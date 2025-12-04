https://crimea.ria.ru/20251204/treschiny-v-polu-i-plesen--sk-proverit-avariynyy-dom-v-simferopole-1151401654.html

Трещины в полу и плесень – СК проверит аварийный дом в Симферополе

Следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов, сообщают в пресс-службе ведомства. РИА Новости Крым, 04.12.2025

гсу ск россии по крыму и севастополю

переселение из аварийного жилья

симферополь

новости крыма

крым

закон и право

жилье

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 дек – РИА Новости Крым. Следователи СК России по Крыму и Севастополю проверяют аварийный дом в Симферополе по факту нарушения прав жильцов, сообщают в пресс-службе ведомства.По данным Следкома, информация о доме на ул. Краснознаменной появилась в эфире одного из местных телеканалов. В материале сообщалось, что люди жалуются на непригодные для жилья условия: трещины на стенах и полах, плесень. Кроме того, стало известно, что дом признан аварийным еще в 2021 году, но расселение жильцов так и не состоялось.Следователи устанавливают всех ответственных за домовладение, его обслуживание и содержание, а также расселение граждан.Ранее сообщалось, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ускорить расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе жителей поселка заставляют платить за дорогу к домуКерчане жалуются на работу управляющих компаний – нарушителей накажутВ Крыму приступили к переселению граждан из аварийного жилья

