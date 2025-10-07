https://crimea.ria.ru/20251007/pered-novym-godom-dobavitsya-esche-odin-poezd-iz-moskvy-v-simferopol-1150032010.html

Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь

Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь - РИА Новости Крым, 07.10.2025

Перед новым годом добавится еще один поезд из Москвы в Симферополь

Поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 07.10.2025

2025-10-07T18:28

2025-10-07T18:28

2025-10-07T18:24

гранд сервис экспресс

москва

симферополь

новости

новости крыма

железная дорога

поезд

новый год в крыму

новогодние каникулы в крыму

отдых в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/07/1150032153_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_4201937ba0e9ec55848a2f6a75fbf938.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Поезд №97/98 Москва – Симферополь вернется в расписание перед новым годом – состав вновь будет курсировать на новогодних каникулах, сообщает пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс" ("ГСЭ").Об отмене движения поезда №97/98 с конца сентября по конец декабря компания-перевозчика сообщила в августе. Изменения связаны с ремонтными работами на железной дороге и переходом на осенне-зимнее расписание.Поезд состоит из одноэтажных плацкартных и купейных вагонов, в состав поезда включен вагон-ресторан.Таким образом, на новогодних каникулах между Москвой и Симферополем будет курсировать до шести поездов в день. Помимо поезда №97/98 будут ходить: двухэтажный фирменный поезд "Таврия Экспресс" №27/28, одноэтажные поезда "Таврия" №67/68 Москва – Симферополь, №77/78 Санкт-Петербург – Симферополь через Курский вокзал Москвы, №91/92 Москва – Севастополь, а также дополнительный поезд №17/18 Москва – Симферополь, перечислили в "ГСЭ".Ранее дополнительный поезд в Крым был назначен на новогодние каникулы также в сообщении с Симферополем. Таким образом, из Петербурга в Крым на праздниках будут курсировать три поезда.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20251006/poezd-moskva--simferopol-menyaet-marshrut-1150002649.html

москва

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гранд сервис экспресс, москва, симферополь, новости, новости крыма, железная дорога, поезд, новый год в крыму, новогодние каникулы в крыму, отдых в крыму, туризм в крыму