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Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности
Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности - РИА Новости Крым, 15.07.2025
Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности
Санатории Крыма за пять месяцев текущего года показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности, в том числе количеству отдыхающих и... РИА Новости Крым, 15.07.2025
2025-07-15T08:02
2025-07-15T08:02
2025-07-15T05:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санатории Крыма за пять месяцев текущего года показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности, в том числе количеству отдыхающих и уровню доходов. Об этом свидетельствуют аналитики сервиса "Санатории-России.рф", сообщает пресс-служба минкурортов республики.Кроме того, крымские санатории стали лучшими по росту доходов. Динамика составила +35,7% к предыдущему периоду.Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, развитие санаторно-курортного сектора позволит Крыму выйти на круглогодичность, обеспечивая рабочие места и пополнение бюджета на протяжении всего года."Крым, обладающий уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, имеет значительный потенциал для привлечения туристов и инвестиций", - добавил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аренда жилья в Крыму летом: что самое популярное и сколько это стоит Пять городов в Крыму вошли в топ направлений для автотуристов в июле Экономит время и бензин: туристам посоветовали оптимальный маршрут в Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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крым, санатории крыма, туризм, туризм в крыму, внутренний туризм, отдых, отдых в крыму, новости крыма
Санатории Крыма признаны лучшими в России по эффективности
Санатории Крыма показали лучшую в РФ динамику роста по ряду показателей
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Санатории Крыма за пять месяцев текущего года показали лучшую динамику роста сразу по нескольким показателям эффективности, в том числе количеству отдыхающих и уровню доходов. Об этом свидетельствуют аналитики сервиса "Санатории-России.рф", сообщает пресс-служба минкурортов республики.
"Число отдыхающих в санаториях Крыма к аналогичному периоду прошлого года выросло на 21,7% - до 195 971 человек. Как отметили аналитики, это лучший результат в топ-25 регионов России по динамике роста", - говорится в сообщении.
Кроме того, крымские санатории стали лучшими по росту доходов. Динамика составила +35,7% к предыдущему периоду.
Как отметил министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Ганзий, развитие санаторно-курортного сектора позволит Крыму выйти на круглогодичность, обеспечивая рабочие места и пополнение бюджета на протяжении всего года.
"Крым, обладающий уникальными природно-климатическими ресурсами и развивающейся инфраструктурой для санаторно-курортного лечения и оздоровления, имеет значительный потенциал для привлечения туристов и инвестиций", - добавил он.
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