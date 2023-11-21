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Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет
Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет
Житель Крыма осужден за повреждение слоя так называемого выявленного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК. РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T16:23
2023-11-21T16:23
2023-11-21T16:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за повреждение слоя так называемого выявленного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК.По данным Черноморского районного суда РК, в сентябре 2022 года подсудимый - руководил работами по ремонту улично-дорожной сети. Он нашел участок земли, чтобы разместить на нем щебеночно-песчаную смесь. Попросил водителя экскаватора выровнять землю, и сделал на ней площадку для складирования стройматериалов.В суде давал показания директор музея-заповедника. По его информации, объект по периметру не огорожен. Однако на территории размещены таблички, которые указывают на принадлежность территории к охранной зоне и запрещают производство каких-либо работ, в том числе земельных и строительных. Объект был законсервирован для последующего изучения учеными.Подсудимый признал свою вину частично. По его словам, у него было умысла повредить культурный слой, так как он не знал, что поврежденный участок – охраняемая зона.Тем не мене суд первой инстанции признал жителя Крыма виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”В Крыму придумают новый закон против “черных копателей”На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд
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суд, верховный суд крыма, черноморский район, археология в крыму, происшествия, новости, крым, новости крыма
Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет
Дорожный мастер использовал некрополь возрастом 2500 лет в Крыму под стройплощадку
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за повреждение слоя так называемого выявленного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК.
"В результате совершенных действий был поврежден слой выявленного культурного наследия, содержащего следы существования человека, время возникновения которых превышает сто лет, включающего археологические предметы", - говорится в сообщении.
По данным Черноморского районного суда РК, в сентябре 2022 года подсудимый - руководил работами по ремонту улично-дорожной сети. Он нашел участок земли, чтобы разместить на нем щебеночно-песчаную смесь. Попросил водителя экскаватора выровнять землю, и сделал на ней площадку для складирования стройматериалов.
"Как оказалось, выбранная площадка является выявленным объектом археологического культурного наследия "Группа из 11 курганов", так называемый "Некрополь". В соответствии со свидетельскими показаниями, объекты археологического наследия относятся к древнему периоду, возраст примерно 2500 лет", - говорится в сообщении Верховного суда РК.
В суде давал показания директор музея-заповедника. По его информации, объект по периметру не огорожен. Однако на территории размещены таблички, которые указывают на принадлежность территории к охранной зоне и запрещают производство каких-либо работ, в том числе земельных и строительных. Объект был законсервирован для последующего изучения учеными.
Подсудимый признал свою вину частично. По его словам, у него было умысла повредить культурный слой, так как он не знал, что поврежденный участок – охраняемая зона.
Тем не мене суд первой инстанции признал жителя Крыма виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменения.
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