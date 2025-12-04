Рейтинг@Mail.ru
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе - РИА Новости Крым, 04.12.2025
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе
Следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 04.12.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов, сообщают в пресс-службе ведомства.По данным Следкома, информация о доме на ул. Краснознаменной появилась в эфире одного из местных телеканалов. В материале сообщалось, что люди жалуются на непригодные для жилья условия: трещины на стенах и полах, плесень. Кроме того, стало известно, что дом признан аварийным еще в 2021 году, но расселение жильцов так и не состоялось.Следователи устанавливают всех ответственных за домовладение, его обслуживание и содержание, а также расселение граждан.Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
гсу ск россии по крыму и севастополю, переселение из аварийного жилья, симферополь, новости крыма, крым, закон и право, жилье
Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе

СК проверит права жильцов аварийного дома в Симферополе после жалоб на плесень и трещины

12:13 04.12.2025
 
Плесень
Плесень
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов, сообщают в пресс-службе ведомства.
По данным Следкома, информация о доме на ул. Краснознаменной появилась в эфире одного из местных телеканалов. В материале сообщалось, что люди жалуются на непригодные для жилья условия: трещины на стенах и полах, плесень. Кроме того, стало известно, что дом признан аварийным еще в 2021 году, но расселение жильцов так и не состоялось.
"По поручению руководителя Главного следственного управления СК России по Республике Крым и г. Севастополю Владимира Терентьева следственным подразделением организована процессуальная проверка по ст. 293 УК РФ ("Халатность")", – уточнили в СК.
Следователи устанавливают всех ответственных за домовладение, его обслуживание и содержание, а также расселение граждан.
Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.
