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Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области - РИА Новости Крым, 10.02.2025

Дрон атаковал машину с ребенком и двумя взрослыми в Запорожской области

В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 10.02.2025

2025-02-10T16:31

2025-02-10T16:31

2025-02-10T16:31

новости

запорожская область

евгений балицкий

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

беспилотник (бпла, дрон)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 фев – РИА Новости Крым. В Запорожской области беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль, в котором находились мужчина и женщина, а также их пятилетний внук. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.Мужчина и женщина получили ранения разной степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. Женщина находится в крайне тяжелом состоянии. Пятилетний мальчик не пострадал, но также находится под наблюдением врачей, уточнил губернатор.На минувшей неделе дрон ВСУ атаковал гражданскую машину, в которой ехала семья с ребенком в Васильевском муниципальном округе, в селе Верхняя Криница.Водитель машины получил осколочные ранения средней степени тяжести, женщина-пассажир – легкие осколочные ранения, ребенок не пострадал.4 февраля в Васильевском округе Запорожской области зафиксирована прицельная атака украинского беспилотника по школьному автобусу. Пострадал водитель автобуса - он в тяжелом состоянии, мужчину перевезли на лечение в Крым. Еще пять детей получили осколочные ранения. По факту удара возбуждено уголовное дело, СК России установит причастных.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину с людьмиВСУ ударили по рынку и жилым кварталам Горловки – ранены семь человекДве женщины и годовалый ребенок ранены ударами дронов ВСУ на Белгородчине

запорожская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, запорожская область, евгений балицкий, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), беспилотник (бпла, дрон), происшествия