Жалоб от туристов на отели и санатории Крыма стало гораздо меньше
Туристы стали меньше жаловаться на крымские отели и санатории
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 авг – РИА Новости Крым. Гости курортов Крыма стали гораздо меньше жаловаться на объекты размещения, в которых отдыхают. Причину в ходе видеомоста в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым назвала руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым Валентина Марнопольская.
"У нас стало очень мало жалоб, но изменилась нормативно-правовая база. Теперь Роспотребнадзор принимает жалобы от туриста только в том случае, если он до этого подал жалобы в письменном виде именно в той гостинице, в которой он проживал, на те факты, которые его не удовлетворили", – объяснила специалист.
При этом гостиница или санаторий на письменную жалобу должна дать письменный же ответ. И, если ответ не удовлетворяет гостя, тогда он может обратиться в Роспотребнадзор.
"В этом случае Роспотребнадзор совместно с прокуратурой проводит проверку. Но, если гостиница ответила на претензию и проблема была аннулирована, то тогда повода подать жалобу нет", – сказала Марнопольская.
Такой порядок руководитель представительства гостинично-туристической ассоциации в Республике Крым назвала правильным, так как ранее надзорные органы были вынуждены реагировать на все, даже анонимные, жалобы, зачастую субъективные, что отнимало много сил у Роспотребнадзора и у самих отельеров.
Средний уровень загрузки работающих гостиниц, отелей и санаториев Крыма в июле превысил 74%, сообщил ранее председатель Госсовета республики Владимир Константинов. А процент бронирования отелей и санаториев на август достиг 66%, на сентябрь – 53%, и этот показатель продолжает расти.
Ранее власти Крыма сообщали, что в июне на полуострове отдохнули 830 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.
Всего за первое полугодие 2025 года Крым посетили 2,3 миллиона туристов, что на 15% больше прошлогоднего показателя за аналогичный период.
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