В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова
В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова
Больше 210 тысяч человек выбрали санатории Крыма для отдыха летом 2025 года, сообщает портал "Санатории-России.рф". РИА Новости Крым, 07.10.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больше 210 тысяч человек выбрали санатории Крыма для отдыха летом 2025 года, сообщает портал "Санатории-России.рф".Согласно данным, за три летних месяца в здравницах полуострова отдохнули 212 тысяч человек – это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.По итогам рейтинга, лидирующие позиции заняли санатории Краснодарского края, в которых за сезон побывали более полумиллиона отдыхающих, Ставропольский край с показателем 233 тысячи человек и Республика Крым – 212 тысяч отдыхающих. Замкнули десятку наиболее популярных направлений Московская область, Башкортостан, Пермский и Алтайский края, Татарстан, а также Тюменская и Самарская области.Член Правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отметил, что регионы демонстрируют рост доходов, что говорит о повышении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.Ранее сообщалось, что Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах РФ.
В Крым за здоровьем: сколько туристов выбрали санатории полуострова

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Больше 210 тысяч человек выбрали санатории Крыма для отдыха летом 2025 года, сообщает портал "Санатории-России.рф".
Согласно данным, за три летних месяца в здравницах полуострова отдохнули 212 тысяч человек – это на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Каждый десятый турист, выбравший санаторно-курортный отдых прошедшим летом, выбрал санатории Крыма. Количество гостей санаториев страны за лето-2025 составило 2 миллиона 161 тысяча человек, что на 3% меньше, чем летом прошлого года" – уточняют в публикации.

По итогам рейтинга, лидирующие позиции заняли санатории Краснодарского края, в которых за сезон побывали более полумиллиона отдыхающих, Ставропольский край с показателем 233 тысячи человек и Республика Крым – 212 тысяч отдыхающих. Замкнули десятку наиболее популярных направлений Московская область, Башкортостан, Пермский и Алтайский края, Татарстан, а также Тюменская и Самарская области.
Член Правления Национальной курортной ассоциации Евгений Терентьев отметил, что регионы демонстрируют рост доходов, что говорит о повышении средней стоимости путевок и эффективности маркетинговых стратегий.
"Лидерство Краснодарского края по-прежнему неоспоримо, однако другие регионы, такие как Ставропольский край и Республика Крым, активно наращивают свою популярность", – подчеркнули эксперты.
Ранее сообщалось, что Крым продолжает активно развивать санаторно-курортное направление и укреплять статус ведущего центра оздоровительного туризма в России. По словам министра, в республике насчитывается 91 санаторно-курортное учреждение – больше, чем во многих субъектах РФ.
