернатор.На минувшей неделе дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком в Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница.Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.4 февраля в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине
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РИА Новости Крым
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96
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новости, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия
Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с 5-летним ребенком в салоне – Балицкий

16:31 10.02.2025
 
© Telegram главы Запорожской области Евгения БалицкогоВ Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с 5-летним ребенком в салоне
В Запорожской области дрон ВСУ атаковал машину с 5-летним ребенком в салоне
© Telegram главы Запорожской области Евгения Балицкого
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"На автомобильной трассе Михайловка – Васильевка киевские террористы намеренно направили БПЛА в гражданский автомобиль. В автомобиле ехала семья: женщина, мужчина и их пятилетний внук", - написал он в своем Telegram-канале.
Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей, уточнил губернатор.
На минувшей неделе дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком в Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница.
Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.
4 февраля в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.
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НовостиЗапорожская областьЕвгений БалицкийОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Беспилотник (БПЛА, дрон)Происшествия
 
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