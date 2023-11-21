https://crimea.ria.ru/20231121/zhitel-kryma-ustroil-stroyploschadku-na-nekropole-vozrastom-2500-let-1132945863.html

Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет

Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Житель Крыма устроил стройплощадку на некрополе возрастом 2500 лет

Житель Крыма осужден за повреждение слоя так называемого выявленного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК. РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T16:23

2023-11-21T16:23

2023-11-21T16:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Житель Крыма осужден за повреждение слоя так называемого выявленного культурного наследия. Об этом сообщает пресс-служба Верховного суда РК.По данным Черноморского районного суда РК, в сентябре 2022 года подсудимый - руководил работами по ремонту улично-дорожной сети. Он нашел участок земли, чтобы разместить на нем щебеночно-песчаную смесь. Попросил водителя экскаватора выровнять землю, и сделал на ней площадку для складирования стройматериалов.В суде давал показания директор музея-заповедника. По его информации, объект по периметру не огорожен. Однако на территории размещены таблички, которые указывают на принадлежность территории к охранной зоне и запрещают производство каких-либо работ, в том числе земельных и строительных. Объект был законсервирован для последующего изучения учеными.Подсудимый признал свою вину частично. По его словам, у него было умысла повредить культурный слой, так как он не знал, что поврежденный участок – охраняемая зона.Тем не мене суд первой инстанции признал жителя Крыма виновным в повреждении выявленного объекта археологического наследия и назначил наказание в виде одного года лишения свободы условно. Верховный суд Республики Крым оставил приговор без изменения.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские археологи рассказали о новой напасти вместо “черных копателей”В Крыму придумают новый закон против “черных копателей”На Кубани черный копатель подорвался при попытке распилить снаряд

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