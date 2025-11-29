Рейтинг@Mail.ru
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома - РИА Новости Крым, 29.11.2025
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке РИА Новости Крым, 29.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Отмечается, что дом был признан аварийным в конце 2020 года, но сроки расселения жильцов постоянно сдвигаются до сих порт. Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело.Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в ведомстве.
В Крыму жильцов пять лет не расселяют из аварийного дома

Бастрыкин поручил ускорить расследование дела о нерасселении из аварийного дома в Крыму

17:01 29.11.2025 (обновлено: 17:54 29.11.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 ноя – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Отмечается, что дом был признан аварийным в конце 2020 года, но сроки расселения жильцов постоянно сдвигаются до сих порт.
"Ремонт здания 1949 года постройки длительное время не проводился, из-за высокой степени износа конструкций в декабре 2020 года оно признано аварийным. Однако до настоящего времени благоустроенное жилье гражданам не предоставлено, срок расселения постоянно переносится. Многочисленные обращения в компетентные органы результатов не принесли". - уточнили в СК подробности обращения крымчан.
Главное следственное управление СК по Республике Крым и Севастополю возбудило по данному факту уголовное дело.
Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела и представить доклад о его результатах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства, добавили в ведомстве.
