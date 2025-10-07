https://crimea.ria.ru/20251007/pered-novym-godom-dobavitsya-esche-odin-poezd-iz-moskvy-v-simferopol-1150032010.html
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь - РИА Новости Крым, 07.10.2025
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
Поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2025
2025-10-07T18:28
2025-10-07T18:28
2025-10-07T18:24
гранд сервис экспресс
москва
симферополь
новости
новости крыма
железная дорога
поезд
новый год в крыму
новогодние каникулы в крыму
отдых в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4201937ba0e9ec55848a2f6a75fbf938.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ("ГСЭ").Об отмене движения поезда №97/98 с конца сентября по конец декабря компания-перевозчика сообщила в августе. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание.Поезд состоит из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, в состав поезда включен вагон-ресторан.Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день. Помимо поезда №97/98 будут ходить: двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28, одноэтажные поезда "Таврия" №67/68 Москва – Симферополь, №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь через Курский вокзал Москвы, №91/92 Москва – Севастополь, а также дополнительный поезд №17/18 Москва – Симферополь, перечислили в "ГСЭ".Ранее дополнительный поезд в Крым был назначен на новогодние каникулы также в сообщении с Симферополем. Таким образом, из Петербурга в Крым на праздниках будут курсировать три поезда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20251006/poezd-moskva--simferopol-menyaet-marshrut-1150002649.html
москва
симферополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_73:0:1208:851_1920x0_80_0_0_8f459237f189797fb97ced45f1a72e04.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гранд сервис экспресс, москва, симферополь, новости, новости крыма, железная дорога, поезд, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, отдых в крыму, туризм в крыму
Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь
Еще один поезд из Москвы в Симферополь вернется в расписание перед новым годом
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ("ГСЭ").
Об отмене движения поезда №97/98 с конца сентября по конец декабря компания-перевозчика сообщила в августе. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание.
"В первый рейс после перерыва поезд отправится из Симферополя 20 декабря 2025 года, из Москвы – 22 декабря 2025 года. В Москве поезд будет оборачиваться на Павелецком вокзале. Он проследует через Воронеж, Ростов-на-Дону, Тамань. Из Москвы поезд будет отправляться в 00:55 и прибывать в Симферополь на следующие сутки в 18:10. Из Симферополя поезд будет уходить в 1:25 и прибывать в Москву на следующий день в 14:26", – проинформировали в "ГСЭ".
Поезд состоит из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, в состав поезда включен вагон-ресторан.
Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день. Помимо поезда №97/98 будут ходить: двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28, одноэтажные поезда "Таврия" №67/68 Москва – Симферополь, №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь через Курский вокзал Москвы, №91/92 Москва – Севастополь, а также дополнительный поезд №17/18 Москва – Симферополь, перечислили в "ГСЭ".
Ранее дополнительный поезд в Крым был назначен на новогодние каникулы также в сообщении с Симферополем. Таким образом, из Петербурга в Крым на праздниках будут курсировать три поезда.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.