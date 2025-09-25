https://crimea.ria.ru/20250925/novye-metodiki-i-spa-programmy-sanatorno-kurortnye-vozmozhnosti-kryma-1149687641.html

Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. Об этом на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. Научное сопровождение отрасли обеспечивают три профильных института, включая Крымский федеральный университет, Ялтинский центр детской физиотерапии и институт имени Сеченова. Эти организации разрабатывают новые методики и программы оздоровления, которые войдут в региональную программу научно-технологического развития.Особое внимание уделяется современным направлениям профилактической медицины и SPA-индустрии.Ганзий отметил, что стратегическая цель республики – выполнение поручений президента РФ по сохранению здоровья населения и продвижение Крыма как федерального центра санаторно-курортного лечения.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что предлагает Крым после окончания курортного сезонаБархатный сезон в Крыму: пять главных плюсов осеннего отдыхаСанатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности

