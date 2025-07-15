https://crimea.ria.ru/20250715/sanatorii-kryma-priznany-luchshimi-v-rossii-po-effektivnosti-1147942300.html

Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности

Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности - РИА Новости Крым, 15.07.2025

Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности

Санатории Крыма за пять месяцев текущего года показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности, в том числе количеству отдыхающих и... РИА Новости Крым, 15.07.2025

2025-07-15T08:02

2025-07-15T08:02

2025-07-15T05:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санатории Крыма за пять месяцев текущего года показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности, в том числе количеству отдыхающих и уровню доходов. Об этом свидетельствуют аналитики сервиса "Санатории-России.рф", сообщает пресс-служба минкурортов республики.Кроме того, крымские санатории стали лучшими по росту доходов. Динамика составила +35,7% к предыдущему периоду.Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, развитие санаторно-курортного сектора позволит Крыму выйти на круглогодичность, обеспечивая рабочие места и пополнение бюджета на протяжении всего года."Крым, обладающий уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, имеет значительный потенциал для привлечения туристов и инвестиций", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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