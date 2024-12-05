https://crimea.ria.ru/20241205/dragdilera-s-9-kilogrammami-narkotikov-zaderzhali-v-rostovskoy-oblasti-1142388260.html

Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области

Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024

Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области

Около 9 килограммов наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.12.2024

2024-12-05T09:01

2024-12-05T09:01

2024-12-05T09:30

ростовская область

таганрог

краснодарский край

новости

происшествия

мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации)

наркотики

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Около 9 килограммов наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД России.По данным полиции, 23-летний житель Таганрога взаимодействовал с тремя теневыми интернет-магазинами. К торговле наркотиками он привлек пятерых знакомых в возрасте от 19 до 25 лет. Сам получал от кураторов координаты схронов в Краснодарском крае, откуда забирал крупные партии. До Кубани и обратно домой его на машине возил подельник.Транспортные полицейские задержали всех злоумышленников и изъяли подготовленные ими для сбыта около 9 килограммов N-метилэфедрона, мефедрона, эфедрона, МДМА, марихуаны и гашиша. Возбуждено сразу 18 уголовных дел. Все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.Два жителя Крыма и Севастополя ранее получили большие сроки лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, – у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотикаКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч дозСпецоперация в Крыму: силовики накрыли крупную партию метадона из Кубани

ростовская область

таганрог

краснодарский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, таганрог, краснодарский край, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики