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Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024
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Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области
Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области - РИА Новости Крым, 05.12.2024
Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области
Около 9 килограммов наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД России. РИА Новости Крым, 05.12.2024
2024-12-05T09:01
2024-12-05T09:30
ростовская область
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наркотики
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Около 9 килограммов наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД России.По данным полиции, 23-летний житель Таганрога взаимодействовал с тремя теневыми интернет-магазинами. К торговле наркотиками он привлек пятерых знакомых в возрасте от 19 до 25 лет. Сам получал от кураторов координаты схронов в Краснодарском крае, откуда забирал крупные партии. До Кубани и обратно домой его на машине возил подельник.Транспортные полицейские задержали всех злоумышленников и изъяли подготовленные ими для сбыта около 9 килограммов N-метилэфедрона, мефедрона, эфедрона, МДМА, марихуаны и гашиша. Возбуждено сразу 18 уголовных дел. Все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.Два жителя Крыма и Севастополя ранее получили большие сроки лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, – у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Тонна кокаина транзитом - ФСБ перекрыла канал поставки наркотикаКанал поставки наркотиков перекрыт в Крыму – изъято 5 тысяч дозСпецоперация в Крыму: силовики накрыли крупную партию метадона из Кубани
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ростовская область, таганрог, краснодарский край, новости, происшествия, мвд рф (министерство внутренних дел российской федерации), наркотики
Драгдилера с 9 килограммами наркотиков задержали в Ростовской области

9 кг наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера в Ростовской области

09:01 05.12.2024 (обновлено: 09:30 05.12.2024)
 
© Пресс-служба МВД РоссииОколо 9 кг наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области
Около 9 кг наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области
© Пресс-служба МВД России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 дек - РИА Новости Крым. Около 9 килограммов наркотиков изъяла транспортная полиция у драгдилера и его группы в Ростовской области, сообщает пресс-служба МВД России.
По данным полиции, 23-летний житель Таганрога взаимодействовал с тремя теневыми интернет-магазинами. К торговле наркотиками он привлек пятерых знакомых в возрасте от 19 до 25 лет. Сам получал от кураторов координаты схронов в Краснодарском крае, откуда забирал крупные партии. До Кубани и обратно домой его на машине возил подельник.

"Лидер группы доставлял криминальный товар в арендованную в Таганроге квартиру, где проживал с другим сообщником, который фасовал наркотики на более мелкие части. Свертки распределялись между оставшимися тремя курьерами-сбытчиками и раскладывались по тайникам в Ростовской области, в том числе в лесополосах вдоль железных дорог", – сообщают правоохранители.

Транспортные полицейские задержали всех злоумышленников и изъяли подготовленные ими для сбыта около 9 килограммов N-метилэфедрона, мефедрона, эфедрона, МДМА, марихуаны и гашиша. Возбуждено сразу 18 уголовных дел. Все фигуранты заключены под стражу. Расследование продолжается.
Два жителя Крыма и Севастополя ранее получили большие сроки лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков, – у них изъяли 20 кг мефедрона и метадона.
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