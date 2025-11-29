https://crimea.ria.ru/20251129/v-krymu-pyat-let-zhiltsov-ne-rasselyayut-iz-avariynogo-doma-1151292057.html

В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке РИА Новости Крым, 29.11.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что дом был признан аварийным в конце 2020 года, но сроки расселения жильцов постоянно сдвигаются до сих порт. Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело.Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в ведомстве.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья В Крыму и Севастополе из аварийных домов переселят 264 жильца В Севастополе 62 общежития переведут в статус многоквартирных домов

2025

Новости

