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Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте. Сотрудники музея готовят для гостей обновленные залы, в... РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T19:11
2024-02-02T19:11
2024-02-02T19:11
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Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте. Сотрудники музея готовят для гостей обновленные залы, в которых по-новому выстроят экспозиции, а также необычные экскурсии и даже угощениями, приготовленные по старинным рецептам семьи Айвазовских. В доме мариниста снова будут давать обеды по старинным праздничным меню посетители смогут отведать "борщок "Черное море", напиток "Девятый вал" и многие другие особенные блюда из XIX-XX веков. А еще после открытия на сцену в главном выставочном зале вернут два рояля Bechstein - современный черный и белый - антикварный, XIX века. Подробнее – в видео РИА Новости Крым.
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Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского
Галерея Айвазовского в Феодосии удивит гостей новыми экскурсиями и угощениями - видео