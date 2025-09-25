Рейтинг@Mail.ru
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма - РИА Новости Крым, 25.09.2025
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма
Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. Об этом на выставке... РИА Новости Крым, 25.09.2025
2025-09-25T06:32
2025-09-25T06:01
сергей ганзий
минкурортов крыма
крым
туризм
туризм в крыму
внутренний туризм
новости крыма
оздоровление в крыму
отдых в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. Об этом на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. Научное сопровождение отрасли обеспечивают три профильных института, включая Крымский федеральный университет, Ялтинский центр детской физиотерапии и институт имени Сеченова. Эти организации разрабатывают новые методики и программы оздоровления, которые войдут в региональную программу научно-технологического развития.Особое внимание уделяется современным направлениям профилактической медицины и SPA-индустрии.Ганзий отметил, что стратегическая цель республики – выполнение поручений президента РФ по сохранению здоровья населения и продвижение Крыма как федерального центра санаторно-курортного лечения.Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
сергей ганзий, минкурортов крыма, крым, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, новости крыма, оздоровление в крыму, отдых в крыму
Новые методики и SPA-программы: санаторно-курортные возможности Крыма

Крым укрепляет лидерство в санаторно-курортном лечении и оздоровительном туризме

06:32 25.09.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен – РИА Новости Крым. Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. Об этом на выставке "Здравоохранение. Крым 2025" заявил министр курортов и туризма региона Сергей Ганзий.
"Санаторно-курортное направление в Крыму очень активно развивается. Мы видим масштабную модернизацию действующих санаториев. Кроме того, исторически Крым был лидером санаторно-курортного лечения, и сегодня важно сохранить этот конкурентный паритет", – подчеркнул он.
По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах России. Научное сопровождение отрасли обеспечивают три профильных института, включая Крымский федеральный университет, Ялтинский центр детской физиотерапии и институт имени Сеченова. Эти организации разрабатывают новые методики и программы оздоровления, которые войдут в региональную программу научно-технологического развития.
Особое внимание уделяется современным направлениям профилактической медицины и SPA-индустрии.

"Мы объединяем классические программы оздоровления со SPA-подходами, а также внедряем инновации, например, использование легкой воды (вода, очищенная от тяжелых частиц, поддерживает обмен веществ, помогает в восстановлении организма – ред.). Кроме того, совместно с Крымским федеральным университетом реализуется проект по производству безалкогольного вина для энотерапии", – рассказал министр.

Ганзий отметил, что стратегическая цель республики – выполнение поручений президента РФ по сохранению здоровья населения и продвижение Крыма как федерального центра санаторно-курортного лечения.
Выставка "Здравоохранение. Крым 2025" - крупнейшее медицинское событие полуострова, объединяющее ведущих специалистов, производителей оборудования и фармацевтические компании. На площадке представлены новейшие разработки и технологии в сфере диагностики, лечения и реабилитации. Программа включает научно-практические конференции, мастер-классы и круглые столы, где обсуждаются актуальные вопросы здравоохранения и обмена профессиональным опытом.
