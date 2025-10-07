https://crimea.ria.ru/20251007/v-krym-za-zdorovem-skolko-turistov-vybrali-sanatorii-poluostrova-1149995175.html

В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова

В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова - РИА Новости Крым, 07.10.2025

В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова

Больше 210 тысяч человек выбрали санатории Крыма для отдыха летом 2025 года, сообщает портал "Санатории-России.рф". РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T08:57

2025-10-07T08:57

2025-10-07T08:38

санатории крыма

новости крыма

крым

крым курортный

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/16/1148917499_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_d8e1c3332a01dc25ce804d0f7f3f9a9b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больше 210 тысяч человек выбрали санатории Крыма для отдыха летом 2025 года, сообщает портал "Санатории-России.рф".Согласно данным, за три летних месяца в здравницах полуострова отдохнули 212 тысяч человек – это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По итогам рейтинга, лидирующие позиции заняли санатории Краснодарского края, в которых за сезон побывали более полумиллиона отдыхающих, Ставропольский край с показателем 233 тысячи человек и Республика Крым – 212 тысяч отдыхающих. Замкнули десятку наиболее популярных направлений Московская область, Башкортостан, Пермский и Алтайский края, Татарстан, а также Тюменская и Самарская области.Член Правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отметил, что регионы демонстрируют рост доходов, что говорит о повышении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.Ранее сообщалось, что Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:2026 может стать Годом гостеприимства в КрымуЧто предлагает Крым после окончания курортного сезонаВ Крыму летом оздоровились 78 тысяч детей из всех регионов России

https://crimea.ria.ru/20251001/kakim-budet-i-kak-dolgo-prodlitsya-barkhatnyy-sezon-v-krymu-1149878296.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

санатории крыма, новости крыма, крым, крым курортный, отдых в крыму