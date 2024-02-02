https://crimea.ria.ru/20240202/tayny-marinista-i-vkusnye-syurprizy-chto-uvidyat-gosti-galerei-ayvazovskogo-1134656134.html

Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского

Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Тайны мариниста и вкусные сюрпризы: что увидят гости галереи Айвазовского

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте. Сотрудники музея готовят для гостей обновленные залы, в... РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T19:11

2024-02-02T19:11

2024-02-02T19:11

крым

феодосия

галерея айвазовского в феодосии

видео

музеи крыма

культура

история

общество

туризм в крыму

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/02/1134655659_0:0:600:338_1920x0_80_0_0_7aa61ac46bdb42fdfd26d331e6e42464.jpg

Феодосийская картинная галерея им. И.К. Айвазовского откроется после масштабной реконструкции в марте. Сотрудники музея готовят для гостей обновленные залы, в которых по-новому выстроят экспозиции, а также необычные экскурсии и даже угощениями, приготовленные по старинным рецептам семьи Айвазовских. В доме мариниста снова будут давать обеды по старинным праздничным меню посетители смогут отведать "борщок "Черное море", напиток "Девятый вал" и многие другие особенные блюда из XIX-XX веков. А еще после открытия на сцену в главном выставочном зале вернут два рояля Bechstein - современный черный и белый - антикварный, XIX века. Подробнее – в видео РИА Новости Крым.

крым

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, феодосия, галерея айвазовского в феодосии, видео, музеи крыма, культура, история, общество, туризм в крыму, видео