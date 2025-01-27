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Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает
Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает - РИА Новости Крым, 27.01.2025
Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает
Два крымских научно-исследовательских института в области курортологии и санаторно-курортного лечения требуют "нового дыхания и инвестиций", судьба развития... РИА Новости Крым, 27.01.2025
2025-01-27T06:28
2025-01-27T06:28
2025-01-27T06:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым. Два крымских научно-исследовательских института в области курортологии и санаторно-курортного лечения требуют "нового дыхания и инвестиций", судьба развития одного из них может решиться в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор ГБУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Сергей Стрельбицкий.По его мнению, основой лечения и реабилитации в Крыму был и остается уникальный лечебный природный фактор, который выгодно отличает полуостров от других регионов страны.Кроме того, как здравница полуостров известен уже 200 лет, а это значит бесценный опыт."У нас наработаны практики. Любой препарат, который пускается в массовое лечение и реабилитацию, должен пройти клинические испытания, и наши испытания идут уже 200 лет. И сегодня, в том числе, когда наши военнослужащие приезжают в Крым на реабилитацию с СВО, они получают те подходы и методики, которые выработаны годами", – сказал Стрельбицкий.По его словам, вузы в Крыму готовят специалистов для учреждений санаторно-курортной отрасли, и их довольно много приходит в том числе в реабилитационные центры.Сохранилась и научная база в двух научно-исследовательских институтах.Это одно из старейших в Европе и первое в России научное физиотерапевтическое учреждение – Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова в Ялте. А также не менее уникальный Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации.Но если с подготовкой медицинских работников для отрасли в республике все хорошо, то научным учреждениям необходима помощь, считает Стрельбицкий.По его мнению, судьба дальнейшего развития института в Ялте может быть решена благодаря, в частности, недавней рабочей поездке в Крым президента Национальной курортной ассоциации России Александра Разумова.Также, по мнению Стрельбицкого, Крыму сегодня надо наполнять современным оборудованием все имеющиеся на полуострове санатории и реабилитационные центры, а также строить новые, уделяя внимание положительному опыту других регионов страны.В 2026 году в Евпатории запланировано проведение большого и знакового мероприятия "Здравница", которое значимо тем, что дает возможность показать крымские возможности и взять все полезное и эффективное, что есть в Российской Федерации, добавил гость эфира.Также, по мнению Стрельбицкого, Крыму следует пересматривать маркетинговую программу, чтобы продвигать по-новому свои уникальные возможности в условиях потока информации в сети.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько туристов едут лечиться в КрымВ Крыму предложили ввести ограничения по застройке курортных территорийТуристы-одиночки выбирают Ялту
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Развитие санаторно-курортного комплекса Крыма: что есть и чего не хватает
Для лечения в Крыму используют опыт уникальных научно-исследовательских институтов
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 янв – РИА Новости Крым.
Два крымских научно-исследовательских института в области курортологии и санаторно-курортного лечения требуют "нового дыхания и инвестиций", судьба развития одного из них может решиться в ближайшее время. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации, директор ГБУ РК "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями" Сергей Стрельбицкий.
По его мнению, основой лечения и реабилитации в Крыму был и остается уникальный лечебный природный фактор, который выгодно отличает полуостров от других регионов страны.
"Оборудование для медицины и реабилитации фактически в каждом регионе есть. Но такого климата, грязей, минеральных вод, таких ландшафтов нигде нет, а это все влияет на восстановление человека", – отметил гость эфира.
Кроме того, как здравница полуостров известен уже 200 лет, а это значит бесценный опыт.
"У нас наработаны практики. Любой препарат, который пускается в массовое лечение и реабилитацию, должен пройти клинические испытания, и наши испытания идут уже 200 лет. И сегодня, в том числе, когда наши военнослужащие приезжают в Крым на реабилитацию с СВО, они получают те подходы и методики, которые выработаны годами", – сказал Стрельбицкий.
По его словам, вузы в Крыму готовят специалистов для учреждений санаторно-курортной отрасли, и их довольно много приходит в том числе в реабилитационные центры.
Сохранилась и научная база в двух научно-исследовательских институтах.
Это одно из старейших в Европе и первое в России научное физиотерапевтическое учреждение – Академический научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации имени И. М. Сеченова в Ялте. А также не менее уникальный Научно-исследовательский институт детской курортологии, физиотерапии и медицинской реабилитации.
Но если с подготовкой медицинских работников для отрасли в республике все хорошо, то научным учреждениям необходима помощь, считает Стрельбицкий.
"Слава богу, что у нас сохранились два наших института, но они требуют нового дыхания, новых инвестиций", – сказал руководитель Крымского филиала Национальной курортной ассоциации.
По его мнению, судьба дальнейшего развития института в Ялте может быть решена благодаря, в частности, недавней рабочей поездке в Крым президента Национальной курортной ассоциации России Александра Разумова.
Также, по мнению Стрельбицкого, Крыму сегодня надо наполнять современным оборудованием все имеющиеся на полуострове санатории и реабилитационные центры, а также строить новые, уделяя внимание положительному опыту других регионов страны.
"И я очень рад, что сегодня уделяется очень большое внимание развитию санаторно-курортного комплекса. В апреле запланировано очень важное мероприятие, которое будет касаться природных лечебных факторов Евпатории", – поделился Стрельбицкий.
В 2026 году в Евпатории запланировано проведение большого и знакового мероприятия "Здравница", которое значимо тем, что дает возможность показать крымские возможности и взять все полезное и эффективное, что есть в Российской Федерации, добавил гость эфира.
Также, по мнению Стрельбицкого, Крыму следует пересматривать маркетинговую программу, чтобы продвигать по-новому свои уникальные возможности в условиях потока информации в сети.
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